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NASA испытает на МКС печатающий лунным грунтом принтер
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Сегодня в 11:27

NASA испытает на МКС печатающий лунным грунтом принтер

NASA доставила на МКС специальный 3D-принтер, способный печатать лунным грунтом — реголитом. Ученые хотят проверить породу на прочность и выяснить, можно ли из нее строить здания для будущей колонии.

Переданное на станцию оборудование предназначено для проведения различных экспериментов. Один из них — 3D-печать в условиях МКС с использованием необычного сырья — лунного грунта реголита.

Источник: rb.ru

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#технологии #nasa #луна #мкс #3d-печать
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