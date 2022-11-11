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Как стать сценаристом онлайн: курсы, которые научат основам профессии
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Сегодня в 11:45

Как стать сценаристом онлайн: курсы, которые научат основам профессии

Рассказываем об онлайн-курсах, которые помогут желающим стать сценаристом.

«Профессия Сценарист», Skillbox

сценарист


Курс подойдет тем, кто хочет стать сценаристом, режиссером и продюсером. Вы научитесь придумывать сюжеты для кино, сериалов и видеоигр, создавать харизматичных персонажей. Напишете первый сценарий и сможете начать карьеру в кино или игровой индустрии.

Помимо этого, вы узнаете, как превратить идею в цельную историю, научитесь работать с персонажами и диалогами. К концу курса научитесь исследовать и отбирать факты, разрабатывать структуру истории, презентовать кинопроекты.


«Сценарное мастерство», «Нетология»


Сценарист может написать сюжет для ролика на YouTube или полноценный сценарий для короткометражки, составить цепочку событий для сторителлинга в соцсетях или канву для крупного мероприятия. Если вам это по душе, то можете принять участие в данном курсе.

Программе для тех, кто хочет зарабатывать на сценариях и усилить свои тексты. Вы научитесь превращать идеи в истории, придумывать интригующие сюжеты и управлять вниманием зрителя.


«Сценарист: 3 дня», Студия «Снегири»


Это трехдневный бесплатный курс о том, как стать профессиональным автором. Сразу после регистрации вам на почту придет сценарий фильма «Хороший мальчик» и одной из серий сериала «Кухня». А также PDF-инструкция «Как оценить свою идею фильма или сериала с точки зрения редактора и продюсера киностудии».


«Онлайн-курс сценаристов», irs.academy

сценарист


Курс для новичков, SMM-менеджеров, блогеров, предпринимателей и копирайтеров. Занятия проходят в формате вебинаров. Просмотр видеозаписей лекций доступен в личном кабинете. Каждый урок доступен один раз в неделю.

После окончания курса вы сможете писать живо и увлекательно.


«Все о профессии сценарист», KinoMaker


Это мастер-класс для будущих сценаристов в формате видео-лекций. Студентам расскажут о заработной плате сценаристов, способах пробиться в индустрию и сделать себе имя, а также о достоинствах и недостатках профессии.

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе, после чего в течение двух дней на почту придет видеозапись.


Business Success in the Screen Industries, Edx


Вы узнаете, как наладить связи в креативной индустрии, представить свой фильм продюсеру и проявить себя в отрасли. Сможете приобрести базовые навыки для создания собственной компании и научитесь превращать творческие идеи в работу.

Этот курс расширит ваше понимание того, как успешно поддерживать карьеру профессионального сценариста, а также даст представление, как максимально использовать и наслаждаться процессом творчества.


Write Your Screenplay: The Craft of Story, Structure, and Script, Skillshare

сценарист


Этот курс охватывает все необходимые знания для начинающих сценаристов. Его ведет Джошуа Дикенсон — режиссер, сценарист и актер с несколькими успешными фильмами и шоу.

Поскольку онлайн-курс размещен на Skillshare, новые пользователи могут воспользоваться месячной бесплатной пробной версией и отменить его в любое время.


Screenwriting & Storytelling Blueprint: Hero's Two Journeys, Udemy


Курс прошли более 10 000 учеников, а его рейтинг 4,5 звезд. Вашими преподавателями будут два сценариста — Майкл Хейг и Крис Воглер, которые имеют многолетний практический, профессиональный и успешный писательский опыт.

Некоторые из уроков, включенных в онлайн-курс, рассказывают, как правильно придумать персонажа, дать ему характеристику. Вы также научитесь делать разбор фильмов.

Узнайте первыми:

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#образование #работа #кино #онлайнкурсы #сценарист
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.