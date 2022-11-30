КАТЛА-МА-РКЕТИНГ — воркшоп по SMM от LiveDune в Ташкенте

3 декабря LiveDune — международный сервис аналитики и комплексной работы с соцсетями, приезжает в Ташкент, чтобы устроить теплую маркетинговую встречу с друзьями и коллегами.

Участники мероприятия узнают:

— как сделать так, чтобы контент в соцсетях был эффективным и «работал» на бизнес

— как комьюнити помогают строить продажи

— как набрать миллионы просмотров через экспертный контент в YouTube и TiкTok за месяц

— как через спецпроекты в соцсетях получать клиентов бесплатно

— почему офлайн-маркетинг до сих пор можно и нужно использовать

Спикеры воркшопа — руководители маркетингового и коммуникационного направлений LiveDune, основатели диджитал-агентств Узбекистана, эксперты по вертикальному видео и SMM.

Участников ждет открытый микрофон, где можно будет поделиться своим кейсом, нетворкинг за чашечкой чая, приятные сюрпризы от организаторов.

Мероприятие бесплатное, но обязательно нужно зарегистрироваться каждому участнику через Telegram-бот: @smm2022_uz_bot

Мероприятие состоится 3 декабря в 11:00 по адресу: Коворкинг-центр C-Space. Юнусабадский район, 12 квартал, ул. А. Дониша, 20А.

Подробнее о программе мероприятия и спикерах: katla-marketing.com