Как учиться в лучших колледжах Москвы и Санкт-Петербурга

Маруся Колкотина, 17 лет, город — Санкт-Петербург, студентка факультета сервиса и права в Техническом колледже управления и коммерции, @ musyakkka













О себе

О колледже

Преподавательский состав заслуживает отдельного внимания

О преимуществах колледжа

О планах

Вероника Конова, 19 лет, город — Москва, студентка Московского колледжа транспорта, @ nikchaa













О себе

О колледже

Благодаря колледжу в будущем можно без проблем найти работу

О преимуществах колледжа





О планах

Владислава Грушецкая, 16 лет, студентка факультета туризма колледжа РГУТИС, @ saitans_blood









О себе

О колледже

Преимущества колледжа — в наличии бюджета, интересных и передовых специальностей

О преимуществах колледжа

О планах

Изначально пошла в 10 класс, готовилась к сдаче ЕГЭ и хотела поступать на вышку. Готовилась упорно, ежедневно для выполнения поставленной цели.Я училась в школе небольшого поселка Ярославской области, где не хватало учителей. Также было сложно с одноклассниками, отсутствовала сплоченность.Я хотела поступить в Санкт-Петербург, но о колледжах ничего не знала.Выбирала интересные специальности и в итоге нашла ТКУиК. Это один из лучших колледжей города, который сразу вызвал интерес и доверие.Средний балл аттестата у меня был высоким, в рейтинге я стояла третьей, поэтому не волновалась.Это было лучшее самостоятельное решение за последние годы, которое кардинально изменило мою жизнь.Все друг друга поддерживают и готовы стоять до последнего. Именно этого мне не хватало в школе.Все компетентные и справедливые. В первую очередь, они относятся к нам как к людям, а не как к студентам. При этом преподаватели требовательны и редко идут на уступки, что было для меня в новинку. Это люди, способные заинтересовать своим предметом, а не оттолкнуть от него. Они всегда мотивировали меня к учебе, поэтому мне по-настоящему интересно учиться. Бывает, с некоторыми преподавателями сложно найти общий язык, но они хорошие и сильные наставники.Иногда домашней работы так много, что ничего не можешь делать, кроме нее.А благодаря преподавателям за год обучения я узнала больше, чем за все годы в школе.Это многофункциональное, многоуровневое и многопрофильное учебное заведение. В колледже есть как гуманитарные, так и технические факультеты. А это значит, что любой найдет для себя что-то интересное.Мой колледж имеет много наград региональных, национальных и международных конкурсов и выставок, подробно о которых можно почитать на официальном сайте.Уровень получаемых знаний высок.Есть спортивные секции, часто проводятся общественные мероприятия, устраиваются концерты и поездки.Также у колледжа мощные стратегические партнеры международного и регионального плана.Училась на специальности «организация перевозок и управления транспортом» — в этом колледже она самая большая.Поступить было не сложно, все зависит от того, как ты учился в школе, какой балл в аттестате. Я попала на бюджет.Многие из них работали на железной дороге, делились опытом с нами.Преподаватели всегда идут навстречу, и за годы обучения у меня не было проблем.Когда студент подписывает его, после обучения он сможет работать на железной дороге. Студента обеспечат вакансией, ему не придется ничего искать.Проводятся концерты, мероприятия, например, Wordskills.Также производственная практика специальности проходит на станциях. Студентов, у которых целевой договор, трудоустраивают на период практики и выдают заработную плату. Студенты без такого договора тоже проходят практику, но без оплаты. За хорошие успехи в учебе дают стипендии от имени РЖД и от начальника ЖД.Решила поступить в колледж, потому что не хотела терять время в 10 и 11 классах. Учусь на специальности «туризм».Поступление оказалось не сложным благодаря конкурсу аттестатов, с помощью которого я поступила на бюджет.За год обучения я не заметила каких-либо недостатков, у меня не возникало особых сложностей.Там могут учиться как гуманитарии, творческие личности, так и люди, понимающие точные науки. Преподаватели доступно и интересно объясняют материал, на парах можно узнать много новой полезной информации.Например, есть литературный кружок, в котором я участвую и читаю стихотворения на мероприятиях. Это здорово, когда студентам помогают развивать себя со всех сторон. Также проходят мероприятия: от «Студ-осени» до «Вечера русской поэзии».РГУТИС может дать хороший начальный опыт и профессию.