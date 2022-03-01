Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан: где работать в международных компаниях

Составили список актуальных вакансии в международных организациях в странах Центральной Азии.
Специалист по продажам в ТОО Etagi Almaty
Город: Алматы
Обязанности:
— продажа недвижимости в Алматы.
Требования:
— опыт в продажах и работе с клиентами.
Менеджер по продажам в ТОО IBCGROUP WORK AND STUDY
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— увеличение продаж
— поиск и привлечение новых клиентов
— ведение отчетности по работе с текущими клиентами и поступающим обращениям
— консультирование по предлагаемым услугам компании.
Требования:
— высшее образование
— знание ПК
— навыки активных продаж от года и выше
— опыт работы в сфере продаж от года и выше
— навыки оформления основных коммерческих документов
— знание английского языка.
Compliance Manager в ТОО АНКОР Центральная Азия
Город: Нур-Султан
Обязанности:
— осуществление KYC-проверок контрагентов компании
— обнаружение, управление и снижение рисков по линии Compliance
— разработка, локализация и имплементация политик и процедур
— проведение периодических проверок соблюдения действующих правил внутри компании.
Требования:
— опыт работы в Compliance от двух лет
— знание и понимание международных стандартов и требований к Compliance-программам
— английский upper intermediate и выше.
Специалист по продажам в ОсОО «2ГИС-Бишкек»
Город: Бишкек
Обязанности:
— харизматичные и убедительные в общении молодые люди в возрасте от 22 до 32 лет
— c четким видением своих целей и желанием заработать.
Бухгалтер в ООО Antal International
Город: Ташкент
Обязанности:
— бухгалтерский учет
— расчеты заработной платы и ежемесячных бонусов сотрудников
— взаимодействие с поставщиками и заказчиками по бухгалтерским аспектам договоров
— оформление первичных и вторичных бухгалтерских документов.
Требования:
— свободное владение английским и русскими языками
— опыт работы с международной финансовой отчетностью
— знание трудового кодекса, законодательства
— основы кадрового делопроизводства и ведение всей отчетности компании.
Менеджер по продукту в АО «Дельта Медикел»
Город: Ташкент
Обязанности:
— анализ рынка
— достижение плановых показателей
— участие в разработке и реализация маркетингового плана продвижения фармацевтических препаратов
— создание информационного наполнения для визитов.
Менеджер по логистике в OOO GRAND TRANSPORTATION & FORWARDING
Город: Ташкент
Обязанности:
— расчет тарифов по запросам клиентов
— организация и контроль всех процессов перевозок от поступления заявки до полного завершения
— операционная работа и документооборот с агентами, клиентами, страховыми компаниями
— оперативное решение нестандартных и сложных ситуаций
— работа с действующими клиентами по увеличению объемов и привлечение новых клиентов.
Требования:
— обязателен опыт работы в транспортно-экспедиторской компании в области мультимодальных перевозок и работе с клиентами более 1 года
— английский язык, не ниже Upper-Intermediate.
Специалист по медиапланированию в АКБ TBC BANK
Город: Ташкент
Обязанности:
— подготовка и обоснование тактических планов с анализом эффективности
— коммуникация с клиентом и баинг
— отслеживание новых каналов коммуникации, анализ их эффективности и соответствия бренду
— участие в подготовке и презентации отчетов по эффективности прошедших кампаний
— участие в разработке стратегии.
Требования:
— высшее образование
— опыт работы в агентстве, международной компании от трех лет
— хорошие PPT навыки, знание Excel на высоком уровне.