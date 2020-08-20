Какие традиции не приемлемы в современном Казахстане и Кыргызстане, и как люди живут сегодня

«Я против кражи невест»
Нусупбий Айталиев, родной город — Ош, школьник, @aytalievnusupbiy
Традиции — это наша история, то, что передается из поколения в поколение. Но я придерживаюсь современного взгляда на жизнь. Есть ряд обычаев, от которых пора отказаться.
Мне не нравится традиция, согласно которой на кыз узату парень должен платить выкуп за невесту. Это неправильно — ты ведь не покупаешь будущую жену.
Также я против кражи невест. Считаю, что девушки должны выходить замуж по взаимному согласию. Я за свободу выбора.
Айзирек Курманалиева, родной город — Ош, школьница
Я горжусь тем, что я кыргызска. Сохранение культурного достояния — это способ выразить уважение к своему народу. Но есть традиции, от которых стоит отказаться. Например, кража невест. Мир изменился, и мировоззрение людей тоже меняется. Кража невесты — это уголовно наказуемое действие. Такой обычай неприемлем, он давно устарел.
Дарика Пирматова, родной город — Ош, школьница, @moonshine_darish
Я горжусь культурой кыргызов. Но, думаю, далеко не все традиции стоит соблюдать. Например, когда парень хочет взять в жены девушку, должен пойти к ее родителям и заплатить выкуп. Складывается впечатление, что девушка — это вещь. Эта традиция уже устарела.
Еще один устаревший обычай — ранние браки. Это неправильно. Люди сами должны решать, с кем им жить, когда выходить замуж. Родители не имеют права принимать это решение за детей.
«Я против проведения пышных свадеб»
Бектур Сарбаев, родной город — Бишкек, бармен
Для меня большинство традиций — пережиток прошлого. Есть и хорошие, но их можно соблюдать как во всех цивилизованных странах, не ставить следование обычаям на первое место.
Я против проведения пышных свадеб. Это бьет по семейному бюджету. Не у всех есть возможность оплатить торжество, люди берут кредиты и одним не ограничиваются.
Урмат Молдосанов, родной город — Бишкек, преподаватель информатики
Проблема необдуманных затрат в целях проведения пышных тоев — проблема практически всех стран Центральной Азии. Многие берут огромные кредиты для проведения больших мероприятий в надежде, что долг окупится за счет подарков.
Улан Арстаналиев, родной город — Бишкек, сметчик в строительной компании
Я не против кыргызских традиций. Но есть такие обычаи, которые мне не нравятся. Например, как проводятся тои. Это огромные траты, которые я считаю бессмысленными.
Адина Ногоспаева, родной город — Караганда
Я предложила родителям вместо того, чтобы проводить узату, вложить деньги в бизнес. Мы решили, что будет лучше направить эти деньги в правильное русло, на наше будущее, а не на однодневное мероприятие. Так я открыла свой первый nail-салон The Nail Kitchen London.
Жаксылык Азамат, родной город — Алматы
К решению не проводить свадьбу мы пришли вместе с женой. Объяснили родителям, что лучше эти деньги превратить в активы. Деньги мы вложили на первоначальный взнос квартиры и купили подержанный автомобиль.
Бахтияр Каюпов, родной город — Кокшетау
Мы с женой долгое время строили отношения на расстоянии, поэтому решили отменить свадьбу и провели только церемонию бракосочетания. Деньги потратили на покупку машины.
«Я не задумывалась о замужестве до 30 лет»
Валерия Исембаева, основатель модельного агентства Premiere
Я знаю много девушек, которые рано вышли замуж, потому что так надо было, и мало кто из них был счастлив. Конечно, они любят своих детей, мужа. Но у них нет тех эмоций, которые, например, я получила до 30 лет. Я много путешествовала, гуляла с подружками, знакомилась с интересными людьми. Поэтому я наполнена этим и готова остепениться, сидеть дома, нянчиться с детьми.
Асем Дюсекеева, родной город — Павлодар, банковская деятельность
До 27 лет я не задумывалась о замужестве. И в 30 лет начались разговоры о том, когда я выйду замуж. Я агрессивно реагировала, делала акцент на то, что это моя жизнь. Зато теперь у меня есть понимание, каким должен быть мужчина, и я готова к созданию семьи.
Алмагуль Калымжанова, родной город — Семей, организатор ивентов, сооснователь Inspiration Club, представитель и руководитель Fryday Almaty
Наш менталитет давит на молодых девушек. Но в последние годы этого становится меньше. Люди привыкают к западным взглядам, к тому, что девушка в 30 лет может быть не замужем. Потому что хочется саморазвития, строить карьеру, путешествовать, достигать целей и мечтаний. А потом уже серьезно задуматься о создании семьи. Потому что для меня это ответственный шаг.
Сейчас я в таком возрасте, когда могу осознанно принимать решения. Главное — не торопиться, слушать сердце, не зацикливаться на замужестве, и человек найдется.
Источник фотографии: @aisho_atelier_