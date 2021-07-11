Какие условия работы создают самые современные IT-корпорации: Amazon, Google, Apple и другие

Работа в Google





Здоровье и благосостояние





Все сотрудники Google имеют свободный доступ к медицинским учреждениям. В некоторых офисах компания предлагает оздоровительные и медицинские услуги прямо на месте, например, физиотерапию или массаж. Офисы оснащены фитнес-центрами и залами, чтобы сотрудники могли поддерживать форму и экономить время на перемещении.

На территории Google также можно найти множество кафе и мини-кухонь, а в офисах есть бесплатные закуски, которые помогут зарядиться энергией в течение дня.

Социальный пакет

Многие программы и льготы в Google направлены на поддержку сотрудников и их семей. Компания предлагает отпуска по уходу за ребенком, планы пенсионных сбережений, пособия при непредвиденных обстоятельствах. В некоторых офисах Google можно даже пригласить членов своей семьи на работу.

Финансовая помощь





Google предлагает сотрудникам услуги финансовых консультантов по планированию финансового положения. С помощью рекомендаций можно начать откладывать деньги на будущее.

Персональный рост





Для Google важно, чтобы их сотрудники придерживались концепции life-long learning. Компания предлагает широкие возможности для личного и профессионального развития. За счет Google сотрудники могут записаться на уроки программирования, кулинарные курсы или взять мастер-класс по игре на гитаре.

Волонтерство





Google ценит волонтеров. Компания вносит пожертвования из фонда компании за часы, в течение которых сотрудники работают волонтерами.

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Работа в Amazon





Здоровье и благосостояние





Сотрудники Amazon могут выбрать разные планы медицинского страхования для себя и членов семьи. Компания заключила договора с несколькими сетевыми поставщиками. Это помогает обеспечивать лучшее медицинское обслуживание в любом районе.

Социальный пакет





В компании предусмотрены страхование жизни и от несчастных случаев. Amazon также оплачивает временную нетрудоспособность сотрудников.

Бесплатная программа помощи обеспечивает конфиденциальную круглосуточную поддержку, ресурсы и рекомендации по всем аспектам работы и личной жизни. Компания предлагает онлайн-ресурсы для родителей, чьи дети страдают от нарушений развития, а также помогает найти помощь по уходу за детьми и пожилыми людьми. Amazon предлагает ряд полностью оплачиваемых вариантов отпусков для родителей: по беременности, родам и уходу за ребенком. Помимо оплачиваемых отпусков, сотрудники получают оплачиваемые выходные. У всех сотрудников есть скидка на товары, продаваемые и отправляемые Amazon.com.

Финансовая помощь





План Amazon 401 k дает возможность сотрудникам запланировать долгосрочные сбережения. План также включает в себя различные варианты инвестиций, благодаря которым можно достичь финансового благополучия.

Персональный рост





В компании существует программа Career Choice. Она предлагает 95% предоплату за обучение и все сопутствующие расходы сотрудникам с почасовой оплатой. Career Choice позволяет работникам приобрести и развить навыки, которые помогут при дальнейшей работе в компании.

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Работа в Facebook





Здоровье и благосостояние





Компания предлагает медицинское страхование для сотрудников и их семей. В Facebook также действует вторичный осмотр — это помогает убедиться в том, что все сотрудники здоровы. По мере необходимости, в компании действуют программы, которые оказывают помощь в лечении аутизма и раковых болезней.

Социальный пакет

Для сотрудников с семьями в Facebook действуют специальные программы: оплачиваемый отпуск, помощь с расходами при рождении ребенка, доступ к информации, которая может помочь в планировании семьи. В Facebook существует система отпусков и при этом, помимо ежегодного оплачиваемого отдыха, каждые 5 лет сотрудники могут взять 30-дневный перерыв за счет компании.

Финансовая помощь





Сотрудники компании получают доступ к услугам финансовых эдвайзеров. Они помогают составить план по выходу на пенсию, предлагают консультации по налогам и при необходимости оказывают юридическую помощь для работников и их семей. Facebook также заключает страховые договора со всеми сотрудниками.

Персональный рост





Facebook стремится развивать как внутренние, так и внешние способности рабочего сообщества. Компания дает возможность каждому сотруднику присоединиться к сообществу по интересам или создать свое, внеся тем самым вклад в сообщество.

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Работа в Apple





Здоровье и благосостояние





Компания предлагает несколько гибких медицинских планов, которые включают в себя как физическое, так и эмоциональное здоровье. У сотрудников есть возможность получить доступ к медицинским работникам практически из любого места — как лично, так и виртуально. В крупных офисах Apple расположены оздоровительные центры, врачи и медсестры, в которых могут предложить работникам тренировки или медитацию. Для тех, кто работает удаленно, компания покрывает расходы на фитнес.

Социальный пакет





Для родителей Apple предлагает оплачиваемые отпуска и программы постепенного возвращения к работе. Пи мере надобности, компания также предоставляет бесплатные консультации, которые помогут найти услуги по уходу за детьми или престарелыми. У каждого сотрудника есть возможность стать акционером Apple. Все имеют право на получение акций, а также скидку при их покупке.

Финансовая помощь





Чтобы помочь сотрудникам подготовиться к выходу на пенсию, компания разработала систему, которая поможет достичь целей по сбережениям. В Apple также существует несколько способов защиты дохода.

Персональный рост





Университет Apple создает классы, семинары и дополнительные инструменты, которые помогают сотрудникам понять культуру, организацию, ценности и роль Apple в мире. Здесь вы можете отточить навыки ведения бизнеса и программного обеспечения на онлайн-курсах или почерпнуть информацию по личным финансам. В случае, если сотруднику необходимо обучение для продвижения по карьерной лестнице, Apple оплачивает обучение.

Волонтерство

Если вы вносите деньги на благотворительность, компания вносит столько же из своего личного фонда. А когда сотрудник Apple участвует в волонтерских работах, то компания вносит $25 на счет благотворительной компании. Сотрудники также получают скидки на все товары и аксессуары Apple.

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Работа в Microsoft





Здоровье и благосостояние





Компания предлагает несколько вариантов страховки, включая Health Savings Plan. По нему сотрудники могут откладывать сбережения для оплаты медицинских расходов. Microsoft возмещает расходы на средства по поддержанию физической и эмоциональной формы до $1200 в год. Работники компании могут использовать эти средства для посещения спортзала или курсов по медитации. Компания предлагает программы контроля веса и отказа от курения, терапию аутизма, бесплатные прививки от гриппа, биометрические обследования и многое другое.

Социальный пакет





Group Legal Plan предоставляет сотрудникам юридическую помощь как в крупных вопросах, например, в операциях с недвижимостью, так и в мелких — с гарантией или дорожными происшествиями. Компания предоставляет сотрудникам оплачиваемые отпуска: 15 дней каждый год, 10 дней в случае болезни и 10 выходных дней. Для сотрудников предусмотрены скидки при приобретении товаров в официальном магазине.

Финансовая помощь





В Microsoft у каждого сотрудника есть собственный план сбережений. По нему компания предлагает выплату в размере $0,50 за каждый отложенный доллар до налогообложения. Работники Microsoft могут стать акционерами компании. В рамках плана Employee Stock Purchase сотрудникам предоставляется 10% скидка на покупку акций. Компания также предоставляет финансовую консультацию, которая помогает сотрудникам создать хороший инвестиционный портфель.

Персональный рост





В сообществе Microsoft есть множество клубов по интересам: от занятий по гребле до курсов воспитания детей. Каждый сотрудник может присоединиться или создать собственный клуб. Компания предлагает множество курсов, которые помогут в развитии карьеры и рабочих возможностей. К тому же, если работа требует специального обучения, компания оказывает финансовую помощь по его оплате.

Волонтерство





Если сотрудник оказывает помощь благотворительным организациям, компания добавляет такую же сумму — до $15 000.

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Работа в Samsung





Здоровье и благосостояние





Samsung предлагает комплексные медицинские льготы для всех сотрудников с первого дня работы. Пособия по здоровью включают: медицинские, стоматологические и офтальмологические планы, оплачиваемый отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком, длительную и краткосрочную нетрудоспособность, страхование жизни, гибкие счета расходов и сбережений на здоровье.

Социальный пакет





Сотрудники имеют возможность зарабатывать ежеквартальные «чемпионские бонусы», которые основаны на результатах деятельности компании, а также ежегодные премии по итогам года. Samsung предоставляет десять дней отплачиваемого отдыха и два выходных дня, которые сотрудники могут выбрать произвольно. В компании существуют льготы на разные услуги: страхование, юридические услуги, кредитование и многое другое. Сотрудникам предоставляются скидки на весь ассортимент товаров Samsung.

Финансовая помощь





По пенсионной программе Samsung добавляет 100% от первых 3% пенсионных сбережений и 50% от следующих 3% для сотрудников любого уровня.

Персональный рост





На офисных территориях Samsung располагаются спортивные центры, отели, иные спортивно-развлекательные объекты и места отдыха: футбольные поля, пешеходные тропы, игровые комнаты и кафе.

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Работа в Tencent





Здоровье и благосостояние





Все штатные сотрудники, работающие полный рабочий день, имеют доступ к планам медицинского, стоматологического и офтальмологического страхования. Компания предлагает различные варианты страхования, каждый может выбрать соответствующий своим потребностям. Сотрудникам также предлагается возмещение расходов, которые были направлены на поддержание здорового образа жизни.

Социальный пакет





В случае деловой поездки сотрудник компании автоматически защищается программами страховки. Работникам положены отпуска по рождению или усыновлению ребенка. Tencent предоставляет широкий спектр личных ресурсов и услуг: от профессиональных консультаций до планирования отпуска.

Финансовая помощь





Все штатные сотрудники имеют право участвовать в плане накопления сбережений 401 (k).

Персональный рост





В Tencent регулярно проводятся тимбилдинговые мероприятия с выездом на природу.

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Работа в Intel





Здоровье и благосостояние





Компания предлагает комплексные программы страхования для сотрудников и их семей. Они имеют доступ к фитнес-центрам, сеансам физиотерапии, программам снижения веса и многому другому. Intel также предоставляет круглосуточный конфиденциальный доступ к профессиональному консультированию по вопросам работы или личной жизни.

Социальный пакет





Компания предлагает такие льготы, как специальная парковка, наличие медперсонала на территории, доступ к финансовой поддержке и ресурсам по уходу за детьми или пожилыми людьми. В компании существует семейный и медицинские типы оплачиваемых отпусков, а также программы, которые помогают сотрудникам постепенно вернуться к рабочему процессу. Intel предоставляет и услуги, которые облегчают сотрудникам управление работой и жизнью: доступ к химчистке, SPA, здоровому питанию или кафе.

Финансовая помощь





Каждый сотрудник имеет право на помощь финансовых консультантов для составления планов по сбережениям. Сотрудники компании имеют возможность приобретать акции Intel со скидкой.

Персональный рост





Компания предлагает внутренние и внешние ресурсы, такие как помощь в обучении, учебные ресурсы в классе и онлайн-консультации по вопросам карьеры и многое другое. Цель Intel — сделать так, чтобы сотрудники смогли продолжить карьеру.

Волонтерство





Каждое пожертвование сотрудников Intel удваивается компанией.

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