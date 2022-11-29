Карагандинец поучаствовал в создании промороликов к шоу Рианны

Карагандинец Адильхан Дюсембаев презентовал проморолики, которые он смонтировал для ежегодного бельевого шоу Savage X Fenty Show by Rihanna.

В своем Instagram-аккаунте парень поделился рядом видеороликов, в разработке которых он участвовал по заказу известной студии BRTHR. Помимо промо для Рианны, он также работал для таких брендов, как Snipes и Levi's.



Адильхан занимается видеосъемкой, фотографией и монтажом около десяти лет. Помимо выполнения зарубежных заказов, парень активно сотрудничает со знаменитостями из СНГ.

Источник: tengrinews.kz