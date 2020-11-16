Как защитить бизнес от хакеров в 2021 году: 5 советов для тех, кто работает дистанционно

Максим Рахманов, менеджер Acronis по работе с партнерами в СНГ.



В отрасли киберзащиты я с 2017 года — тогда в сферу моей ответственности входила вертикаль продуктов для SMB в компании Softline. Каждый раз, общаясь с клиентами, я понимал, насколько велика потребность современных компаний в обеспечении безопасности их данных и бизнеса. Мне хотелось стать еще ближе к истокам передовых решений, поэтому в 2019 году я перешел на работу в международную компанию Acronis, лидирующую в области киберзащиты.



Уже больше года моя главная задача — помогать партнерам Acronis в СНГ развивать свой бизнес, используя современные средства защиты данных.





Киберзащита — это новая потребность, как вакцина или антибиотик



Сегодня далеко не все понимают, насколько велика угроза бизнесу со стороны киберпреступности. Хакерские атаки используют самые современные технологии, включая искусственный интеллект. И если не защитить ИТ-активы компании, можно лишиться всего — данных, компьютерных систем, бизнес-процессов.



У нас был один кейс с крупным ритейлером, у которого за год трижды зашифровывали все данные, требовали выкуп, и он его исправно платил. И только после нескольких инцидентов руководители пришли к тому, что превентивная защита необходима, и задумались о выборе подходящего продукта.



В 2020 году потребность в киберзащите стала еще больше. Из-за эпидемии коронавируса и повсеместного перехода на удаленный режим работы произошло размытие периметров сетей. Теперь злоумышленники могут найти ценные данные и на домашних компьютерах пользователей, и они внимательнее следят за жизнью и работой людей в интернете, изучают ваш «цифровой след».



Не «следить» не получится: защита — единственный вариант



Цифровым следом называют историю наших действий в глобальной сети. Хотим мы этого или нет, но постоянно оставляем цифровой след, это неизбежно. Пользуясь бесплатными сервисами, такими как веб-почта или поисковая система, мы добровольно рассказываем интернет-гигантам о своих интересах и планах, пристрастиях и вкусах.



Проблема в том, что киберпреступники часто изучают наш цифровой след, применяют социальную инженерию, чтобы обмануть и ввести человека в заблуждение. Для этого, в частности, активно используются данные из социальных сетей. Поэтому важно придерживаться простых правил «цифровой гигиены», чтобы защититься от возможных атак: например, закрыть свой профиль в социальных сетях от посторонних глаз, отключить в браузерах опцию сбора информации о ваших действиях, проверять ссылки на сайты из писем и сообщений, прежде чем открыть их.



Киберпреступники понимают, что сейчас бизнес проще атаковать



Количество атак на бизнес разных размеров постоянно растет, потому что злоумышленникам не важно, каким образом получать деньги. По данным недавно проведенного исследования Acronis Cyber Readiness Report 2020, уже этим летом 31% компаний атаковали каждый день, а 50% — как минимум раз в неделю!



Например, в последнее время многие программы-вымогатели снизили размер выкупа, ожидая, что сегодня владелец или руководитель компании, скорее, согласится заплатить небольшую сумму, если важные файлы будут зашифрованы. При этом только набирают обороты атаки с использованием шпионских программ и фишинг.



Одна из причин такой активизации киберпреступности — появление готовых инструментов и конструкторов, которыми могут воспользоваться преступники даже с нулевыми познаниями в программировании. А функции искусственного интеллекта позволяют создавать новые эффективные вирусы за считанные минуты.



Но в условиях пандемии, самоизоляции и экономического спада у бизнеса нет возможности самостоятельно настраивать средства информационной безопасности, и компании оказываются беззащитны перед новыми угрозами. Чтобы решить эту проблему, мы в Acronis ведем разработку комплексных решений, не требующих администрирования. Так, новый продукт Acronis Cyber Protect 15 сочетает в себе средства резервного копирования и собственный антивирусный движок. Таким образом, установив один продукт на любом компьютере, можно получить полноценную защиту данных и средства противодействия вредоносному ПО.





Установили антивирус? Сегодня этого мало для защиты данных



Чтобы обеспечить киберзащиту, сегодня недостаточно одного антивируса, точно так же, как защита данных невозможна одними только средствами резервного копирования. Современные интернет-угрозы используют сразу несколько векторов атак, чтобы добиться максимального эффекта от проникновения на компьютер жертвы. Поэтому средства киберзащиты должны одновременно сохранять копии важных данных и восстанавливать их, противодействовать известным видам вредоносного ПО, обнаруживать новые угрозы с помощью эвристических алгоритмов и искусственного интеллекта.



Подобные решения необходимы как корпоративным, так и индивидуальным пользователям, чтобы сохранить в целости свою информацию и избежать блокировки компьютера вредоносным ПО. Вместе с партнерами в СНГ, компаниями Axoft и MONT, а также реселлерами, мы поставляем решения Acronis в Казахстане и видим позитивный отклик на доступность готовых продуктов с локальной поддержкой и полноценным сопровождением на всей территории СНГ.



Региональная специфика СНГ в том, что практику киберзащиты практикуют, в первую очередь, филиалы и партнеры крупных международных компаний. И сейчас эта волна докатилась до представителей локального бизнеса — все больше компаний обращаются к нашим партнерам за решениями Acronis. Я рад, что благодаря совместным усилиям сегодня мы предлагаем доступные комплексные средства информационной безопасности мирового уровня.



Уловки киберпреступников и 5 советов дистанционным работникам



Активизация киберпреступности тесно связана с пандемией коронавируса и дистанционной работой. Поэтому злоумышленники используют социальную инженерию и стараются ввести пользователей в заблуждение. Поэтому для своей безопасности:



— проверяйте, кто вам написал в мессенджере. Злоумышленники часто представляются коллегами с работы

— не доверяйте «службам поддержки», «сотрудникам банков» и другим неожиданным звонкам и сообщениям

— не устанавливайте сомнительное ПО на компьютер, не посоветовавшись со специалистами

— не пересылайте важные документы в мессенджерах или через личную электронную почту

— и настройте резервное копирование важной информации в облако, чтобы не потерять личные и рабочие данные в случае атаки или сбоя оборудования.



Главное, быть бдительным и использовать современные средства киберзащиты, которые способны справиться со всеми типами угроз. Мы в Acronis называем такое состояние #CyberFit. И сегодня это новая норма для бизнеса во всем мире.





