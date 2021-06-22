Как я стал руководителем. Как за 6 лет пройти путь от стажера до регионального директора TECHNODOM

Константин Кулагин, 30 лет, город — Нур-Султан, региональный директор

Выбор компании

Я работаю в компании TECHNODOM в качестве регионального директора. В зону моей ответственности входит 12 магазинов северного региона: в столице, Кокшетау и Петропавловске.





В компании я работаю с 2013 года. Будучи студентом, я хотел стабильности и хорошего дохода. А среди моих знакомых было много молодых людей, которые продавали электробытовую технику и неплохо зарабатывали. Кроме того, в подобные компании часто берут активных молодых людей без опыта, но с желанием развиваться. Поэтому я выбрал TECHNODOM.

Карьерный путь

Я, как и многие, начинал карьеру в качестве стажера. В этот период времени ты обучаешься всему необходимому и сдаешь экзамены, чтобы подтвердить квалификацию, получить вторую категорию и стать продавцом. Так как я активный человек, то всегда ставлю короткие дедлайны по достижению целей. Поэтому с энтузиазмом принялся за работу, старался, чтобы клиенты уходили довольными и потом возвращались ко мне снова. Спустя два месяца я стал продавцом.

Дальше все пошло как по накатанной: я работал в разных магазинах сети, менял отделы, изучал разные подходы к работе с клиентами. Спустя два года понял, что пора развиваться дальше, брать на себя управленческие функции. Обучился и сдал квалификацию на позицию супервайзера, которая проходила в формате интервью с директором. Так в начале 2016 года я начал развиваться как руководитель.

Я, как и многие, начинал карьеру в качестве стажера





В 2017 году узнал, что в сети TECHNODOM открывается несколько новых магазинов, куда набирают директоров. Понял, что хочу и могу больше. Поэтому начал проходить тесты и интервью на позицию директора. На тот момент директором назначили другого сотрудника, а меня направили на работу в магазин в MEGA Park, где в моем подчинении было до 18 человек. Думаю, это была своеобразная проверка, возможность проявить лидерские качества. Я сформировал классную команду, прокачал наш отдел так, что он начал конкурировать с топовыми магазинами сети. А когда директор нашего магазина покинул свой пост, региональный директор города Алматы предложил мне занять эту позицию. В результате мы с командой показали продажи с приростом почти в два раза.

В начале 2018 года я стал директором самого крупного магазина в Алматы в ТЦ Armada. Это стало большим вызовом. Мне нужно было наладить работу с персоналом, с каждым сотрудником. У нас с командой были большие достижения, мы предлагали новые идеи. По итогу года мне даже была вручена награда как «Новатору компании». А в 2019 году мне предложили переехать в Астану и стать региональным директором.

Особенности работы руководителя

Когда я стал директором, пересмотрел стратегию своей работы. Относился к своему магазину как к своей собственной компании. Понял, что команда — это те люди, благодаря которым бизнес становится эффективным и прибыльным. Поэтому активно стимулировал сотрудников, старался быть внимательным к каждому из них, слушать и слышать.





Руководителю важно быть открытым. Делиться опытом и не стесняться этого. Также нужно обладать определенной смелостью, не бояться преград и новых вызовов. Показывать пример команде, чтобы они тоже стремились быть эффективными и результативными.

Чтобы вести за собой людей, нужно всегда быть в тонусе. Делиться энергией с командой и заряжаться от нее в ответ.

Корпоративная культура

Процессы внутри компании строятся на хорошем отношении и лояльности друг к другу. В каком бы городе я ни находился и в какой бы магазин ни зашел, я прихожу туда, как домой. Мне нравится атмосфера нашей компании, то, как она притягивает людей.

В каком бы городе я ни находился и в какой бы магазин ни зашел, я прихожу туда, как домой





В сети TECHNODOM сегодня действует система дистанционного обучения. Если сотрудник хочет расти по карьерной лестнице, он может самостоятельно пройти обучение и сдать тестирование. При успешном обучении и спустя определенный срок — вступить в кадровый резерв, пройти аттестацию, сдать квалификационные экзамены. В случае, если он набирает необходимые баллы, с ним связываются и проводят устное интервью, дают рекомендации. И как только в компании откроется подходящая вакансия, кандидат сможет ее занять.

Это отличная возможность для сотрудников. Не нужно просить кого-то о повышении. При наличии желания можно сделать все самостоятельно, по собственной инициативе. Подобной системы я не встречал ни в одной из компаний-конкурентов.

Рекомендации

Для роста важна поддержка близких. Меня сильно мотивирует моя семья, ребенок. Это дает мне дополнительную энергию и стимул.





Советую постоянно развиваться, читать. Для расширения кругозора и навыков можно изучать и те области, которые не относятся к вашей работе, непосредственно. Могу порекомендовать следующие книги: Робин Шарма «Как побеждать» и «Лидер без титула», Дейл Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», Брайан Трейси «Достижение максимума», Исай Калашников «Жестокий век», Максим Батырев «45 татуировок продавана».

Где начать карьеру





Продавец-консультант, TECHNODOM





Опыт работы: не требуется

Требования:

— стремление к получению новых знаний

— средне-специальное/неполное высшее/высшее образование

— активность, доброжелательность, целеустремленность, грамотная речь.

Подробнее здесь.





Менеджер отдела, TECHNODOM





Опыт работы: от 1 года в рознице

Требования:

— опытный пользователь MS Office, 1C:Предприятие

— навыки делового общения и переписки

— понимание правил продажи электробытовой техники и знание техники продаж.

Подробнее здесь.