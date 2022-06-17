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Казахстан и Люксембург запустят совместные космические проекты
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Сегодня в 09:55

Казахстан и Люксембург запустят совместные космические проекты

Казахстан и Люксембург планируют сотрудничество в вопросах космоса и цифровизации.

Меморандум предусматривает совместную разработку и реализацию программ и проектов в области космической деятельности, подготовку кадров и обмен учеными, а также обмен данными и информацией с учетом законодательств государств.

В планах проекты по дистанционному зондированию Земли, развитию спутниковой связи и навигации, а также использованию космической инфраструктуры и разработки космических аппаратов и их комплектующих.

Кроме того, прорабатываются вопросы сотрудничества с люксембургской компанией SES, в части применения негеостационарной среднеорбитальной широкополосной системы спутниковой связи O3b mPower.

Применение системы O3b mPOWER на территории Казахстана рассматривается в качестве дополнения к существующей телекоммуникационной инфраструктуре, в том числе в рамках проработки вопроса организации предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет в сельских населенных пунктах.

Источник: bluescreen.kz

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#казахстан #технологии #люксембург #космос #цифровизация
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