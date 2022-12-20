Канат Бейсекеев представил документальный фильм «Лист ожидания»

Казахстанский режиссер-документалист Канат Бейсекеев и продюсер, автор проекта Binocle Кайрат Нурмугамбетов совместно с журналистом и автором проекта о трансплантологии в Казахстане Оксаной Акуловой на специальном показе в Алматы представили документальный фильм «Лист ожидания».

Фильм рассказывает истории казахстанцев, которые ждут операцию по пересадке органов. Съемки стартовали в ноябре 2021 года, этой осенью авторы вернулись к своим героям, чтобы узнать, как изменились их жизни.

Во время съемок фильма Общественный Фонд «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» провел опрос, посвященный отношению казахстанцев к трансплантологии. Главный вопрос, который интересовал социологов: влияет ли информирование на восприятие темы донорства органов? Меняется ли отношение респондентов к теме посмертного донорства до и после получения информации о проблеме?

Сравнительный анализ результатов опроса показал, что после прослушивания лекции заметно изменилось восприятие ситуации. Если «до» большая часть затруднилась ответить на вопрос о потребности в донорских органах — 44%, то после лекции ответы сместились в сторону утверждения, что проблема нехватки донорских органов стоит крайне остро — 59%. Доля затруднившихся с ответом снизилась в два раза — до 22%.



