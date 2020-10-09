Как устроена стартап-экосистема Кыргызстана

Стартап-экосистема Кыргызстана, как и во всем регионе Центральной Азии, все еще раскрывается и начинает путь к созданию инновационной экономики. С каждым годом условия для развития стартапов улучшаются и предлагают больше возможностей предпринимателям реализовывать свои проекты с необходимой помощью, знаниями и навыками благодаря акселераторам, инкубационным программам и тренингам.





Задан умеренный темп прогресса, особенно среди IT-сообщества и поколения миллениалов. Аудитория просвещается и увеличивается, расширяются и появляются новые организации, улучшаются программы и возникают международные партнерства. Одно из доказательств сближения к мировому стартап-сообществу — национальный отборочный тур чемпионата мира по предпринимательству Entrepreneurship World Cup 2020, который впервые прошел в Кыргызстане 17 августа 2020 года. Также, 25 сентября 2020 года состоялся национальный конкурс стартапов, организованный Парком Высоких Технологий КР и Ежегодным инвестиционным форумом в Дубае. Кыргызстан впервые принял участие в отборе стартапов для Annual Investment Meeting, крупнейшей виртуальной платформы для заключения сделок в секторах глобального инвестиционного сообщества, созданного Министерством экономики ОАЭ и Исламским банком развития. Победивший стартап будет впервые представлять Кыргызстан на инвестиционной платформе в октябре 2020 года и получит возможность выиграть денежный приз в размере 10 000 долларов США.







Ключевые организации, способствующие процветанию стартап-культуры в Кыргызстане

Но культура инвестирования в стартапы все еще находится на стадии зарождения и пока не распространена. Финансирование кыргызстанских стартапов чаще всего происходит из личных источников предпринимателей или привлечения капитала через иностранные инвестиции с помощью организаций, нетворкинга и участия в международных конкурсах или выставках. Так, один из самых успешных кыргызстанских стартап-проектов FitJab смог получить инвестиции в размере 5 миллионов долларов США от американских инвесторов, заинтересовавшихся фитнес-приложением для мусульманок на фестивале Startup Istanbul 2019.





Кыргызстан пока не может похвастать единорогами, но стартап-сообщество уже достигает определенных высот.

Рассказываем о самых интересных стартапах:





— Fanki

Fanki — это онлайн-платформа для управления HR-процессами компании и организации совместной работы. Проект разработан кыргызстанской IT-компанией, резидентом Парка Высоких Технологий КР — IROKEZ Global. Стартап проходил обучение по программе Ignite 2020 бизнес-школы при Кембриджском университете, а также акселерационную программу в PEAK Bishkek и принимал активное участие в нескольких стартап-конкурсах, занимая ведущие места.



Миссия HR-системы и мобильного приложения Fanki — помочь компаниям избавиться от рутины, позволить руководителям и HR-менеджерам сфокусироваться на более значимых задачах, способствующих росту компании, и сэкономить HR-отделу от 100 рабочих дней в год.

Возможности и особенности Fanki:

— личные карточки сотрудников. Вся информация о сотрудниках в одном месте

— анкеты для сотрудников. Сотрудники могут сами вносить данные в личные карточки

— корпоративная База знаний. Единая корпоративная информационная база, доступная сотрудникам

— календарь компании. Календарь с общими или индивидуальными событиями

— новостная лента. Актуальные новости компании и объявления от сотрудников

— учет отпусков. Автоматизированный учет отпусков, отгулов, больничных

— чат. Корпоративный мессенджер для сотрудников

— чек-листы. Списки задач с возможностью назначать исполнителей

— тестирования. Проводите тестирования сотрудников на знание внутренних правил, регламентов, инструкций

— запросы. Внутренние запросы от сотрудников на встречи 1:1 и расходы.

Fanki предлагает бесплатное использование платформы в течение 30 дней. Начать пробный период здесь.





— OptimTrade



OptimTrade — победитель национального отборочного тура чемпионата мира по предпринимательству, вышедший в мировой финал конкурса Entrepreneurship World Cup 2020. Стартап находится на стадии запуска и присоединения к Парку Высоких Технологий КР, однако уже имеет хорошую репутацию и успел отличиться на всевозможных стартап-событиях страны.

OptimTrade предлагает инновационную многофункциональную мобильную платформу для продуктовых магазинов по упрощению управления продажами, учета запасов и снабжения. Основная задача проекта — содействие в автоматизации, оптимизации процессов и улучшение коммуникаций между производителями/поставщиками с точками продаж и далее с конечными потребителями. Optim Trade — это решение для малых и средних бизнесов, желающих автоматизировать процессы и переходить в цифровой сегмент экономики.