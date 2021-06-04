Как строить карьеру в сфере дизайна в Нью-Йорке и получить квартиру на Манхэттене

Saya Zalel, город — Нью-Йорк, дизайнер, @sayazalel





О переезде

Я дизайнер одежды, сейчас живу и работаю в Нью-Йорке. Приняла решение переехать в Нью-Йорк, потому что здесь находится одна из лучших школ дизайна Parsons School of Design. Программа обучения там высококонкурентная с приблизительной степенью принятия 7,5 %. Я стала одной из 15 студентов, которых выбрали там для обучения в магистратуре.

Школа отличается своей уникальной программой, где есть большие шансы быть замеченным, можно учиться и посещать лекции известных людей в индустрии моды. Благодаря небольшому количеству людей в группе, студенты получают высочайший уровень профессиональных учебных часов с индивидуальным наставничеством профессоров. Наставничество часто продолжается и после окончания учебы, что помогает дизайнерам лучше ориентироваться в индустрии.

Об адаптации и сложностях

Я никогда не была в США. И когда приземлилась в Нью-Йорке в первый раз, поняла, что это мой город и что тут меня ждут большие перспективы.

Больше всего мне понравилось, что американцы приветливые и дружелюбные. Они могут сделать комплимент незнакомому человеку. Также мне нравится ощущение свободы и понимание, что законы этой страны работают во благо людей.





Первое время было сложно привыкнуть к загруженному ритму жизни в Нью-Йорке. Программа обучения сложная и агрессивная. Сжатые сроки проектов и бытовые проблемы большого города создавали высокое напряжение. Нужно быть морально подготовленным и устойчивым к стрессу. Я поняла значимость самодисциплины. Осознала, насколько она помогает распределить все твои ресурсы, финансы и время, чтобы преуспеть во всем.

Мне нравится ощущение свободы







Перед переездом нужно подтянуть или выучить язык страны, в которую переезжаете. Также важно быть гибким, ассимилироваться с местной культурой. Самый простой пример: в США важно быть приветливым и улыбчивым, так как наш грубый акцент, угрюмое лицо и не эмоциональный стиль общения, могут восприниматься американцами как проявление агрессии и неуважения.

О развитии и карьере

У международных студентов после окончания университета есть пара месяцев, чтобы найти работу и остаться в Штатах. Поэтому во время учебы важно налаживать нетворкинг, оттачивать soft skills и собрать сильное портфолио. Я устроилась на работу в крупный нью-йоркский бренд.





За время жизни в Нью-Йорке, произошло много значимых событий и знакомств. Меня выбрали для показа своей коллекции на неделе высокой моды в Нью Йорке. Также я была одной из четырех финалистов Consuls of Fashion Designers of America Award на стипендию Джеффри Бина.

Ко мне обращались директора и инвесторы Парсoнского Университета с просьбой сшить для них вечерние платья для важного мероприятия. Там меня познакомили с дизайнером Каролиной Эррерой и RnB певицей Рианной.

С личным стилистом Билли Айлиш я подготовила образ для певицы Poppy для официальной церемонии вручения наград Streamy Awards в Лос-Анджелесе.





Участвовала в ежегодном показе мод в музее современного искусства MoMA в городе Нью-Йорк, организованном журналом DIS.

Во время своей деятельности познакомилась с популярной K-pop певицей Тифанни Янг, актрисой из популярного сериала Netflix Кристиной Тонтери-Янг и с солисткой группы Of Monsters man. Подготовила их образы для обложки журналов.





Я сделала коллаборацию со знаменитой музой Александра Микелли Креативного директора дома Gucci —Данни Миллер, для обложки журнала Lady Gunn. Была коллаборация и с известным фотографом Тимом Уолкером для журнала W Magazine.

Моими работами интересовались такие звезды, как Solange, Justin Bieber, Jhene Aiko, Azealia Banks, Kimbra и Mia Pia. Вещи из моей коллекции можно найти в известных изданиях: Paper Magazine, L’officiel, Lady Gunn, W magazine, Nylon, Vogue, Office magazine, 1883 и других.





В начале 2020 года со мной связались представители Amazon Prime и предложили участие в реалити-шоу для дизайнеров. Оно должно было пройти в нескольких городах Америки и Франции, но из-за пандемии участие в этом проекте пришлось отменить.

В 2021 году я стала победителем международного конкурса артистов, где принимали участие более 650 конкурсантов. 20 победителям конкурса были предоставлены квартиры на Манхэттене, в Нью-Йорке, в качестве поддержки артистов во время пандемии.

Моими работами интересовались такие звезды, как Solange, Justin Bieber, Jhene Aiko







Сейчас я готовлю свою коллекцию, сотрудничаю с организацией, которая предоставила мне квартиру и работаю дизайнером в стартапе в Нью-Йорке.

В дальнейшем хочу начать свой бизнес, который будет сфокусирован на осознанном потреблении и upcycling. На данном этапе нахожусь в поиске инвесторов.

Как повлиял переезд

Переезд изменил меня в моральном и эмоциональном плане. Здесь я поняла, что без связей и поддержки — если ты готов усердно работать, не лениться, вкладываться в свое дело на все 100% и верить в осуществление поставленных целей, то рано или поздно, тебя заметят и твой труд окупится сполна.