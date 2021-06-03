Казахстан планирует увеличить количество рейсов в Турцию

«Вопрос об увеличении количества рейсов из Казахстана в Анталью должен решиться в ближайшее время», — сообщил Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.
Это связано с тем, что летом многие казахстанцы традиционно выезжают на отдых в Турцию.
В настоящее время в Турцию из Казахстана можно улететь следующими рейсами:
— Алматы — Стамбул
— Нур-Султан — Стамбул
— Алматы — Анталья
— Туркестан — Стамбул
— Шымкент — Стамбул.
Авиаперелеты выполняют казахстанские авиакомпании Air Astana, Fly Arystan, Scat, а также турецкие перевозчики.
Источник: sputnik.kz