Казахстан выиграл второй матч отбора на Евро-2023 по футзалу со счетом 5:2

Молодежная сборная Казахстана до 19 лет провела второй матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2023 по футзалу.

Казахстан играл с Молдовой и одержал победу со счетом 5:2. В составе сборной Казахстана дубль оформил Батырхан Кенжегали; также отличились Александр Дерябин, Иван Марахов и Дамир Каирбай.

Казахстан стартовал в отборе Евро-2023 с поражения от сборной Польши — 2:3.

В заключительном матче казахстанская «молодежка» встретится с командой Словении — матч состоится 25 марта.

Источник: inform.kz