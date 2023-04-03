Какие качества теперь позволяют компаниям побеждать в конкурентной борьбе за персонал

Рынок труда сегодня претерпел глобальные изменения. Сейчас он превратился в «рынок соискателей» — работы много, работодатели каждый день открывают новые вакансии, а квалифицированных кадров не хватает. На таланты открыта настоящая охота — и лидируют в ней компании, готовые к комплексной и эффективной работе над глобальной HR-стратегией бренда.

Международная Конференция HR-бренд — ежегодное мероприятие от HeadHunter, посвященное вызовам нового времени в работе с человеческим капиталом. В этом году конференция построена по принципу динамического обучения. Можно выбрать полное погружение в длительные мастер-классы или охватить много тем, посещая разные сцены и разные выступления. В программе только реальные кейсы от представителей топовых компаний Европы и Азии. Вы получите максимум практических инструментов, которые можно будет сразу же внедрять в работу.

На конференции будем обсуждать самые актуальные темы 2023 года:

— как изменились подходы к работе с людьми

— эффективность подбора

— усиление бренда работодателя

— чат-боты в массовом рекрутинге

— зачем HR свой Tik Tok

— HR-метрики и аналитика

— источники энергии и мотивации в работе

— корпоративная культура через топ-команду;

— развитие HR-команды и многое другое.

Международная Конференция HR-бренд пройдет 27 апреля в Алматы в гибридном формате.

Организатором мероприятия является компания HeadHunter Казахстан.