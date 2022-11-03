KAZAKHSTAN HR-FORUM 2022: Future generation

Юбилейный X Казахстанский HR-форум — масштабное и значимое мероприятие в сфере управления персоналом страны состоится 16 ноября 2022 года.

Высокий интерес к экспертной диалоговой площадке со стороны HR-сообщества, актуальная, насыщенная тематика программы, практикумы от хедлайнеров индустрии, лучшие отечественные и зарубежные спикеры позволяют держать высокую планку и золотой стандарт форума в течение десяти лет.

Традиционно в рамках ивента состоится награждение в номинации The Best HRD 2022. Лучшие HRD будут отмечены за успешную реализацию проектов или достижения в сфере управления персоналом, получив заслуженное признание профессионального сообщества. В процессе отбора номинантов принимают участие руководители HR-отделов и CEO крупных казахстанских компаний.

Программа форума включает три блока:

— Future of organization

— Future of career

— Future of HRD.

В практическом блоке Case Studies будут представлены кейсы топовых компаний по направлениям:

— Education/Talent

— Digital/Analytics

— Motivation/Оценка.

В рамках форума будет организована сессия HR SpeedMentoring, в ходе которой двадцать участников получат возможность задать интересующие вопросы экспертам сферы управления персоналом и получить ключ к решению проблем у менторов.

Организаторы мероприятия: Kazakhstan Growth Forum, «Коммеск-Өмір», «Сентрас Коммеск Life».⠀

Регистрация, заявки на номинацию по ссылке.