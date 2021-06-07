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Казахстан и Польша возобновляют авиасообщение
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Вчера в 12:48

Казахстан и Польша возобновляют авиасообщение

Возобновляется регулярное авиасообщение между Казахстаном и Польшей. Рейсы планируются к возобновлению с 10 июня текущего года между городами Варшава и Нур-Султан польской авиакомпанией LOT Polish Airlines с частотой один рейс в неделю. Первый рейс будет выполнен 10 июня 2021 года, далее рейсы между столицами двух государств будут выполняться по понедельникам на воздушном судне типа B-737.

Источник: zakon.kz

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#казахстан #путешествия #польша #границы
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