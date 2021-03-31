Какие инструменты для работы рекомендует крупная финтех-компания

Идеально работающая финтех-компания — слаженный «организм», где каждый сотрудник ценность! Именно такой подход к работе используют в компании Bloomzed.

Bloomzed — это глобальная финансовая сеть, объединяющая людей и бизнес, это «финансовый смартфон», который со временем станет «личным финансовым ассистентом» каждого участника системы. Как смартфон вобрал в себя функции множества гаджетов: телефон, фотоаппарат, игровую приставку и прочее, так и Bloomzed объединил разнообразные программные решения и сервисы, связанные с платежами, переводами и управлением всеми видами электронных финансов.

Олег Чен, генеральный директор Bloomzed

За всеми привычными для граждан операциями с деньгами стоит целая команда: менеджеры, разработчики, тестировщики и много-много крутых специалистов, кто делает нашу жизнь с деньгами проще и легче!





И для нас, как для технологичной и современной команды, важна надежность наших главных помощников — ноутбуков. Выбор для нас очевиден, лучший инструмент для нашего бизнеса — это ноутбуки Lenovo ThinkPad серии X1 и T. Для себя я выбрал Lenovo ThinkPad X1 Carbon: стильный, прочный, с удобными функциями клавиатуры и фишками, порой способными удивлять своей продуманностью и незаменимостью, например, особая дренажная система всегда защитит мой ноутбук от жидкостей, это удобно, когда приходится работать в самолетах и вдалеке от офиса.

Компания Lenovo обновила линейки ноутбуков ThinkPad. Новые ноутбуки гармонично сочетают в себе уникальный дизайн, инновационные разработки, легендарное качество и стали прекрасным инструментом для работы компаний.

Ноутбуки отвечают всем требованиям сотрудников: от топ-менеджмента до линейных менеджеров, от разработчиков программных систем до бухгалтерии.





Производительность и безопасность



Олег Чен, генеральный директор Bloomzed

Ноутбуки ThinkPad с Windows 10 Pro — отличный современный инструмент для работы наших сотрудников, который дает им возможность работы в любом месте благодаря бескомпромиссной производительности и прочности.

Достаточно производительный мобильный ноутбук справится с большими объемами данных, когда специалисту необходимо оставаться на связи даже вдали от рабочего места, автономность — важное преимущество в работе. А разнообразие портов для внешних устройств дает возможность организовать собственную экосистему из аксессуаров.

Олег Чен, генеральный директор Bloomzed

Защита данных — наше все, нет ничего важнее безопасности, и в наших ноутбуках мы уверены на все 100%

Самый ценный ресурс современного мира — информация, которая всегда нуждается в защите, и Lenovo лидер в этой области. Ноутбук ThinkPad T15 оснащен решением ThinkShield, которое сочетает аппаратные и программные средства безопасности, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает защищенность устройства и мгновенную аутентификацию пользователя. Крышка для веб-камеры ThinkShutter позволяет прикрыть камеру, когда ею не пользуются, гарантируя приватность владельца, особенно при частых видеоконференциях.





Подтвержденное качество ноутбуков ThinkPad





Серия ThinkPad всегда проходит проверку по 12 тестам и 22 процедурам военных стандартов Министерства обороны США MIL-STD 810g, чтобы пользователи получили самые качественные и прочные устройства. Компания Lenovo продолжает уделять особое внимание инновациям в области сборки деталей. Например, в Lenovo уже третий год на производстве используется технология мягкого припоя, которая позволяет сократить выбросы углерода в атмосферу на 35%.





Функциональность премиум-класса — ThinkPad T14, T14s и T15

Арман Сыздыков, руководитель отдела тестирования Bloomzed





Со своим ThinkPad Т15 я всегда уверен в качестве своей работы, в которой важна скорость, точность и высокая производительность моей рабочей машины вне зависимости от места и времени.

Серия T — самая успешная в истории ThinkPad. Модели с диагональю 14 и 15 дюймов доступны с операционной системой Windows 10 Pro, которая дает возможность безопасного удаленного входа в систему из любой точки планеты. Мощные и выносливые ноутбуки ThinkPad серии T позволяют работать в уютных офисах, поездках или на открытых площадках в любую погоду.

Ноутбуки отвечают всем требованиям премиум-класса: режим ожидания Modern Standby, функция Wake on Voice, акустическая система Dolby Audio и более яркие дисплеи с дополнительной поддержкой Dolby Vision. Добавьте новейшие модули беспроводной связи Wi-Fi 6 и WWAN для SIM-карты и получите возможность работать комфортно даже за пределами офиса.

Олег Чен, генеральный директор Bloomzed

Для нас важно обеспечить своим сотрудникам удобные и технологичные условия для работы, ведь «на той стороне» миллионы наших пользователей, для которых важна скорость и надежность предоставляемых услуг, а мы никак не можем их подвести. Именно поэтому мы выбираем лучшие инструменты для создания важных для общества проектов.







