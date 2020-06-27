Казахстан возобновляет рейсы в Венгрию, Индию, Германию, Чехию и Малайзию

Расширен перечень стран, с которыми Казахстан возобновляет регулярные авиарейсы.

К странам первой категории дополнительно отнесены Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия. Для пассажиров, прибывающих из стран первой категории, ограничений нет. Следует отметить, что ранее в первую категорию были включены КНР, Южная Корея, Япония, Грузия и Таиланд.

В страны второй категории включили Египет, Украину, Польшу, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Пассажиры, прибывающие из этих стран, должны иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию. В случае, если справки нет, вручается уведомление о прохождении ПЦР-анализа в течение 48 часов или же 14-дневный домашний карантин.

Источник: zakon.kz