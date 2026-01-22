Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kak-vybrat-smi-dlya-prodvizheniya-svoego-brenda-ili-kompanii
logo
Как выбрать СМИ для продвижения своего бренда или компании
Профессии

19.01.2026

Как выбрать СМИ для продвижения своего бренда или компании - weproject.media

Размещение в СМИ — один из самых быстрых способов повлиять на узнаваемость и репутацию бренда. Но публикация сама по себе не гарантирует результата. Если выбрать неподходящую площадку, материал может не сработать или даже навредить имиджу.

Разбираем, на что обращать внимание при выборе СМИ, чтобы публикации принесли необходимый эффект.


1. Репутация СМИ: что и как публикуют

Первый и самый важный критерий — редакционная репутация.

Перед тем как договариваться о размещении, вы можете просмотреть контент и постараться ответить на несколько вопросов:

— публикует ли медиа проверенную информацию

— есть ли у него четкая редакционная политика

— ассоциируется ли площадка с качественным контентом или с кликбейтом.

Если СМИ регулярно публикует сомнительные новости, желтые заголовки или негатив ради охватов, бренд автоматически становится частью этого контекста.

Важно: репутация СМИ всегда переносится на бренд, который размещается на этих площадках.


2. Целевая аудитория: совпадает ли она с вашей

Высокие охваты — не равно эффективность. Гораздо важнее, кто именно читает медиа.

Перед размещением стоит уточнить:

— географию аудитории

— возраст и профессиональный профиль читателей

— интересы и поведенческие паттерны.

Например, для девелоперов, банков или образовательных проектов важно, чтобы аудитория была платежеспособной.

Совпадение по целевой аудитории напрямую влияет на доверие к бренду, вовлеченность, качество входящих запросов после публикации.


3. Форматы и подача: как бренд будет выглядеть в материале

Не все СМИ работают с контентом одинаково. Где-то это развлекательный виральный пост, где-то — большой аналитический материал.

Обратите внимание:

— делает ли редакция интервью и аналитические статьи

— работает ли с героями и личными историями

— насколько нативно бренд интегрируется в текст

Для репутационных задач лучше всего работают редакционные форматы — интервью, истории команды, разбор кейсов, экспертные комментарии.


4. Вовлеченность команды

Хорошее СМИ — это не только площадка для размещения, но и партнер, который задает вопросы, помогает доработать тему и подобрать форматы, принимает обратную связь, но дает рекомендации, что лучше сработает именно в это медиа.

Если материал публикуется без редактуры и контекста, он редко вызывает доверие у читателя.


5. Долгосрочный эффект и SEO

Важно понимать, что будет с материалом после публикации.

Хорошее медиа:

— оптимизирует тексты под поисковые запросы

— работает с заголовками и структурой

— сохраняет материалы в архиве, а не удаляет их через месяц

Это дает бренду долгосрочный эффект — статьи продолжают приводить аудиторию из поиска и спустя месяцы после выхода.


6. Прозрачность и измеримость результата

Перед размещением стоит заранее понимать:

— какие показатели можно отследить

— будет ли отчет по просмотрам

— как оценивается эффективность публикации.


Итак, при выборе площадки важно смотреть не на один фактор, а на совокупность:

— репутация и редакционная политика

— совпадение с целевой аудиторией

— форматы и глубина контента

— отношение редакции к качеству

— долгосрочный эффект и SEO.

Правильно выбранное СМИ усиливает доверие к бренду, формирует экспертный образ и помогает выстраивать коммуникацию с аудиторией на годы вперед.

Мы одни из немногих в странах Центральной Азии помогаем бизнесу решать стратегические задачи уже больше 15 лет: повышать узнаваемость и уровень доверия, укреплять HR-бренд или показывать экспертность. Если вам интересно сотрудничество с нами, оставьте заявку на консультацию.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#реклама #pr #бренд #сми
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
От кассира до территориального управляющего: как в Burger King растут люди — и вместе с ними компания
От кассира до территориального управляющего: как в Burger King растут люди — и вместе с ними компания
Женщины-руководители. Как Динара Касымова выросла от специалиста до директора в телеком-бизнесе
Женщины-руководители. Как Динара Касымова выросла от специалиста до директора в телеком-бизнесе
Как начать карьеру без опыта в международной компании: опыт стажеров «Филип Моррис Казахстан»
Как начать карьеру без опыта в международной компании: опыт стажеров «Филип Моррис Казахстан»
Женщины-руководители. Гульмира Арбабаева о карьерном пути и качествах, которые помогают преодолевать стереотипы
Женщины-руководители. Гульмира Арбабаева о карьерном пути и качествах, которые помогают преодолевать стереотипы
10 международных компаний, которые предлагают вакансии с полной удаленкой
10 международных компаний, которые предлагают вакансии с полной удаленкой