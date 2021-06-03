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Казахстан планирует увеличить количество рейсов в Турцию
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Сегодня в 11:20

Казахстан планирует увеличить количество рейсов в Турцию

«Вопрос об увеличении количества рейсов из Казахстана в Анталью должен решиться в ближайшее время», — сообщил Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

Это связано с тем, что летом многие казахстанцы традиционно выезжают на отдых в Турцию.

В настоящее время в Турцию из Казахстана можно улететь следующими рейсами:

— Алматы — Стамбул

— Нур-Султан — Стамбул

— Алматы — Анталья

— Туркестан — Стамбул

— Шымкент — Стамбул.

Авиаперелеты выполняют казахстанские авиакомпании Air Astana, Fly Arystan, Scat, а также турецкие перевозчики.

Источник: sputnik.kz

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#казахстан #путешествия #турция #авиарейсы
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