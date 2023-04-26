Какие ноутбуки выбирают профессионалы с креативными профессиями

GeForce RTX 40 — это новейшее поколение графических процессоров (GPU) от NVIDIA с совершенно новым уровнем энергоэффективности, созданное для игр, работы и творчества. Новая серия дискретных видеокарт NVIDIA для ноутбуков может похвастаться расширенными возможностями трассировки лучей, новыми функциями на основе искусственного интеллекта и рекордной энергоэффективностью, что делает ее идеальным выбором для профессионалов, геймеров, стримеров и представителей других креативных профессий.

Ноутбуки становятся все больше популярными среди творческих людей из-за их портативности и гибкости в рабочем пространстве. С появлением серии GeForce RTX 40 ноутбуки теперь могут обеспечивать производительность уровня настольных компьютеров с передовыми технологиями, расширяющими их творческие возможности. Вот несколько ноутбуков, которые идеально подходят для творческих профессионалов, геймеров и представителей других крутых профессий.

О ноутбуках

Ноутбук ASUS ROG Zephyrus M16 — исключительный ноутбук, разработанный для творческих профессионалов, которым нужен высокопроизводительный девайс, способный справиться с рабочими нагрузками.

Это тонкий ноутбук, который удобно носить с собой. Он весит всего 2,3 килограмма, что делает его одним из самых легких ноутбуков в своем классе.

Дисплей ASUS ROG Zephyrus M16 оснащен 16-дюймовым дисплеем 4K UHD, а это обеспечивает потрясающее и точное изображение. Дисплей также покрывает 100% цветового пространства DCI-P3, что крайне важно для творческих профессионалов, которым в работе требуется точное воспроизведение цветов.

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ASUS ROG Flow X16 — универсальный ноутбук для творческих ребят. Он оснащен новейшими процессорами Intel Core 11-го поколения и графикой NVIDIA GeForce RTX, что позволяет с легкостью запускать даже самые ресурсоемкие творческие приложения. Благодаря оперативной памяти объемом до 48 ГБ и сверхбыстрому накопителю этот ноутбук справится с любой поставленной перед ним задачей.

ASUS ROG Flow X16 оснащен потрясающим 16-дюймовым 4K UHD OLED-дисплеем, который обеспечивает четкое и точное изображение. Также вес ноутбука не превышает 2,1 килограмма, что позволяет брать его с собой в дорогу. И он оснащен долговечной батареей, которая может обеспечить до десяти часов работы без подзарядки.

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О преимуществах GeForce RTX 40

Что касается технических характеристик, графические процессоры серии GeForce RTX 40 оснащены расширенными функциями, повышающими их производительность и возможности. Эти функции включают новый DLSS 3 с генератором кадров на основе искусственного интеллекта, способный поднять производительность до четырех раз, и новые способы ускорения трассировки лучей, с которыми любимые игры будут еще прекраснее.





Также графические процессоры серии GeForce RTX 40 получили новые тензорные ядра и возможности, такие как кодирование видео в формате AV1, которые позволят не только эффективнее и быстрее работать с использованием ИИ, но и выведут ваши стримы и видео на новый уровень качества. Кроме того, они оснащены памятью GDDR6X, которая обеспечивает низкое энергопотребление и высокую пропускную способность.

О Max-Q 5 на базе GeForce RTX 40

Max-Q — это подход к проектированию ноутбуков, разработанный NVIDIA в 2017 году и направленный на максимально эффективное энергопотребление при обеспечении высокой производительности.

Цель Max-Q — позволить производителям ноутбуков создавать тонкие и легкие ноутбуки с мощными графическими процессорами, которые могут запускать ресурсоемкие приложения, такие как игры и студийная работа. Этот подход привел к разработке ряда технологий, повышающих эффективность энергопотребления, включая архитектуру графических процессоров, дизайн ноутбуков и графическое программное обеспечение.





Последнее поколение технологий Max-Q, представленное вместе с анонсом ноутбуков на базе GeForce RTX 40, основано на предыдущих улучшениях, чтобы обеспечить еще большую эффективность и производительность. Это включает NVIDIA DLSS 3, которая работает с технологиями Max-Q, такими как Whisper Mode и Battery Boost, для повышения производительности, уровня шума и времени автономной работы. Другие улучшения включают использование видеопамяти GDDR6 с самым низким напряжением, трехэтапное управление видеопамятью и оптимизацию кэша архитектуры Ada для Max-Q.

Влияние технологий Max-Q за последние шесть лет было значительным: ноутбуки стали в 22 раза эффективнее. Это привело к созданию более тонких и легких ноутбуков с улучшенным управлением шумом и нагревом, что делает их более удобными в использовании в течение продолжительных периодов времени.

В целом, Max-Q — это мощный подход, который позволил производителям ноутбуков создавать гаджеты, которые могут конкурировать с настольными компьютерами с точки зрения производительности, оставаясь при этом портативными и удобными в использовании.

Серия GeForce RTX 40 меняет правила игры для профессионалов, инженеров и представителей других профессий. С этими ноутбуками вы можете создавать потрясающие визуальные эффекты, заниматься машинным обучением, играть в свои любимые игры и расширять границы возможного в любой точке Земли.

Если нужна высокая производительность в свежих играх, хочется создавать крупные и качественные проекты за меньшее время, превратить свое хобби в профессиональную деятельность, либо учиться, то в 2023 году есть хороший выбор из большого ассортимента новых моделей.

Новые игровые и Studio ноутбуки представили все производители: Acer, Alienware, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI, Razer, Samsung и многие другие. Все эти ноутбуки оптимально подойдут как для работы, так и для досуга, останется только выбрать модель по карману и вкусу.

Если вы откладывали покупку нового ноутбука на потом, в надежде на то, что вскоре появятся более привлекательные модели, то и в этом случае сейчас отличное время, чтобы присмотреться к упомянутым моделям.







