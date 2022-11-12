Касымхан Али о том, как получил приглашение и​ стал первым казахстанцем в NASA USS

История Касымхана Али не может не заинтересовать. Парень со школы увлекается астрономией, а в 17 лет попал в NASA. О том, как ему это удалось — в интервью.

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Касымхан Али, 24 года, город — Алматы, первый казахстанец в NASA USS, педагог и предприниматель, @kassym.khan

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О себе

Я родился и вырос в Алматы. Сразу после школы, в 17 лет улетел в США и вернулся обратно.

Последние семь лет я предприниматель на рынке образования. Занимаюсь преподаванием математики, физики, астрономии. Основал свою школу Galamat Academy.

В школе я был олимпиадником, и мне часто приходилось тренировать других ребят. С этого и началась моя преподавательская деятельность. Постепенно я понял, что мне это нравится.

О научной деятельности​

В 14 лет я работал над школьным проектом об освоении Марса. Изначально я разрабатывал способы ориентирования в пространстве на Марсе. Для первых колонистов отсутствие спутников на планете будет большой проблемой. И я разрабатывал методы нахождения геолокации.





Все это началось в Подмосковье, где проходила олимпиада по астрономии, в которой мне была поставлена задача придумать способ ориентирования на Марсе. Когда большинство ребят придумывали способы ориентирования через звезды, я думал о том, будут ли астронавты запоминать подобные вещи и как им можно упростить жизнь. Тогда решил, что принцип работы карты-навигаторов на телефоне можно перенести для ориентирования на другой планете.

Как попасть в NASA USS

В 2014 году я был в Москве на конкурсе от Intel, в котором защищал свой Проект по ориентированию. На конкурсе были американцы, которые заинтересовались моим Проектом, а в конце попросили мои контакты. Спустя полгода, в марте 2015 года, мне пришло сообщение на почту с доменом Nasa.gov. Я подумал, что это спам и не обратил на него внимания. После мне пришло еще одно письмо, но я также кинул его в спам. По итогу мне написали в Skype, и мы созвонились с мистером Александром, который на тот момент отвечал за программу NASA USS.​ Он рассказал, что хочет пригласить меня для участия в программе. Сотрудники хотели получить мои наработки в обмен на участие в программе без отборов и взносов. По итогу мне полностью оплатили перелет и проживание.

В NASA USS не сложно попасть





В NASA USS не сложно попасть. У программы мягкий отбор. Важно, чтобы ты знал английский язык и обладал достаточными знаниями по математике и физике. Мой кейс был уникальным, так как я не подавался на программу сам — меня пригласили. С тех пор, как я вернулся, каждый год в NASA USS участвует как минимум один казахстанец.

Чтобы попасть на программу, нужно пройти три теста и написать мотивационное письмо. Также проверяют знание математики и физики.​

О программе NASA USS

USS — это программа популяризации космической деятельности среди школьников и выпускников.

Во время программы нас разбили по командам. Были желтая, красная, бордовая, зеленая, синяя команды. У нас у всех была одна миссия — Mars Exploration, но разные задачи.​





Красная команда отвечала за то, чтобы мы долетели с Земли до орбиты Марса, а зеленая — за жизнеобеспечение. Я состоял в синей команде. Мы занимались тем, что происходит на поверхности планеты.

В период прохождения программы нам давали доступ практически ко всем лекторам, которых мы могли запросить. Также предоставляли доступ к ученым и профессорам. В этом главная особенность программы.

Рекомендации

Чтобы работать в NASA, важно уметь находить нестандартные решения. Это самое главное в работе космической отрасли. Чтобы вас заметили, нужно развивать критическое мышление. Для этого советую прочесть книгу Дугласа Адамса «Автостопом по галактике». Это самая вдохновляющая литература по теме.