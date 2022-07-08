Какие beauty-процедуры стали главным трендом в 2022 году

Рассказываем, какие новинки в области ухода за собой и макияжа сегодня в моде.







Обесцвечивание бровей





Если совсем недавно в тренде были густые брови, то в 2022 году beauty-повестка меняется на «без бровей».

Это не значит, что их необходимо сбривать. Но обесцвеченные или замаскированные брови стали популярны.

Появились разные техники обесцвечивания бровей. И еще в прошлом году среди зумеров появился тренд на яркие брови: от нежно розовых до ярко зеленых. Эта тема все еще популярна.





Кукольные ресницы





Для этого девушки наносят тени для век, которые сочетаются с цветом ресниц, или выбирают оттенок, который будет сочетаться с глазами. Например, светло-голубые или серые тени. Далее прокрашивают ресницы, делая акцент на их длине.

Для эффекта иногда наносят немного черного карандаша на внешний уголок глаза или же красят ресницы черной подводкой.

Среди трендов в макияже также: использование фиолетового цвета, блесток и ярких акцентов по типу стрелок насыщенными подводками.





Наклейки для макияжа





Тренд на наклеиваемые детали макияжа в 2022 году вышел на новый уровень. Наклеивают все: ресницы, брови, подводку для глаз, переводные тату и стразы. Сверкающие кристаллы украшают не только лицо, но и зубы.

Также используют специальные наклейки с картинками, стразами или фигурами для подчеркивания макияжа. Этот тренд появился в TikTok, и beauty-блогеры любят пробовать там что-то новое.





Бунтарские и пышные прически





Бритые головы, окрашивание в креативные цвета, короткие ирокезы, боб и маллет в разных вариациях снова в моде.

Если на американском рынке эта мода вернулась года два назад, то в Центральной Азии еще не везде можно найти парикмахеров, которые стригут в таком стиле.

Вместе с бунтарскими стрижками корейская культура приносит в моду короткие прически для девушек и парней в стиле айдолов. Такие прически стали популярными не только среди фанатов, ведь они удобные и их легко укладывать. К некоторым нужно даже делать химическую завивку для поддержания формы.

В противовес ультракоротким стрижкам в моду входят пышные укладки и объемные пучки. Особенно актуальны эти прически на вьющихся волосах: они подчеркивают их природную красоту и естественную текстуру.





Фотоомоложение и лечение кожи с помощью системы BBL Hero





В основе инновационной эстетической и лечебной системы лежит широкополосный свет. Аббревиатура BBL так и расшифровывается: Broad Band Light — широкополосный свет.

Импульсы инфракрасного излучения проникают в глубокие слои эпидермиса и активируют гены, которые отвечают за возраст клеток и выработку коллагена. День за днем кожа обновляется, выравнивается и подтягивается.

Эта процедура способна восстановить кожу даже при выраженных признаках старения.





«Здоровое» осветление волос





В 2022 году в тренды вошло «здоровое» окрашивание, которое можно провести в домашних условиях. За основу осветления берут масло или мед.

Используя специальное масло для осветления волос, можно не только изменить оттенок, но и обогатить их полезными веществами. Выбор масел, которые можно использовать, довольно большой. Процедура стала настолько популярной, что ее постепенно вводят в салонах красоты.