Карту казаха запустят для зарубежных бизнесменов

В Казахстане внедрят специальную карту для этнических казахов из-за рубежа, которые хотят развивать бизнес на исторической родине.

Обладатель карты будет иметь возможность упрощенного въезда в страну, идентичные с видом на жительство права: открытие бизнеса, владение недвижимостью и другим имуществом, проведение финансовых операций, за исключением политических прав.

В рамках новой концепции миграционной политики на предстоящие пять лет будет предусмотрен ряд мер, направленных на стимулирование внутренней миграции.

Источник: tengrinews.kz