Казахстан завоевал 44 медали на Чемпионате Азии по боксу среди молодежи и юниоров

Команда Казахстана стала первой на чемпионате Азии по боксу среди молодежи и юниоров в Аммане по количеству завоеванных медалей.
Всего казахстанские боксеры выиграли на молодежном и юниорском турнирах 44 медали — 13 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых. Это на одну награду больше, чем у Индии и Узбекистана.
В общем медальном зачете Казахстан оказался на третьей позиции. Первое место занял Узбекистан, на второй строчке расположилась Индия.
В последний день чемпионата казахстанские девушки-боксеры выиграли пять золотых наград. Чемпионками турнира стали Томирис Мырзакул, Виктория Байдукова, Улжан Сарсенбек, Бакыт Сейдиш и Камила Бажбенова.В противостоянии молодежи, на ринге Аммана свою досрочную медаль выиграл Темирлан Мукатаев.
Поучаствовали казахстанские боксеры в розыгрыше еще четырех золотых медалей: только Егору Егорову удалось стать чемпионом турнира. Серебряными призерами стали Алмат Абдуали, Ислам Советов и Даулет Тулемисов.
Источник: olympic.kz