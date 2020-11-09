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Какие 5 soft skills будут ценны в будущем, и где им обучиться бесплатно
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Сегодня в 10:49

Какие 5 soft skills будут ценны в будущем, и где им обучиться бесплатно

Американский футуролог и руководитель консалтинговой компании TechSavvy Global Скотт Стейнберг считает, что остаться востребованным специалистом в будущем позволят 5 soft skills, которые люди часто игнорируют. Он также посоветовал бесплатные онлайн-курсы, которые помогут их развить. IncRussia опубликовали перевод его колонки в CNBC.


1. Футурологическое мышление


Футурологическое мышление — это способность человека предугадывать события, тенденции и то, как они могут повлиять на его отрасль и профессиональное развитие.

Футурологическое мышление не требует докторской степени. Речь идет о том, чтобы быть в курсе потенциальных изменений и практиковать нестандартное мышление.

Бесплатный онлайн-курс: «Будущее после COVID».


soft skills

2. Смелое руководство


Даже если вы не занимаете руководящую должность, важно развивать лидерские качества. Исследования доказывают, что люди, обладающие лидерскими качествами, с большей вероятностью добиваются повышения зарплаты или продвигаются по службе. Стейнберг отмечает, что лидерские качества — не только про умение управлять командой. Речь идет о том, чтобы иметь смелость:

— выходить за пределы зоны комфорта, чтобы выступить в новой роли, которая расширит ваш опыт

— быть честным, говорить людям то, что они должны услышать, а не то, что хотят

— принимать меры и сокращать убытки, когда это необходимо.

Бесплатный онлайн-курс: «Что делают великие лидеры».


карьера

3. Эмоциональный интеллект


С появлением искусственного интеллекта и машинного обучения способность распознавать не только свои, но и чужие эмоции стала одним из самых ценных навыков. Эмоциональный интеллект позволяет управлять негативными переживаниями и принимать более эффективные решения.

Бесплатный онлайн-курс: «Развивайте свой эмоциональный интеллект».


образование

4. Межличностное общение


В мире, где общение в основном происходит на платформах вроде Slack или Zoom, понимание того, как говорить с людьми, является ключом к поддержанию межличностных отношений и успешному решению проблем. Стейнберг уточняет, что речь идет не только о том, что вы говорите или пишете друг другу, но и об активном слушании и концентрации на чувствах.

Бесплатный онлайн-курс: «Улучшение коммуникативных навыков».


онлайн

5. Когнитивная гибкость


Согласно отчету Всемирного экономического форума, в будущем работодатели будут уделять больше внимания когнитивным способностям, таким как креативность и адаптируемость.

Человек, который обладает когнитивной гибкостью, ощущает прилив энергии от перемен, быстро и легко адаптируясь к неизвестному. Ему нравится узнавать и пробовать что-то новое, кроме того, он способен рассматривать несколько идей одновременно.

Бесплатный онлайн-курс: «Введение в когнитивную психологию: экспериментальная наука».

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