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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Казахстан возобновляет рейсы в Венгрию, Индию, Германию, Чехию и Малайзию
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Сегодня в 10:01

Казахстан возобновляет рейсы в Венгрию, Индию, Германию, Чехию и Малайзию

Расширен перечень стран, с которыми Казахстан возобновляет регулярные авиарейсы.

К странам первой категории дополнительно отнесены Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия. Для пассажиров, прибывающих из стран первой категории, ограничений нет. Следует отметить, что ранее в первую категорию были включены КНР, Южная Корея, Япония, Грузия и Таиланд.

В страны второй категории включили Египет, Украину, Польшу, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Пассажиры, прибывающие из этих стран, должны иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию. В случае, если справки нет, вручается уведомление о прохождении ПЦР-анализа в течение 48 часов или же 14-дневный домашний карантин.

Источник: zakon.kz

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#казахстан #путешествия #авиаперелеты #рейсы
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