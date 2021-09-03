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Казахстан возобновляет регулярные авиарейсы с Венгрией
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Сегодня в 14:00

Казахстан возобновляет регулярные авиарейсы с Венгрией

С 9 сентября Казахстан возобновляет регулярные авиарейсы с Венгрией.

Рейсы между Будапештом и Нур-Султаном с частотой один рейс в неделю по четвергам будет осуществлять венгерский лоукостер Wizz Air на воздушном судне A320.

Источник: tengritravel.kz

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