Как выбрать очиститель воздуха: советы и модели со скидками на Uzum Market

Как работают очистители воздуха

Очистители воздуха используют несколько основных технологий.

HEPA-фильтры — задерживают микрочастицы пыли, пыльцу, споры грибков и бактерии. Такие фильтры особенно важны для аллергиков.

Угольные фильтры — эффективно поглощают неприятные запахи и вредные вещества, такие как сигаретный дым или химические испарения.

Ионизация и озонирование — создают отрицательно заряженные ионы, которые связывают частицы пыли и оседают на поверхностях, а некоторые технологии дополнительно уничтожают бактерии и вирусы.

Nano и ультрафиолетовые технологии — активные частицы воды или ультрафиолетовый свет убивают бактерии, вирусы и патогенные микроорганизмы.

Увлажнение воздуха — встроенные увлажнители помогают поддерживать оптимальный уровень влажности, что положительно сказывается на коже, дыхательных путях и самочувствии.

Большинство современных моделей объединяют несколько технологий, обеспечивая комплексную очистку.

На что обращать внимание при выборе

При покупке очистителя важно учитывать несколько факторов.

1. Площадь помещения. Убедитесь, что мощность устройства соответствует размеру комнаты. Для спальни или небольшой кухни достаточно компактного очистителя, для гостиной или офиса лучше выбирать модели с большим покрытием.

2. Тип фильтра и технология очистки. HEPA-фильтр хорошо справляется с пылью и аллергенами, угольный — с запахами, ультрафиолетовые технологии — с микробами и вирусами. Некоторые модели сочетают все эти функции.

3. Уровень шума. Для спальни или детской важно, чтобы устройство работало тихо, особенно в ночном режиме.

4. Дополнительные функции. Увлажнение, ароматизация, ночной светильник, таймер, дисплей и управление через мобильное приложение могут сделать использование удобнее и комфортнее.

5. Стоимость и сервисное обслуживание. Бюджетные модели обычно справляются с пылью, запахами и небольшими помещениями, а премиальные имеют более сложные технологии, длительный срок службы фильтров и дополнительные функции.

Где купить

На Uzum Market представлен широкий выбор моделей очистителей воздуха, от компактных бюджетных до премиальных с расширенными функциями. Многие устройства доступны в рассрочку, а в период Щедрой пятницы 27-29 ноября действуют скидки на популярные модели.

Очистители воздуха

HEPA

Площадь обслуживания: до 30 квадратных метров

Портативный очиститель с фильтром с активированным углем эффективно удаляет пыль, вирусы, бактерии и аллергены. Работает тихо, быстро освежает воздух и подходит для дома, офиса или других небольших помещений. Оснащен удобной зарядкой Type-C.

Портативный Panasonic

Площадь обслуживания: до 30 квадратных метров

Компактный и легкий очиститель воздуха Panasonic оснащен уникальной технологией nanoe X, которая генерирует гидроксильные радикалы -ОН в оболочке из воды. Эта технология эффективно подавляет вирусы, бактерии, аллергены и неприятные запахи, создавая чистый и безопасный воздух.

UAKEEN ZL-2706

Площадь обслуживания: до 22 квадратных метров

Интеллектуальные датчики автоматически подбирают режим работы, прибор работает тихо даже ночью и экономично расходует электроэнергию. Компактный современный дизайн позволяет разместить его в любой комнате, создавая комфортный микроклимат для всей семьи.

Air Box, 3 в 1

Площадь обслуживания: до 20 квадратных метров

Прибор сочетает функции очистки, увлажнения и дезинфекции воздуха в комнате. Работает на основе нано-каталитического фильтра, который активируется при видимом свете и уничтожает до 99,9% микробов. Оснащен эффектным ночным светильником и тремя режимами работы.

KJ-03A

Площадь обслуживания: до 25-65 квадратных метров

Оснащен HEPA-фильтром, датчиком запаха TVOC, ЖК-дисплеем с показанием PM2.5 и температуры, сенсорным управлением и дистанционным пультом. Имеет низкий уровень шума и энергозатратности.

KJ04

Площадь обслуживания: до 25-65 квадратных метров

Компактный и легкий очиститель воздуха эффективно очищает воздух в помещениях среднего размера, удаляя пыль, аллергены и неприятные запахи. Оснащен удобным дисплеем, сенсорным управлением и дистанционным пультом, работает тихо и энергоэффективно.

RUV-3002

Площадь обслуживания: до 30-60 квадратных метров

Рециркулятор ультрафиолетовый RUV-3002 очищает воздух и снижает риск распространения вирусов и простудных заболеваний. Воздух проходит через УФ-лампу, встроенную в прибор, а прочный металлический корпус позволяет использовать устройство безопасно в присутствии людей и домашних животных.

Прибор имеет удобное вертикальное размещение, лаконичный hi-tech дизайн и тихо работает, что делает его подходящим для спальни, детской или офиса.

Green Lion Pro

Площадь обслуживания: до 40-60 квадратных метров

Многоступенчатая система очистки с HEPA-фильтром эффективно улавливает пыль, аллергены, шерсть животных и другие загрязнители. Встроенная УФ-стерилизация уничтожает бактерии и микробы, обеспечивая дополнительный уровень защиты. Интеллектуальные датчики автоматически контролируют качество воздуха.

Panasonic F-VXR50R-K

Площадь обслуживания: до 40 квадратных метров

Технология nanoe одновременно очищает и увлажняет воздух, уничтожая вирусы, бактерии и аллергены. HEPA-фильтр Super Alleru-Buster обезвреживает до 99% аллергенов и вирусов. 3D-циркуляция воздуха обеспечивает очистку по всей высоте помещения, а интеллектуальные сенсоры ECONAVI автоматически регулируют работу прибора, снижая шум и энергопотребление.

Panasonic F-VXR50R-N

Площадь обслуживания: до 40 квадратных метров

Премиум-очиститель воздуха с технологией nanoe, которая борется с бактериями, вирусами, аллергенами и запахами. 3D-циркуляция обеспечивает равномерное распределение воздуха, а функции увлажнения, HEPA-фильтр, ECONAVI, датчик света, блокировка от детей и режим Sport Air повышают комфорт и эффективность работы.

Респираторные маски

Респираторная маска защищает дыхательные пути от пыли, аллергенов, вирусов и бактерий, снижая риск инфекций и поддерживая здоровье дыхательной системы. Она помогает безопасно находиться в общественных местах, офисе или на улице в условиях повышенной запыленности и загрязнения воздуха. Маска обеспечивает комфортное ношение, подходит для длительного использования и помогает уменьшить распространение микробов в коллективе.

На Uzum Market представлены несколько моделей с разными степенями защиты и конструкциями — от компактных повседневных вариантов до усиленных медицинских и многоразовых масок с фильтрами. Это позволяет выбрать оптимальный вариант для дома, работы или активного образа жизни.

