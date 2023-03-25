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Казахстан выиграл второй матч отбора на Евро-2023 по футзалу со счетом 5:2
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Главный

Сегодня в 10:22

Казахстан выиграл второй матч отбора на Евро-2023 по футзалу со счетом 5:2

Молодежная сборная Казахстана до 19 лет провела второй матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2023 по футзалу.

Казахстан играл с Молдовой и одержал победу со счетом 5:2. В составе сборной Казахстана дубль оформил Батырхан Кенжегали; также отличились Александр Дерябин, Иван Марахов и Дамир Каирбай.

Казахстан стартовал в отборе Евро-2023 с поражения от сборной Польши — 2:3.

В заключительном матче казахстанская «молодежка» встретится с командой Словении — матч состоится 25 марта.

Источник: inform.kz

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