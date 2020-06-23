Как учиться в лучших колледжах Москвы и Санкт-Петербурга

Маруся Колкотина, 17 лет, город — Санкт-Петербург, студентка факультета сервиса и права в Техническом колледже управления и коммерции, @musyakkka
О себе
Я оканчиваю первый курс Технического колледжа управления и коммерции Санкт-Петербурга. Изначально пошла в 10 класс, готовилась к сдаче ЕГЭ и хотела поступать на вышку. Готовилась упорно, ежедневно для выполнения поставленной цели.
Но летом перед 11 классом мое мнение насчет этого поменялось. Я училась в школе небольшого поселка Ярославской области, где не хватало учителей. Также было сложно с одноклассниками, отсутствовала сплоченность.
Мама была удивлена такому решению, но поддержала и поверила в меня. Я хотела поступить в Санкт-Петербург, но о колледжах ничего не знала.
О колледже
Неделю я читала о разных академиях и колледжах в интернете, спрашивала знакомых. Выбирала интересные специальности и в итоге нашла ТКУиК. Это один из лучших колледжей города, который сразу вызвал интерес и доверие.
Специальность «туризм» я выбрала сразу, так как мне были интересны языки и страны.
Я подавала документы дистанционно, никаких сложностей не возникло. Средний балл аттестата у меня был высоким, в рейтинге я стояла третьей, поэтому не волновалась.
Я рада, что поступила именно сюда. Это было лучшее самостоятельное решение за последние годы, которое кардинально изменило мою жизнь.
Мне сильно повезло с группой. Все друг друга поддерживают и готовы стоять до последнего. Именно этого мне не хватало в школе.
Преподавательский состав заслуживает отдельного внимания. Все компетентные и справедливые. В первую очередь, они относятся к нам как к людям, а не как к студентам. При этом преподаватели требовательны и редко идут на уступки, что было для меня в новинку. Это люди, способные заинтересовать своим предметом, а не оттолкнуть от него. Они всегда мотивировали меня к учебе, поэтому мне по-настоящему интересно учиться. Бывает, с некоторыми преподавателями сложно найти общий язык, но они хорошие и сильные наставники.
Преподавательский состав заслуживает отдельного внимания
Нам задают много домашних заданий: различные рефераты, доклады, тесты, презентации, сообщения. Иногда домашней работы так много, что ничего не можешь делать, кроме нее.
Я ни разу не пожалела, что выбрала туризм, благодаря этому полюбила географию. А благодаря преподавателям за год обучения я узнала больше, чем за все годы в школе.
О преимуществах колледжа
ТКУиК — одно из ведущих профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Это многофункциональное, многоуровневое и многопрофильное учебное заведение. В колледже есть как гуманитарные, так и технические факультеты. А это значит, что любой найдет для себя что-то интересное.
В колледже много бюджетных мест, ученикам технических специальностей предоставляется место в общежитии.
Мой колледж имеет много наград региональных, национальных и международных конкурсов и выставок, подробно о которых можно почитать на официальном сайте.
Считаю, что качество образования достойное. Уровень получаемых знаний высок.
Активным студентам скучно не будет. Есть спортивные секции, часто проводятся общественные мероприятия, устраиваются концерты и поездки.
Технический колледж управления и коммерции сотрудничает с сильными вузами Санкт-Петербурга, в которые можно поступить после окончания учебы, не сдавая ЕГЭ. Также у колледжа мощные стратегические партнеры международного и регионального плана.
О планах
В планах окончить колледж.
Вероника Конова, 19 лет, город — Москва, студентка Московского колледжа транспорта, @nikchaa
О себе
Этим летом я окончила колледж с отличием с красным дипломом.
По отцовской линии у нас династия железнодорожников, поэтому я тоже выбрала эту профессию. Училась на специальности «организация перевозок и управления транспортом» — в этом колледже она самая большая.
О колледже
Я читала много отзывов и выбрала именно Московский колледж транспорта, так как он произвел на меня впечатление. Поступить было не сложно, все зависит от того, как ты учился в школе, какой балл в аттестате. Я попала на бюджет.
Преимущество обучения — в квалифицированных преподавателях, которые интересно преподносят материал. Многие из них работали на железной дороге, делились опытом с нами.
Во время обучения нет сложностей, если ты хочешь учиться, тебе интересна специальность. Преподаватели всегда идут навстречу, и за годы обучения у меня не было проблем.
Благодаря колледжу в будущем можно без проблем найти работу
Еще один плюс в том, что колледж предлагает целевые договоры. Когда студент подписывает его, после обучения он сможет работать на железной дороге. Студента обеспечат вакансией, ему не придется ничего искать.
На нашей специальности хорошая заведующая отделением, которая постоянно шла навстречу и помогала студентам.
О преимуществах колледжа
Это лучший железнодорожный колледж в Москве, поэтому я выбрала его.
В колледже у студентов активная жизнь. Проводятся концерты, мероприятия, например, Wordskills.
На четвертом курсе проходит распределение, приезжают сотрудники из отделов кадров ЖД и приглашают на работу. Также производственная практика специальности проходит на станциях. Студентов, у которых целевой договор, трудоустраивают на период практики и выдают заработную плату. Студенты без такого договора тоже проходят практику, но без оплаты. За хорошие успехи в учебе дают стипендии от имени РЖД и от начальника ЖД.
Благодаря колледжу в будущем можно без проблем найти работу.
О планах
В планах приступить к работе на железной дороге.
Владислава Грушецкая, 16 лет, студентка факультета туризма колледжа РГУТИС, @saitans_blood
О себе
Я студентка первого курса в колледже при Российском государственном университете туризма и сервиса. Решила поступить в колледж, потому что не хотела терять время в 10 и 11 классах. Учусь на специальности «туризм».
О колледже
Я выбрала РГУТИС из-за заинтересованности в факультете. Поступление оказалось не сложным благодаря конкурсу аттестатов, с помощью которого я поступила на бюджет.
Преимущества колледжа — в наличии бюджета, интересных и передовых специальностей. За год обучения я не заметила каких-либо недостатков, у меня не возникало особых сложностей.
Мне нравится отношение преподавателей к студентам, они лояльные и понимающие.
Преимущества колледжа — в наличии бюджета, интересных и передовых специальностей
На данный момент обучение проходит дистанционно.
О преимуществах колледжа
РГУТИС можно выбрать из-за обилия факультетов. Там могут учиться как гуманитарии, творческие личности, так и люди, понимающие точные науки. Преподаватели доступно и интересно объясняют материал, на парах можно узнать много новой полезной информации.
В колледже активная жизнь. Например, есть литературный кружок, в котором я участвую и читаю стихотворения на мероприятиях. Это здорово, когда студентам помогают развивать себя со всех сторон. Также проходят мероприятия: от «Студ-осени» до «Вечера русской поэзии».
РГУТИС может дать хороший начальный опыт и профессию.
О планах
Получить СПО по специальности, перейти в университет от своего колледжа и заочно получать высшее образование.