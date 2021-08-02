Камшыбек Кункабаев гарантировал медаль в боксе на Олимпиаде-2020





В четвертьфинальном поединке веса свыше 91 килограмма капитан сборной Казахстана по боксу встречался с россиянином Иваном Верясовым. Первый раунд Кункабаев выиграл у всех судей, а во втором ему победу отдали трое.





За выход в финал Кункабаев будет биться с американцем Ричардом Торресом, который прошел кубинца Дайньеро Перо. Проигравший в этом поединке получит бронзовую медаль.





Камшыбек Кункабаев вышел в полуфинал и принес первую медаль в боксе на Олимпиаде-2020 в Токио.