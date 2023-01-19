Как за 10 дней получить работу в Лондоне: опыт специалиста из Казахстана

Крупные международные компании открывают перед своими работниками не только различные возможности карьерного развития, но и новые горизонты. На примере компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) рассказываем, как помочь работникам получить опыт и вырасти как профессионал в другой стране.

На Open Sourcing — так называется внутренняя платформа карьерных возможностей ФМИ — можно найти вакансии и участвовать в открытом конкурсе не только в Казахстане, но и во всех филиалах компании по всему миру, включая филиалы в Лозанне и Лондоне. Только в 2021 году 25 процентов всех опубликованных вакансий в «Филип Моррис Казахстан» (ФМК) были закрыты внутренними кандидатами через Open Sourcing. При этом несколько работников получили предложение о работе в филиалах в Германии, Италии и Турции.

Мадина Анаятова, менеджер по работе с персоналом ФМК





Все индивидуально и зависит от конкретного человека, его амбиций, желаний и деятельности. Но если смотреть на мировые тенденции, согласно различным исследованиям, каждые три-четыре года следует задумываться о смене должности. Это может быть и повышение по должности, и релокация в другую страну, и расширение зоны ответственности. Но осваивать новые навыки и следить за глобальными трендами следует постоянно — мир быстро меняется, и если актуализировать свои знания только с какой-то периодичностью, то ценность работника на рынке труда может быстро упасть. Поэтому повышение своей квалификации через участие в различных проектах, самостоятельное обучение, через тренинги и занятия с коучами должны быть некой привычкой, частью обычной жизни.

Жазира Баженова, участница программы Open Sourcing





Если вы работаете в региональном офисе, то важно всегда стремиться сотрудничать с центральным офисом, участвовать в совместных проектах, которые практически всегда есть. Потому что, если люди, которые делают отбор, тебя знают, они смогут оценить твои сильные стороны по опыту сотрудничества. Во всяком случае, со мной этот принцип сработал, и то, что меня уже знали по совместной работе, я считаю, сыграло свою роль. Сам отбор в моем случае прошел быстро, буквально 10 дней — и я уже получила предложение о работе. Теперь я юрисконсульт в PhilipMorris Global Studio в Лондоне.

Я начала свою работу в ФМК в 2013 году в качестве специалиста по юридическим вопросам и успешно двигалась по карьерной лестнице, но всегда хотела попробовать себя в нескольких странах, а также попасть в центральный отдел.

Наш юридический департамент делится на отделы, и я попала в тот, что консультирует маркетинг. Это перекликается с опытом, полученным в Казахстане. Кроме того, я уже знала своего нынешнего руководителя отдела и хотела работать в его команде. Звезды сошлись правильно, а программа Open Sourcing помогла достичь цели, и вот я здесь.

Раньше работать в центральном офисе — означало работать в Лозанне, то в прошлом году, часть юридического отдела перевели в Лондон. И когда я попала именно сюда, для меня это была двойная радость, потому что я безумно люблю этот город. Здесь никогда нет вопроса, чем заняться, потому что вариантов всегда множество. Конечно, не обошлось и без периода адаптации, но я считаю, что она прошла максимально мягко и комфортно. Не ожидала, что будет такая поддержка со стороны местного офиса и коллег. Например, я приехала перед новогодними праздниками, когда все магазины закрыты, и работодатель отправил мне продукты!

За мной закрепили человека, который во всем помогал. Но не буду отрицать, что переезд в другую страну — это всегда стресс. Я переехала с дочкой и первые три-четыре месяца у меня был огромный список дел. А когда все уже было реализовано, ощутила, что все-таки это было в определенной степени непросто. И, конечно, мы скучаем по Казахстану и по родным. У каждой медали две стороны, и это обратная сторона нашей интересной лондонской жизни. Что касается самой программы Open Sourcing, то считаю ее отличным и удобным инструментом и в перспективе, хотя и не в ближайшее время, я снова воспользуюсь возможностями платформы.

Open Sourcing впервые был запущен в ФМИ в 2018 году и доработан в 2020-м. За все время работы благодаря Open Sourcing в другие страны из Казахстана переехали больше 20 человек, и из других стран в ФМК также переезжает много работников, благодаря чему происходит непрерывный обмен опытом, экспертизой и талантами по всему ФМИ. Для тех, кто пока не готов переезжать за границу, планируется размещение различных глобальных проектов на платформе. Так, каждый работник может стать частью проектной группы, развить свои компетенции и повысить свою видимость на глобальном уровне.



















