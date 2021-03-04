Как успешно запускать рекламу в поисковых системах и социальных сетях в 2021 году

Представители маркетингового агентства RealWeb Digital поделились с нами советами по запуску успешной рекламы в поисковых системах и Facebook.

RealWeb Digital работает на рынке уже 22 года, занимает лидирующие позиции как в России, так и в Латвии, и предоставляет полный спектр услуг по онлайн-продвижению на таких площадках, как Google, Facebook, Instagram, TikTok, Vkontakte, Spotify, Snapchat и многих других.

Пандемия ударила по индустриям по-разному. Например, сектор электронной коммерции увеличил свои бюджеты на контекстно-медийную рекламу в разы. Заметно увеличился мобильный трафик, и, несмотря на то, что в Европе большинство стран до сих пор находится в полной изоляции, люди сидя дома продолжают совершать покупки онлайн. К сожалению, для индустрии туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса рост поисковой рекламы замедлился из-за падения запросов в поисковых системах.

В целом компании стали более требовательными к результатам рекламных кампаний в интернете и аккуратны с бюджетами.





Как успешно запустить рекламу в Google и Facebook

Правильно спланированная рекламная кампания — это 50% успеха. В Google-рекламе крайне важно тщательно отбирать ключевые слова, правильно структурировать кампании, следить за минус-словами, использовать модификаторы ключевых слов, тестировать варианты текстов и, конечно, проставлять цели.

Анализировать низкочастотные запросы, в большинстве случаев конкуренты работают только с ключевыми словами с большим количеством запросов, остaвляя без внимания ключевые слова с маленьким трафиком.

Для Facebook-рекламы существует целая кладезь возможностей, но самое главное — это добавление пикселя на страницу сайта, создание целей, тестирование аудиторий и настроек таргетинга. И, конечно, анализ всех проведенных действий и полученных результатов.

В Facebook конкуренция условная и зачастую зависит от правильного таргетинга и релевантности рекламного содержания. В Facebook, можно сказать, покупается аудитория, а не клики, поэтому при умном таргетинге, даже при наличии конкурентов на заданную аудиторию, правильная целевая реклама даст лучшие результаты и зачастую за меньший рекламный бюджет.





Три главных совета:

— всегда отслеживайте, какой источник рекламы приносит наилучшие результаты, и отключайте малоэффективные

— дизайн — не отягощайте рекламу визуальными компонентами, лучше предоставьте больше призывов к действию

— начинайте рекламную кампанию с теста на небольшом бюджете — анализируйте и только потом увеличивайте бюджет.