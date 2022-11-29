Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
karagandinec-pouchastvoval-v-sozdanii-promorolikov-k-shou-rianny
Карагандинец поучаствовал в создании промороликов к шоу Рианны
53
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:32

Карагандинец поучаствовал в создании промороликов к шоу Рианны

Карагандинец Адильхан Дюсембаев презентовал проморолики, которые он смонтировал для ежегодного бельевого шоу Savage X Fenty Show by Rihanna.


В своем Instagram-аккаунте парень поделился рядом видеороликов, в разработке которых он участвовал по заказу известной студии BRTHR. Помимо промо для Рианны, он также работал для таких брендов, как Snipes и Levi's.

Адильхан занимается видеосъемкой, фотографией и монтажом около десяти лет. Помимо выполнения зарубежных заказов, парень активно сотрудничает со знаменитостями из СНГ.

Источник: tengrinews.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанцывмире #шоу #специалист #рианна #ролик
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В районе «Алматы» планируется построить 12 детских садов
2059
Telegram разрешил создавать голосовые чаты в каналах и сохранять их как подкасты
1449
В России объявлен конкурс для школьников с призовым фондом до 1 миллион рублей
1033
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.