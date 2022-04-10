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Казахстан завоевал три золотые медали на турнире по боксу в Таиланде
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Сегодня в 09:49

Казахстан завоевал три золотые медали на турнире по боксу в Таиланде

В Таиланде завершился международный турнир по боксу Thailand Open-2022, участие в котором также приняли представители Казахстана.

Трое отечественных боксеров стали обладателями золотых медалей: Серик Темиржанов, Нурбек Оралбай и Айбек Оралбай, причем последний стал победителем без боя — его соперник по неизвестной причине отказался от выхода на ринг.

Султан Мусинов и Асланбек Шымбергенов завершили состязания с «серебром». Бронзовые медали выиграли Аятулла Такижанов, Сагындык Тогамбай и Санатали Тольтаев .

Источник: www.sports.kz

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