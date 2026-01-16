Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

logo
Как ставить и достигать целей: 10 книг, которые стоит прочесть
Искусство

13.01.2026

Как ставить и достигать целей: 10 книг, которые стоит прочесть

В этой подборке мы собрали 10 книг, которые помогут вам выработать эффективные стратегии, сохранять мотивацию и превращать планы в конкретные результаты.



«Достижение целей», М. Аткинсон, Р. Т. Чойс

Книга, написанная для коучей, но идеально подходящая для самостоятельной работы. Авторы предлагают пошаговую систему, которая помогает выстроить диалог с самим собой и увидеть ошибки. Это не набор разрозненных техник, а целостный подход к достижению желаемого результата.


«Как достичь цели», Шон Кови

Практическое руководство по стратегическому мышлению и тайм-менеджменту. Книга учит отделять рутину от действительно важных целей и знакомит с методом «четырех дисциплин исполнения».


«Ставь цели!», Ицхак Пинтосевич

Максимум практики и конкретных инструментов. Автор подробно разбирает ошибки в целеполагании, рассказывает, как не сойти с дистанции и преодолевать препятствия. Особое внимание уделено бизнес-целям и поиску своей ниши.


«О чем мечтать», Барбара Шер

Книга о том, как найти свою настоящую мечту и превратить ее в цель. Барбара Шер помогает избавиться от страхов, перфекционизма и давления чужих ожиданий, чтобы начать жить своей жизнью.


«Чего ты по-настоящему хочешь?», Бенджамин Бэтчел

Книга для подростков и молодых людей, которые только начинают задаваться вопросами о будущем. Помогает понять себя, поверить в свои силы и поставить первые осознанные цели. Полезна родителям и педагогам.


«В этом году я…», М. Дж. Райан

Идеальный выбор для тех, кто застрял в жизненном тупике. Автор честно говорит о несовершенстве и показывает, что для изменений не нужно быть идеальным. Простые упражнения помогают заново открыть забытые желания, чтобы они наконец-то сбылись.


«Метод большого пряника», Роман Тарасенко

Книга о том, почему мозг сопротивляется сложным целям и как обойти этот механизм. Автор предлагает разбивать большие задачи на простые шаги, которые легко встроить в повседневную жизнь и довести до результата.


«Атомные привычки», Джеймс Клир

Практическое руководство по формированию маленьких привычек, которые приводят к большим изменениям. Джеймс Клир показывает, как простые ежедневные действия способны кардинально улучшить жизнь, работу и личную эффективность. Книга объясняет, почему привычки часто не работают, как их создавать и закреплять, а также как ломать вредные привычки, не полагаясь на силу воли.


«Сила подсознания», Джо Диспенза

Научный подход к изменению жизни через работу с мозгом и эмоциями. Четырехнедельная программа помогает освободиться от ограничивающих установок, сформировать новые привычки мышления и приблизиться к желаемым изменениям.


«Сила мысли. Поменяйте ход своих мыслей — измените свою жизнь», Джо Диспенза

Книга о том, как мышление формирует реальность. Автор показывает, как осознанная работа с мыслями влияет на эмоциональное состояние, а также на личностный и профессиональный успех.



#книги #чточитать #вдохновение #достижения
