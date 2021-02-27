Как выбирать лучших сотрудников — советы от Илона Маска, Марка Цукерберга и Джеффа Безоса

В самых успешных компаниях работают лучшие профессионалы рынка. Чтобы их нанять, многие руководители лично проводят собеседования. Редакция MC.today разобралась, как это делают Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос, Ричард Брэнсон и другие предприниматели и какие качества ищут в кандидатах.





Илон Маск распознает ложь на собеседованиях





Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, не смотрит на образование, но обращает внимание на выполненные проекты кандидатов. Он считает, что если они справились с определенными задачами в прошлом, то, скорее всего, сделают это и на новом месте работы.

«Люди, которые действительно решили проблему, точно знают, как они ее решили. Они могут описать мелкие детали»





Но иногда люди врут. Чтобы узнать, говорит ли человек правду, Илон Маск просит рассказать о самых сложных проблемах, над которыми кандидат работал, и как он их решил. Люди, которые говорят правду, могут описать мелкие детали. Кандидат, который врет, не сможет сохранять последовательность своего рассказа и ограничится общей картинкой.





Ричард Брэнсон спрашивает, что не вошло в резюме кандидата





«Если бы люди рассказывали всю историю сразу, компаниям вообще не нужно было бы проводить собеседования»





Основатель Virgin Group понимает, что не все жизненные достижения могут поместиться в резюме кандидатов.

На интервью он обычно спрашивает: «Что не вошло в ваше резюме?». Кандидаты могут ответить по-разному: одни рассказывают о личных достижениях, другие говорят об образовании или волонтерских проектах. Правильный ответ для Брэнсона тот, который показывает такие качества, как упорство, сочувствие или изобретательность.





Марк Цукерберг нанимает людей, на которых сам хотел бы работать





«В альтернативной вселенной, если бы все было по-другому и я не основал компанию, я был бы счастлив работать на этого человека»

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг использует простое и понятное правило: не нанимать тех, на кого сам бы не стал работать. По его мнению, такой подход отделяет успешные бизнесы от неуспешных, ведь лучшие сотрудники развивают вашу компанию.

Цукерберг хорошо отзывается об операционном директоре Шерил Сандберг или директоре по продуктам Крисе Коксе. Он ценит, что эти люди намного сильнее его, ведь они делают Facebook лучше.





Джефф Безос ищет людей с необычными талантами









Основатель Amazon Джефф Безос с самого начала требовательно отбирал людей в свою компанию. Он считает: каждый новый сотрудник должен повышать планку для следующего кандидата.

«Суперзвезды могут немного раздражать, и с ними не всегда легко ладить, но у них новаторское мышление»







Сейчас Джефф уже не проводит собеседования лично, но составил три вопроса, на которые должны ответить менеджеры по найму:

1. Будете ли вы восхищаться этим человеком?

2. Повысит ли кандидат уровень эффективности в команде?

3. В каком измерении этот человек был бы суперзвездой?

Если первые два вопроса рассматривают многие работодатели, то третий выглядит нестандартно. Дело в том, что Джефф Безос кроме навыков и опыта учитывает таланты кандидата. В его команде есть чемпион по орфографии и люди с другими уникальными способностями. По мнению создателя Amazon, такие люди помогают другим сотрудникам мыслить шире.





Дрю Хьюстон задает жесткие вопросы









Основатель Dropbox Дрю Хьюстон ищет людей, которым действительно нравится то, что они делают. Чтобы найти сотрудников, которые не только хорошо разбираются в своем деле, но и стремятся учиться новому, он всегда задает жесткие вопросы. Например: «Кто лучший в мире в том, чем вы занимаетесь?».

«Мне нужны люди, которые всегда стараются быть лучше»







По его словам, этот вопрос помогает ему находить людей, которые всегда стараются быть лучше. Так он понимает, кому из кандидатов небезразлична его работа, а кому важна только зарплата.





Стивен Коэн ищет людей с нестандартным взглядом на вещи





«В некоторой степени это рискованный бизнес. И нам нужны люди, которые не боятся пойти на контролируемый риск»





Инвестор и основатель Point72 Asset Management Стивен Коэн говорит, что деньги нужно вкладывать не только в активы, но и в людей. На собеседованиях он расспрашивает потенциальных сотрудников о рисках, на которые они пошли, и как это помогло им преодолеть препятствия или открыть для себя что-то новое. С помощью этих вопросов Коэн находит людей с нестандартным взглядом на мир.





Джек Ма не смотрит на предыдущий опыт









На первых порах после окончания университета основатель Alibaba Джек Ма не мог найти работу, как и многие из его ключевых сотрудников. Дело в том, что ни у кого из них нет диплома престижного университета. Ма считает, что диплом и прошлые успехи не так важны, а смотрит на ум кандидатов и их желание учиться.

«Никто из нас не окончил престижный университет. Но дело в том, что мы готовы были учиться»







Подобно Цукербергу, он нанимает людей, которые умнее его. Также создателю Alibaba важно, чтобы кандидат ему нравился как личность. Этот человек должен быть позитивным и не сдаваться при первых трудностях.