Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан: где работать в международных компаниях

Составили список актуальных вакансии в международных организациях в странах Центральной Азии.





Специалист по продажам в ТОО Etagi Almaty





Город: Алматы

Обязанности:

— продажа недвижимости в Алматы.

Требования:

— опыт в продажах и работе с клиентами.

Менеджер по продажам в ТОО IBCGROUP WORK AND STUDY





Город: Нур-Султан

Обязанности:

— увеличение продаж

— поиск и привлечение новых клиентов

— ведение отчетности по работе с текущими клиентами и поступающим обращениям

— консультирование по предлагаемым услугам компании.

Требования:

— высшее образование

— знание ПК

— навыки активных продаж от года и выше

— опыт работы в сфере продаж от года и выше

— навыки оформления основных коммерческих документов

— знание английского языка.





Compliance Manager в ТОО АНКОР Центральная Азия

Город: Нур-Султан

Обязанности:

— осуществление KYC-проверок контрагентов компании

— обнаружение, управление и снижение рисков по линии Compliance

— разработка, локализация и имплементация политик и процедур

— проведение периодических проверок соблюдения действующих правил внутри компании.

Требования:

— опыт работы в Compliance от двух лет

— знание и понимание международных стандартов и требований к Compliance-программам

— английский upper intermediate и выше.

Специалист по продажам в ОсОО «2ГИС-Бишкек»





Город: Бишкек

Обязанности:

— харизматичные и убедительные в общении молодые люди в возрасте от 22 до 32 лет

— c четким видением своих целей и желанием заработать.





Бухгалтер в ООО Antal International





Город: Ташкент

Обязанности:

— бухгалтерский учет

— расчеты заработной платы и ежемесячных бонусов сотрудников

— взаимодействие с поставщиками и заказчиками по бухгалтерским аспектам договоров

— оформление первичных и вторичных бухгалтерских документов.

Требования:

— свободное владение английским и русскими языками

— опыт работы с международной финансовой отчетностью

— знание трудового кодекса, законодательства

— основы кадрового делопроизводства и ведение всей отчетности компании.

Менеджер по продукту в АО «Дельта Медикел»





Город: Ташкент

Обязанности:

— анализ рынка

— достижение плановых показателей

— участие в разработке и реализация маркетингового плана продвижения фармацевтических препаратов

— создание информационного наполнения для визитов.





Менеджер по логистике в OOO GRAND TRANSPORTATION & FORWARDING





Город: Ташкент

Обязанности:

— расчет тарифов по запросам клиентов

— организация и контроль всех процессов перевозок от поступления заявки до полного завершения

— операционная работа и документооборот с агентами, клиентами, страховыми компаниями

— оперативное решение нестандартных и сложных ситуаций

— работа с действующими клиентами по увеличению объемов и привлечение новых клиентов.

Требования:

— обязателен опыт работы в транспортно-экспедиторской компании в области мультимодальных перевозок и работе с клиентами более 1 года

— английский язык, не ниже Upper-Intermediate.

Специалист по медиапланированию в АКБ TBC BANK

Город: Ташкент

Обязанности:

— подготовка и обоснование тактических планов с анализом эффективности

— коммуникация с клиентом и баинг

— отслеживание новых каналов коммуникации, анализ их эффективности и соответствия бренду

— участие в подготовке и презентации отчетов по эффективности прошедших кампаний

— участие в разработке стратегии.

Требования:

— высшее образование

— опыт работы в агентстве, международной компании от трех лет

— хорошие PPT навыки, знание Excel на высоком уровне.