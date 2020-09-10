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О Парке высоких технологий в Кыргызстане и какие привелегии есть у резидентов
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Сегодня в 17:58

О Парке высоких технологий в Кыргызстане и какие привелегии есть у резидентов

Чубак Темиров, 29 лет, Кызыл-Суу, Иссык-кульская область, Заместитель директора ПВТ КР / и.о. директора ПВТ КР

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О Парке

Цель создания Парка высоких технологий — дать возможность отечественным компаниям открыто работать и предложить им хорошие условия. Для этого в 2011 году был принят закон, основным инициатором которого была Кыргызская ассоциация разработчиков программного обеспечения.

Цели и задачи, которые мы реализуем в Парке:

— развитие отечественной индустрии разработки ПО, информационных и новых технологий

— создание благоприятной среды, инфраструктуры для легализации отечественной индустрии информационных технологий

— создание условий для стимулирования развития науки и образования для увеличения числа IT-специалистов

— внедрение современных мировых стандартов качества разработки ПО.

У нас 85 резидентов, и их выручка за 2019 год составила 972 000 000 сомов, это около 12 000 000 долларов


В 2012 году учредили дирекцию Парка, которая занимается всеми операционными процессами. Наблюдательный совет формируется из девяти человек, и они ставят перед нами глобальные задачи, определяют бюджет на год. Еще один орган — Экспертный совет, состоящий из профессионалов в области IT. Дирекция ПВТ КР принимает заявки от резидентов, а Экспертный совет рассматривает и выносит по ним решения.

История Парка начиналась с трех компаний и заработка в 14 000 000 сомов. Сегодня у нас 85 резидентов, и их выручка за 2019 год составила 972 000 000 сомов, это около 12 000 000 долларов.

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До прошлого года у нас не было собственного помещения, но 30 ноября 2019 года мы открыли High Tech Space в Академии наук Кыргызской Республики. Это коворкинг и место, где мы поддерживаем IT-сообщество, бесплатно предоставляя площадку для нетворкинга, проведения мастер-классов, семинаров и других мероприятий. До пандемии у нас в High Tech Space каждый день собиралось много людей, теперь мы проводим все в онлайн-формате.


Как стать резидентом Парка высоких технологий


В первую очередь, компания должна подходить по виду деятельности. Сейчас у нас три вида:

— программное обеспечение и все, что с ним связано: анализ, проектирование и программирование информационных систем, внедрение, сопровождение, продажа готового soft-a

— экспорт информационных технологий и программного обеспечения

— создание и оказание услуг интерактивных сервисных центров.

Компания должна получать не меньше 80 % выручки в результате экспорта своих услуг


Второе требование — компания должна получать не меньше 80 % выручки в результате экспорта своих услуг. К таким результатам компании приходят не сразу, на это мы даем им полтора года.

И третье требование — все резиденты должны отчислять по 1 % от своей выручки в счет дирекции. Несмотря на то, что наш учредитель — государство, мы финансируемся за счет резидентов Парка.

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Какие есть возможности у резидентов


На территории Парка действует специальный налоговый и правовой режим, который освобождает экспорт-ориентированные IT-компании от некоторых видов налогов и дает послабления по страховым взносам. Парк полностью освобождает компании от налога с прибыли, продаж и НДС — на добавленную стоимость. Так как основная статья расходов у IT-компаний — это заработные платы, государство решило дать послабления на подоходный налог и социальные отчисления. Для резидентов снижен подоходный налог до 5% и социальные отчисления до 12% от среднемесячной заработной платы по республике.

Мы создаем возможности для нетворкинга и обучения. Например, в октября и ноябре организовываем два мероприятия: Japan IT Week совместно с посольством Японии и IT-EXPO ConnectKG совместно с посольством США в Кыргызстане при участии местных и зарубежных IT-компаний. Эта площадка, где наши резиденты смогут найти партнеров, увеличить продажи или найти инвесторов.

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#стартап #кыргызстан #технологии #it #паркинформационныхтехнологий
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