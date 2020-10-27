Как выйти на международный рынок. 10 важных советов для владельцев интернет-магазинов

Если ваш интернет-магазин уже завоевал локальный рынок, то наверняка вы хоть раз задавались вопросом, как вывести свой бизнес на новый уровень. Отличная возможность — это выход на зарубежные рынки.

Большинство компаний нацеливаются на США как на наиболее прибыльный рынок сбыта, но другие мировые игроки уже наступают на пятки американскому рынку. Китай с объемом продаж более 1,935 триллиона долларов уже превзошел США, а к 2024 году выручка китайских интернет-магазинов вырастет до 1,556 трлн$, показав рост в 8,7%.





1. На какие рынки обратить внимание





Выбор подходящего рынка — это первое, чем вы должны заняться. Как уже упоминалось ранее, сегодня Китай считается самым быстрорастущим рынком в сфере e-commerce. Однако китайский рынок — это не самый удачный выбор для большинства продавцов, поскольку в данном регионе жесткая конкуренция со стороны крупных местных компаний. Однако есть много других рынков, на которые можно обратить внимание, как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и за его пределами.

Один из подходов — это выбирать соседние страны, так как доставка будет и дешевле, и быстрее. Например, если вы производите товары в Европе или европейской части России, то предлагайте их другим европейским странам или странам СНГ. Компаниям на Дальнем Востоке есть смысл задуматься о рынках стран Азии.

2. Рассмотрите неочевидные рынки

Необязательно гнаться за самыми популярными рынками: взгляните на менее очевидные варианты. Например, Япония, где RakutenIchiba является самой популярной площадкой электронной коммерции.

Кроме RakutenIchiba вы можете стать продавцом на AmazonJapan: плюс в том, что для этой торговой площадки не требуется компания, зарегистрированная в Японии или США.

Рынок Ближнего Востока — это еще один недооцененный регион для развития бизнеса в сфере электронной коммерции. По прогнозам, к 2021 году он будет оцениваться в 49 миллиардов долларов. Локальные бренды, как правило, менее развиты и поэтому не могут удовлетворить все потребности клиентов. Поэтому такие сайты, как Asos, Net-a-Porter и ChineseSheIn, легко нашли себе место на ближневосточном рынке e-commerce.





3. Как быть с конкурентами





Следующее, что вы должны сделать — это оценить конкуренцию. Проведите исследование, проанализировав, продаются ли на интересующем вас рынке продукты, похожие на ваши.

Составьте список своих прямых конкурентов, проанализируйте сильные и слабые стороны их продуктов, а также их методы продвижения. Идея в том, чтобы взять лучшее от ваших конкурентов, сделать ваш продукт привлекательнее и качественнее продукта конкурентов и выйти с ним на этот рынок.





4. Найдите свою аудиторию

Вам необходимо понять, подходит ли ваш продукт потенциальным покупателям. Например, если вы продаете раздельные купальники, то арабский регион не лучший для вас рынок, ведь арабская культура не позволяет женщинам носить открытую одежду, в том числе купальники.

Интересно, что некоторые продукты, которые не пользуются спросом в вашей стране, могут оказаться очень востребованными на другом рынке. У производителей женской обуви остается много нераспроданного товара маленьких размеров — но как раз эти маленькие размеры в ходу на рынке Азии, где у женщин, как правило, маленькие стопы.





5. Локализация обязательна





У владельцев интернет-магазинов часто возникает вопрос: «Как донести информацию о моем товаре иностранным покупателям?». Именно для этого существует локализация сайта интернет-магазина.

Локализация — это процесс адаптации контента под местную аудиторию. Исследование CSAResearch показало, что 60% всех клиентов никогда или редко покупают на сайтах, которые не переведены на местный язык и содержат информацию только на английском. При выходе на глобальный рынок, если вы не хотите потерять покупателей, разумным решением будет локализовать контент своего интернет-магазина.





6. Не торопитесь запускать собственный интернет-магазин в новом регионе





Собственный веб-сайт — это первая мысль, которая приходит на ум, когда вы планируете выйти на новый рынок. Но попробуйте начать с популярных площадок электронной коммерции, чтобы проверить ваши шансы на зарубежном рынке без больших первоначальных вложений.

Вот несколько платформ, на которых вы можете попробовать запустить свой продукт:

— Amazon

—eBay

—MercadoLibre (крупнейший сайт электронной коммерции в Латинской Америке)

—Lazada (ведущая платформа электронной коммерции в Юго-Восточной Азии)

—Souq (платформа электронной коммерции в Египте и Саудовской Аравии).





7. Местная служба поддержки

Знали ли вы, что 86% покупателей готовы платить больше за лучшее обслуживание. Высокий уровень обслуживания клиентов жизненно важен для любого интернет-магазина, который хочет добиться успеха.

Самый простой способ — это отвечать на запросы клиентов в письменной форме. Создайте отдельную электронную почту для каждого региона и подготовьте шаблоны сообщений на соответствующих языках, чтобы оперативно отвечать на типичные вопросы.

Еще проще — создать отдельную страницу на сайте с часто задаваемыми вопросами (FAQ), чтобы клиенты могли самостоятельно найти ответы.





8. Перевод регулярно обновляемого контента





Все интернет-магазины регулярно обновляют информацию на сайте. Специфика e-commerce магазинов в том, что добавляются новые продукты, удаляются старые товары, обновляются цены и информация о существующих продуктах. Все это означает, что вам нужно будет постоянно обновлять контент на своих зарубежных сайтах.





9. Местная валюта





Для удобства ваших пользователей предоставьте возможность платить в местной валюте, а также использовать локальные платежные системы. Проведите анализ, как ваши пользователи предпочитают расплачиваться за товары.

Например, COD (наложенный платеж или оплата товара получателем) — это один из самых популярных способов оплаты в странах Юго-Восточной Азии. В 2017 году на наложенные платежи приходилось 47% платежей в сфере e-commerce на Филиппинах, 42,8% во Вьетнаме и 20,6% в Индонезии. В Великобритании же только 5% покупок совершаются с помощью этого метода.





10. Международная доставка

Если вы продаете на Amazon и не хотите или не можете организовать собственное хранение товаров, то советуем обратить внимание на Fulfillment By Amazon (FBA). Это один из самых удобных вариантов для международных продавцов. Благодаря FBA вы можете использовать складские мощности Amazon, что позволит вам забыть о сложностях доставки и хранения, потому что все бизнес-вопросы будет решать Amazon.





Вместо итогов





Если вы ведете успешный локальный бизнес в сфере электронной коммерции, не бойтесь выходить на зарубежные рынки. Сегодня существует множество инструментов, которые сделают масштабирование вашего бизнеса быстрее и проще.





Источник: vc.ru