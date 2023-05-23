Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/e2a/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/e2a5825ea326c2291a58f9c48b0d3807.JPG
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
kak-zarabotat-milliony-na-kontente-v-instagram-kyrgyzstanec-ed-shakirov-pokoryaet-social-nuyu-set-svoey-ekspertnost-yu
Как заработать миллионы на контенте в Instagram — кыргызстанец Эд Шакиров покоряет социальную сеть своей экспертностью
22
Главный

23.01.2000

Как заработать миллионы на контенте в Instagram — кыргызстанец Эд Шакиров покоряет социальную сеть своей экспертностью

Сегодня в мире, насыщенном информацией и возможностями, нам часто не хватает времени и ресурсов для того, чтобы обрести новые знания и навыки. Однако, с наступлением эры цифровой трансформации и широкого доступа к интернету, нам открывается огромное поле для обучения и саморазвития. Все больше людей обращаются к различным источникам информации, чтобы научиться чему-то новому и расширить свои горизонты.

Сегодня мы рады представить вам интервью с Эдом Шакировым — блогером, маркетологом и предпринимателем, чьи советы и рекомендации вдохновляют тысячи его подписчиков. На страницах своего Instagram он рассказывает, как достигать поставленных целей без изнурительных усилий, видеть красоту во всем окружающем и находить креативные решения для сложных задач.


Эд Шакиров, блогер, маркетолог и предприниматель

IMG_1716.jpeg

О себе

Я родился в Оше, рос в Алматы и Бишкеке, затем переехал в Москву и год назад снова вернулся на Родину, в Кыргызстан.


О создании блога

Мне было 17 лет, я часто сидел в Instagram и однажды мне захотелось найти в медиа-пространстве обычного, живого человека, который делился бы полезным контентом, связанным с маркетингом, психологией и дарил любовь людям.

Поискал несколько дней и понял, что пока такого человека нет. В Кыргызстане тогда не было подобных блогеров, а тем более парней, поэтому я решил не упускать возможность и захватить местный рынок.

IMG_1352.JPG

У меня не было никаких средств для этого. В то время я только поступил на психфак, но все же решил взять себя на “слабо”. Вообще, я обожаю бросать себе вызовы, ставить мотивацию и двигаться на пути к исполнению целей — это делает жизнь интереснее.


О заработке

Я монетизировал свой контент уже на второй месяц, взяв клиента на консультацию. После этого я начал проводить коммерческие съемки для местных брендов и блогеров, параллельно набирая аудиторию.

Уже через год активной работы блог начал приносить мне 1000–1500$ постоянного дохода в месяц. А в 2021 году мой блог впервые принес мне 10 000$ за месяц.

photo-output.jpeg

О развитии

Сейчас я не только блогер, но и предприниматель, причем креативный. Это значит, что моя работа связана с идеями, которые я придумываю и затем реализую вместе со своей командой для себя и своих клиентов.

В 2021 году я открыл свою онлайн-школу, переехал в Москву и заработал 100 000$ через Instagram.

Сейчас я работаю с клиентами в формате индивидуального наставничества, а также веду свои авторские программы. Мы преподаем контент-маркетинг третий год, и уже больше 2000 студентов успешно прошли наши курсы.

photo-output.jpeg

О патриотизме и любви к Кыргызстану

Посетив десяток стран и посмотрев на то, как наши люди живут за границей, я понял, насколько сильно сейчас Кыргызстан отстает от своих среднеазиатских соседей как в плане инфраструктуры и развития, так и в плане бизнеса и медиа-сферы. Я решил, что хочу помочь своей стране вырасти и выйти на международный уровень, ведь нам есть что показать миру.

photo-output.jpeg

О задачах

Я поставил себе задачу: каждый год выводить как минимум 5 людей на заработок в 10 000$. В прошлом году мы выполнили план и сделали 5 успешных кейсов студентам.


О востребованности блогеров

Ни для кого не секрет, что сейчас блогеры крайне востребованы и зачастую даже больше, чем новостные медиа. Бренды уже давно предпочитают продвигаться посредством микро-блогеров из-за большей лояльности их аудитории.

photo-output.jpeg

Об успехе в Instagram

Я всегда говорю, что для успеха в Instagram нужны три фактора: контент, мышление и охват.

Контент должен вызывать эмоции и желание взаимодействовать с ним.

Мышление — как психолог по образованию, считаю, что без правильного отношения к таким вещам, как хейт, обесценивание или сравнивание себя с другими, ничего не получится. Если в коробочку положить алмаз — она станет шкатулкой. Если фантик — то урной.

IMG_8451.jpeg

Охват — блог нужно постоянно продвигать как бесплатными, так и платными методами, чтобы все больше людей узнавали о вас. Нельзя много продавать на одних и тех же клиентов, необходимо постоянное привлечение новой аудитории.


А если хотите гайд по монетизации контента и продажам в блоге, то напишите мне в директ слово «контент», и я обязательно поделюсь им с вами.


Материал подготовлен при поддержке LDR content school.


Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#блогер #бизнес #предприниматель #маркетолог #онлайншкола
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Куда инвестировать в 2022 году: советы от эксперта Freedom Finance
2376
5 украинских креативных агентств, о которых говорят в мире
19762
Как правильно работать со СМИ? Советы от специалистов ведущих PR-агентств
3767
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.