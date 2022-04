4 и 5 мая в 19.00 на большой сцене Русского драматического театра публике Шымкента будут представлены три одноактных балета Ф. Шопена «Шопенианна», И.С. Баха «Открывая Баха», М. Равеля «Болеро». В рамках гастрольной поездки в фойе театра пройдет фотовыставка с участием ведущих солистов балетной труппы.

Эти три балета были представлены публике во Франции и Англии в 2019 году, а постановка «Открывая Баха» номинирована европейским журналом Dance Europe в Номинации New Name To Watch.