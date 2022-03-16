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Казахстан завоевал 44 медали на Чемпионате Азии по боксу среди молодежи и юниоров
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Сегодня в 09:18

Казахстан завоевал 44 медали на Чемпионате Азии по боксу среди молодежи и юниоров

Команда Казахстана стала первой на чемпионате Азии по боксу среди молодежи и юниоров в Аммане по количеству завоеванных медалей.

Всего казахстанские боксеры выиграли на молодежном и юниорском турнирах 44 медали — 13 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых. Это на одну награду больше, чем у Индии и Узбекистана.

В общем медальном зачете Казахстан оказался на третьей позиции. Первое место занял Узбекистан, на второй строчке расположилась Индия.

В последний день чемпионата казахстанские девушки-боксеры выиграли пять золотых наград. Чемпионками турнира стали Томирис Мырзакул, Виктория Байдукова, Улжан Сарсенбек, Бакыт Сейдиш и Камила Бажбенова.

В противостоянии молодежи, на ринге Аммана свою досрочную медаль выиграл Темирлан Мукатаев.​

Поучаствовали казахстанские боксеры в розыгрыше еще четырех золотых медалей: только​ Егору Егорову​ удалось стать​ чемпионом турнира. Серебряными призерами стали​ Алмат Абдуали​,​ Ислам Советов​ и​ Даулет Тулемисов​.

Источник: olympic.kz

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