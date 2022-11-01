Как все устроено в DataArt — крупной международной IT-компании

DataArt — известная технологическая компания, которая работает во многих странах мира. Мы поговорили с HR-директором Зауре Акишевой и узнали подробнее о том, как стать частью команды.

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Зауре Акишева, город — Алматы, HR-директор компании DataArt в Казахстане, @zaure_a

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Что такое DataArt

DataArt — международный разработчик программного обеспечения. Это компания, которая никогда не забывает, что работает с людьми и для людей.

Первый офис был открыт в 1997 году в Нью-Йорке на Пятой авеню. Он до сих пор находится в том же здании, но на другом этаже, потому что нас стало намного больше. Сегодня в DataArt работает около 6000 человек. Мы находимся в более чем 20 локациях по всему миру, в том числе в Украине, Армении, Сербии, Болгарии, на Кипре, в Польше, Грузии, Латвии и других странах. Основные клиенты компании из США и Европы.

Мы нанимаем профессиональных инженеров и разработчиков, чтобы работать в сложных и интересных проектах от клиентов.

Найм сотрудников

Найм начинается с технической экспертизы и технического интервью. Это полноценный экзамен, который может длиться до двух часов.

DataArt — сервисная компания, мы работаем на аутсорс, поэтому для нас важны soft skills, ведь разработчики могут контактировать с заказчиком. Сотрудник должен не только хорошо знать практическую часть разработки и уметь делать ее руками, но и понимать, как объяснить клиенту то, что он сделал, используя знание теории и профессиональные термины.

Важно знать английский. Мы проверяем язык на входе, поскольку вся коммуникация происходит на этом языке. В команде, в которой будет работать сотрудник, могут быть коллеги из других центров разработки DataArt, к примеру, из Польши, Сербии, Аргентины. При этом большее внимание при тестировании мы уделяем не грамматике, а тому, может ли человек обсудить задачу на английском языке, выслушать задание от клиента и дать обратную связь на английском.

Во время HR-интервью мы смотрим, совпадаем ли мы с соискателем по ценностям. Также в некоторых проектах бывает клиентское интервью.

Иногда кандидат может не подходить под проект, на который он подается, но быть интересным для нас как сотрудник. Тогда мы предлагаем несколько проектов на выбор. Делаем оффер и ждем, когда человек сможет выйти на работу.

Человек, который нашел подходящую вакансию, должен нажать на кнопку «Отозваться» на сайте DataArt, отправить резюме на английском языке. Далее с кандидатом свяжутся рекрутеры.

О корпоративной культуре

Основная ценность — люди. Мы уважаем индивидуальность и свободу самовыражения. В DataArt по-хорошему увлечены работой, но есть место и для удовольствия, мы называем это Geeky and Fun.

Мы нанимем человека не в проект, а в компанию. Если вы работаете на одной позиции долгое время, чувствуете, что показали себя, сделали вклад, можно поменять направление. Мы работаем с такими отраслями как финтех, медиа, здравоохранение, индустрия путешествий. Можно переключаться не только между отраслями, но и между технологиями, прокачивать экспертизу и становиться опытнее. В этом поможет наш Learning and Development Department, большое количество постоянно обновляемых курсов, которые можно пройти бесплатно и повысить квалификацию. В компании понятный трек развития. Действует институт менторства.



Мы доверяем друг другу. У нас нет микроменеджмента и лишней бюрократии. Не перепроверяем сотрудников лишний раз, не поощряем соревновательность между коллегами, не проводим регулярную переоценку персонала. У нас горизонтальная структура в компании, в которой нет начальников в общепринятом смысле. Роль лидера — создать контекст, в котором люди могут принимать самостоятельные решения. Это работает на быстрое решение рабочих вопросов и создает демократичную атмосферу, в которой приятно находиться.





Мы принимаем людей такими, какие они есть. При этом есть все ресурсы для профессионального и личностного развития.

Миссия компании — привлекать высокопрофессиональных экспертов, давать им возможность работать в интересных международных проектах, оставаясь при этом в родной стране, зарабатывать деньги там и тратить здесь.

Это и вклад в позиционирование Казахстана на мировом рынке в качестве страны с крутыми разработчиками, которые могут работать в компаниях с мировым именем, такими, как NASDAQ, Unilever, Betfair, Ocado.

Что сотрудникам нравится в компании

Умных людей привлекает возможность работать с другими умными людьми по всему миру. В этом плане в DataArt нет ограничений. Сотрудники со всего мира могут учиться друг у друга, делиться опытом. Еще это возможность работать на английском языке, прокачать уровень и стать более востребованным на международном уровне.

У нас есть специальные мероприятия для сотрудников, в которых каждый может принять участие по желанию, мы называем их Unplugged Events. Люди встречаются вживую, общаются.

Компания поддерживает сотрудников в конструктивных внерабочих увлечениях, к примеру, в Алматы мы регулярно арендуем поле для тренировок нашей футбольной команды.

В DataArt работает 30% женщин. Это высокий показатель для IT-индустрии. Также принципы компании подразумевают отсутствие дискриминации по любому признаку.

Есть медицинская страховка с первого дня и возможность взять больничный без оформления документов — до десяти дней.

В Алматы и Астане у нас комфортные офисы, но можно работать и удаленно по всему Казахстану.





Есть медицинская страховка и возможность взять больничный без оформления документов — до десяти дней.

В Алматы и Астане у нас комфортные офисы. Можно работать удаленно.

Что знает только сотрудник DataArt

В Казахстане мы работаем чуть больше года. За это время открыли второй офис в Алматы. Он в три раза больше первого. Поэтому часто можно слышать шутки про прежний офис.

Еще у нас внутренний язык, к которому мы привыкли. Говорим: не «зарплата», а «компенсация», не «сотрудники», а «коллеги». Не называем коллег женского пола «девочками».

У нас есть магазин, в котором коллеги расплачиваются типсами — валютой, которую коллеги получают в благодарность за помощь от других, и покупают специально изготовленный мерч, футболки, толстовки, кружки и прочее с классными и необычными принтами.

О планах

Планируем расти и развиваться в Казахстане. Возможно, откроем офис в Караганде, где уже работают наши коллеги, есть HR-специалист.