Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
katla-ma-rketing-vorkshop-po-smm-ot-livedune-v-tashkente
КАТЛА-МА-РКЕТИНГ — воркшоп по SMM от LiveDune в Ташкенте
76
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:59

КАТЛА-МА-РКЕТИНГ — воркшоп по SMM от LiveDune в Ташкенте

3 декабря LiveDune — международный сервис аналитики и комплексной работы с соцсетями, приезжает в Ташкент, чтобы устроить теплую маркетинговую встречу с друзьями и коллегами.

Участники мероприятия узнают:

— как сделать так, чтобы контент в соцсетях был эффективным и «работал» на бизнес

— как комьюнити помогают строить продажи

— как набрать миллионы просмотров через экспертный контент в YouTube и TiкTok за месяц

— как через спецпроекты в соцсетях получать клиентов бесплатно

— почему офлайн-маркетинг до сих пор можно и нужно использовать

Спикеры воркшопа — руководители маркетингового и коммуникационного направлений LiveDune, основатели диджитал-агентств Узбекистана, эксперты по вертикальному видео и SMM.

Участников ждет открытый микрофон, где можно будет поделиться своим кейсом, нетворкинг за чашечкой чая, приятные сюрпризы от организаторов.

Мероприятие бесплатное, но обязательно нужно зарегистрироваться каждому участнику через Telegram-бот: @smm2022_uz_bot

Мероприятие состоится 3 декабря в 11:00 по адресу: Коворкинг-центр C-Space. Юнусабадский район, 12 квартал, ул. А. Дониша, 20А.

Подробнее о программе мероприятия и спикерах: katla-marketing.com

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#маркетинг #узбекистан #ташкент #конференция #livedune
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
ARTиШОК начал прием документов в театральную школу
1305
Кокшетауское мороженое может появиться на российском рынке
2501
Появилась казахская озвучка сериала «Рик и Морти»
4146
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.