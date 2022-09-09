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Карту казаха запустят для зарубежных бизнесменов
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Сегодня в 09:40

Карту казаха запустят для зарубежных бизнесменов

В Казахстане внедрят специальную карту для этнических казахов из-за рубежа, которые хотят развивать бизнес на исторической родине.

Обладатель карты будет иметь возможность упрощенного въезда в страну, идентичные с видом на жительство права: открытие бизнеса, владение недвижимостью и другим имуществом, проведение финансовых операций, за исключением политических прав.

В рамках новой концепции миграционной политики на предстоящие пять лет будет предусмотрен ряд мер, направленных на стимулирование внутренней миграции.

Источник: tengrinews.kz

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