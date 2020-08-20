Какие традиции не приемлемы в современном Казахстане и Кыргызстане, и как люди живут сегодня

«Я против кражи невест»

«Я против проведения пышных свадеб»

«Я не задумывалась о замужестве до 30 лет»

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@aisho_atelier_

Но я придерживаюсь современного взгляда на жизнь. Есть ряд обычаев, от которых пора отказаться.Это неправильно — ты ведь не покупаешь будущую жену.Считаю, что девушки должны выходить замуж по взаимному согласию. Я за свободу выбора.Сохранение культурного достояния — это способ выразить уважение к своему народу. Но есть традиции, от которых стоит отказаться. Например, кража невест. Мир изменился, и мировоззрение людей тоже меняется. Кража невесты — это уголовно наказуемое действие. Такой обычай неприемлем, он давно устарел.Но, думаю, далеко не все традиции стоит соблюдать. Например, когда парень хочет взять в жены девушку, должен пойти к ее родителям и заплатить выкуп. Складывается впечатление, что девушка — это вещь. Эта традиция уже устарела.Это неправильно. Люди сами должны решать, с кем им жить, когда выходить замуж. Родители не имеют права принимать это решение за детей.Есть и хорошие, но их можно соблюдать как во всех цивилизованных странах, не ставить следование обычаям на первое место.Это бьет по семейному бюджету. Не у всех есть возможность оплатить торжество, люди берут кредиты и одним не ограничиваются.Многие берут огромные кредиты для проведения больших мероприятий в надежде, что долг окупится за счет подарков.Но есть такие обычаи, которые мне не нравятся. Например, как проводятся тои. Это огромные траты, которые я считаю бессмысленными.Мы решили, что будет лучше направить эти деньги в правильное русло, на наше будущее, а не на однодневное мероприятие. Так я открыла свой первый nail-салон The Nail Kitchen London.Объяснили родителям, что лучше эти деньги превратить в активы. Деньги мы вложили на первоначальный взнос квартиры и купили подержанный автомобиль.Деньги потратили на покупку машины.Конечно, они любят своих детей, мужа. Но у них нет тех эмоций, которые, например, я получила до 30 лет. Я много путешествовала, гуляла с подружками, знакомилась с интересными людьми. Поэтому я наполнена этим и готова остепениться, сидеть дома, нянчиться с детьми.И в 30 лет начались разговоры о том, когда я выйду замуж. Я агрессивно реагировала, делала акцент на то, что это моя жизнь. Зато теперь у меня есть понимание, каким должен быть мужчина, и я готова к созданию семьи.Но в последние годы этого становится меньше. Люди привыкают к западным взглядам, к тому, что девушка в 30 лет может быть не замужем. Потому что хочется саморазвития, строить карьеру, путешествовать, достигать целей и мечтаний. А потом уже серьезно задуматься о создании семьи. Потому что для меня это ответственный шаг.Главное — не торопиться, слушать сердце, не зацикливаться на замужестве, и человек найдется.