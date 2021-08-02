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Камшыбек Кункабаев гарантировал медаль в боксе на Олимпиаде-2020
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Сегодня в 10:17

Камшыбек Кункабаев гарантировал медаль в боксе на Олимпиаде-2020

Камшыбек Кункабаев вышел в полуфинал и принес первую медаль в боксе на Олимпиаде-2020 в Токио.

В четвертьфинальном поединке веса свыше 91 килограмма капитан сборной Казахстана по боксу встречался с россиянином Иваном Верясовым. Первый раунд Кункабаев выиграл у всех судей, а во втором ему победу отдали трое.

За выход в финал Кункабаев будет биться с американцем Ричардом Торресом, который прошел кубинца Дайньеро Перо. Проигравший в этом поединке получит бронзовую медаль.

Источник: tengrinews.kz

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#бокс #медаль #казахстанец #олимпиада2020
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