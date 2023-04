Как уже в выпускном классе получить приглашения от топовых зарубежных университетов

Выпускники школ рассказали о том, как еще до экзаменов получили приглашения на обучение от мировых вузов и куда планируют поехать в следующем году.

Гауһар Мейрам, 17 лет, город — Алматы, выпускница, @oilapqoi

О себе

Я ученица 12 класса НИШ в Алматы. В декабре получила приглашение в Нью-Йоркский Университет в Абу-Даби с Full-ride.

До 10 класса я была занята учебой и GPA. К поступлению за рубеж начала готовиться только в 11. Чем раньше человек заинтересуется поступлением, тем выше его шансы достичь хороших результатов. Я подала документы только в три университета: NYUAD, KAIST, UBC. А когда получила приглашение от моего Тop-Сhoice University, отозвала остальные заявки.

О поступлении

Все началось с поиска perfect fit университета. Проанализировав особенности каждого вуза, я поняла, что мне идеально подходит NYUAD.

На сайте каждого университета можно найти примерную статистику студентов, которых приняли, а также узнать их баллы и личные качества. Я сдала IELTS летом после 11 класса и получила 8.5. Потом два месяца готовилась к SAT и набрала 1540. После того, как вы изучили теорию, самый эффективный способ закрепить знания — решение пробников каждый день. На экзамены ушло три месяца, на написание Рersonal Statement — месяц. Все свободное время я уделяла своим extracurriculars и заполнению Common Application.

Сложнее всего было выбрать тему для Рersonal Statement. Чтобы решить этот вопрос, я использовала следующий алгоритм:

— определить ценности университета

— вспомнить ситуации, в которых я проявила свои навыки

— выбрать тематику эссе

— связать ситуации из второго пункта с моими достижениями и тематикой эссе.

О раннем поступлении

Лучше ресерчить страны и вузы в 9 или 10 классе, чтобы за год до выпускного у вас уже был готовый список. Весь год до окончания школы советую работать по строгому расписанию: готовиться к экзаменам и писать эссе. В выпускном классе подать документы и ждать ответа.

Многие американские вузы обращают внимание не только на проекты, но и на ваш commitment к ним: сколько сил и времени вы уделяете своим интересам. Особенно ценятся лидерские позиции! Огромный плюс — это активности, влияющие на жизнь общества.

Также высоко оцениваются научные исследования и изобретения, публикация научных и творческих работ в известных журналах, достижения в Model United Nations, клубная деятельность: дебаты, робототехника, ракетостроение, театр, танцы, малый бизнес.

Приемная комиссия оценивает аппликанта через портфолио. Обращайте особое внимание на грамматику. Уместите как можно больше информации о себе в ограниченное пространство.

Рекомендации

Мой главный совет: верьте в себя и занимайтесь тем, что вам нравится! Выходите из зоны комфорта — Тhe more you put yourself out there, the more likely you are to be successful.

Динара Калихан, 18 лет, город — Алматы, выпускница, @dinara_kalikhan

О себе

Я выпускница РФМШ. Недавно поступила в более 20 вузов мира, куда входит Stanford University, UC Berkeley, King’s College London. Также я победительница больше 10 конкурсов в сфере STEM и вошла в Forbes 30 under 30.

В 14 лет я решила, что хочу поступать в США или Великобританию. С девятого класса искала информацию о поступлении, а с десятого класса начала подготовку.

О поступлении

Я сдавала IELTS, TOEFL, SAT и AP. По IELTS набрала 8.0. На подготовку к экзаменам уделяла четыре часа в день.

Сложнее всего было совмещать учебу в школе, экзамены для поступления, стартапы, спорт и музыку. В последние два года я спала по четыре часа в день. Но при этом всегда занималась тем, что мне нравится. Например, спорт и музыка — это хобби, которые помогают расслабиться.

О раннем поступлении

Чем раньше начать подготовку, тем лучше. Главное — правильно распределять время и не тратить его на лишние вещи.

Важно найти то, что вы реально любите и будете делать от души. Это могут быть проекты, олимпиады, создание комиксов. Главное — показать результат.

Чтобы увеличить свои шансы, важно показать свою личность. Все ошибаются. Никто не идеален. Приемная комиссия это понимает.

Рекомендации

Рекомендую много трудиться и верить в себя.

Айдана Испаева, 18 лет, город — Семей, выпускница, @aidaanky

О себе

Подготовка к поступлению началась в 10 классе, когда я познакомилась с командой @impact.admissions. Базовые знания о поступлении и оформлении заявки я получила от них.

Я поступила в NUY Shanghai, Drexel University, попала в листы ожидания нескольких университетов США. И жду еще остальные ответы.

О поступлении

Самым сложным этапом подачи документов стало эссе. Я прошла курсы Creative Writing на платформе Coursera, узнала базовую информацию о написании Рersonal Statement. Создала душевное и теплое эссе о сестринской любви.

Готовилась к поступлению на протяжении трех лет, развивая свой профайл с активностями, среди которых одними из запоминающих были:

— исследование духовной силы Скалы Коныр-Аулие

— стажировки на съемочных площадках

— создание специализированного приложения для детей со слуховыми проблемами.

Также участвовала в разных стартап-конкурсах, чтобы больше узнать о бизнесе.

О раннем поступлении

Самый оптимальный вариант продвижения своего профайла — это рассказ о деятельности, которой вы горите.

Будьте уникальны. Тогда ваша заявка будет выделяться среди других.

Рекомендации

Мой главный совет — делайте все вовремя. Загорелись идеей — идите и реализуйте, не оставляя все на этапе планирования. Все в наших руках. Главное — действовать.

Көркем Жарылқап, 16 лет, город — Павлодар, выпускница, @__mekrok__

О себе

Я учусь в лицее «Білім-Инновация». В этом году получила приглашения в восемь университетов США. Ранее развивала свой бизнес, руководила техническими проектами и побеждала в международных олимпиадах.

Во время обучения в летних языковых школах я посещала разные страны и поняла, что хочу учиться за рубежом. Уже в девятом классе решила, что буду учиться в США.

Я поступила в University of Notre Dame, Emory University, University of Washington, University of Wisconsin-Madison, University of Illinois Urbana-Champaign, University of North Carolina at Chapel Hill, Rochester Institute of Technology, Bentley University.

О поступлении

Я начала активно готовиться в конце девятого класса. Летом записалась на языковые курсы. С 10 класса улучшала портфолио. Подавала документы на летние исследовательские программы, создавала проекты для олимпиад и соревнований.

Подала SAT-optional. Два раза сдавала IELTS и набрала 7.5. Готовилась два-три месяца. В 10 классе «Білім-Инновация» предоставила мне возможность взять классы Advanced Placement. AP предоставляет учебные программы бакалавриата университетского уровня и экзамены по окончании обучения. Я брала AP Seminar и получила 4/5. Готовилась в течение года и усердно работала со своим преподавателем.

Я поздно начала подготовку к поступлению. Также у меня были проблемы с academic writing. Но я подтянула его благодаря AP и исследовательским проектам в Pioneer Academics.

О раннем поступлении

Если вы целенаправленно хотите поступать за рубеж, я советую начать подготовку уже в седьмом или восьмом классе. В девятом классе определитесь, чем вам нравится заниматься, и активно развивайтесь в этой сфере.

Советую поддаваться на летние программы. Они помогают прокачаться, расширяют кругозор и показывают приемной комиссии, что вы сможете выдержать рабочую нагрузку в университете.

Делайте социальные проекты. Университеты хотят, чтобы их ученики были активные и помогали обществу.

При подаче заявки покажите университету, что вы им подходите. Приемная комиссия должна понять это по вашей заявке.

Рекомендации

Всегда советуйтесь с родителями. Это важно.

Воспринимайте университет как инструмент для дальнейшего развития.

Не забывайте отдыхать. Подача в университеты — нелегкая работа. Но если вы будете заниматься тем, что нравится, и иногда просто дурачиться, вам будет легче.

Эльмира Абенова, 18 лет, город — Астана, выпускница, @elmira_abenova

О себе

Я заканчиваю 12 класс в NIS IB Астана. Планирую получить высшее образование в сфере социальных наук и журналистики.

Поступила в Minerva University и Northwestern University in Qatar. Выбрала Minerva University. Это самый инновационный университет в мире, где студенты в течение четырех лет обучения путешествуют и живут в семи мегаполисах в разных странах: Сан-Франциско, Сеул, Хайдарабад, Берлин, Буэнос-Айрес, Лондон, Тайбэй.

О поступлении

Я начала подготовку в девятом классе. Старалась находить как можно больше возможностей. Участвовала в научных конкурсах, развивала внешкольную деятельность, работала внештатным автором для The Steppe, занималась волонтерством, преподавала английский язык детям медицинских работников.

Я сдавала IELTS, и мой результат 7.5. Подготовкой активно занималась полтора месяца. Решила не сдавать SAT, так как IB программа моей школы предоставляет возможность поступать без этого экзамена.

Мне было сложно комбинировать академическую успеваемость, внешкольные занятия и подготовку к поступлению. Из-за этого я не уделяла достаточно времени на изучение каждого университета, а это важно для написания дополнительных эссе.

В итоге я выбрала университет, для которого не нужно заранее писать эссе. Вместо этого необходимо пройти challenges, которые оценивают способности кандидата.

О раннем поступлении

Важно как можно раньше сдать необходимые экзамены: IELTS, SAT, TOEFL. Когда у вас на руках будут результаты, вы не будете тратить время на подготовку в выпускном году. Стоит раньше начать изучение стран, университетов, чтобы понять, подходит ли вам система образования, климат, особенности места.

Когда вы определитесь и составите список понравившихся университетов, уделите время написанию эссе для каждого из них.

Планомерная и грамотная работа над своей заявкой даст возможность быть зачисленным в вуз уже в декабре выпускного года.

Также важны активности, которые показывают лидерские навыки и ваш личный вклад в общество. Например, я горда проектом: Zhas&Healthy, который создала вместе с друзьями. Его цель — продвижение здорового образа жизни среди молодежи.

Если мы говорим о США, важно показать свою индивидуальность и уникальность. А университеты Гонконга высоко ценят отличников с призовыми местами на олимпиадах.

Важно быть честным и искренним. Показать комиссии, что именно вы подходите университету и сможете внести свой вклад в студенческое общество.

Рекомендации

Рекомендую заниматься тем, что вам нравится. Развивайтесь, найдите окружение, которое будет мотивировать вас и помогать в начинаниях. Поддерживайте хорошие оценки, участвуйте как в академических, так и во внешкольных проектах.