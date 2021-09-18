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Канье Уэст выпустил клип на сингл «24»
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Сегодня в 10:48

Канье Уэст выпустил клип на сингл «24»

Американский рэпер Канье Уэст выпустил клип на сингл «24» из своего последнего альбома Donda.


Видео начинается на сцене во время одного из концертов Канье, откуда он под светом прожекторов улетает на небеса, чтобы встретиться со своей покойной матерью. Пластинка Donda названа в ее честь.

Источник: daily.afisha.ru

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