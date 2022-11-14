Как стать популярным в TikTok: креаторы о преимуществах Программы развития талантов от платформы

Популярные авторы в TikTok рассказали о своем творчестве и поделились, как прокачать свой аккаунт на платформе.





О себе





Мы семейная пара, которая снимает ролики в TikTok. Благодаря творчеству в TikTok мы сотрудничаем со многими известными брендами, занимаемся маркетингом, а также развитием личного бренда. Кроме того, у нас появились общие творческие увлечения, интересные люди среди новых друзей и знакомых.

О творчестве в TikTok





TikTok среди других платформ выделяется легкостью использования и высоким уровень вовлеченности, что позволяет людям раскрыться и дает хорошие охваты. Главное — создавать качественный контент и публиковать новые ролики регулярно.

Здесь любой талантливый и активный автор может быстро стать популярным и даже начать зарабатывать. Самый обычный человек может опубликовать видео, которое будет интересно пользователям, и наутро проснуться звездой. На платформе лояльная аудитория, которая всегда готова поддерживать новые таланты.





Нам же интересен жизненный контент, который мы подаем через призму юмора, потому что нам нравится веселиться. Хотим транслировать людям в легкой форме семейные ценности, а потому создаем контент о разных ситуациях между супругами и детьми, об отношениях мужчины и женщины. Нас мотивирует обратная связь с нашими подписчиками — они нас очень активно поддерживают. Мы всегда снимаем жизнь, и многие видят себя в наших роликах.

О сложностях





Сложности возникают, когда не знаешь, что снимать или как попасть в рекомендации. Их легко преодолеть. Мы советуем тем, кто только пришел создавать свои ролики на платформе, при возникновении сложностей, таких как создание своего контента, съемки, попытки попасть в рекомендации — соблюдать дисциплину, снимать регулярно, качественно. Все это даст возможность оставаться в тренде.

Об участии в Программе развития талантов





Участие в Программе развития талантов TikTok от платформы дает нам возможность делиться своим опытом, помогать новым талантам раскрыться. Благодаря ей мы всегда остаемся в курсе актуальных новостей и трендов, можем делать полный анализ нашего аккаунта и получаем поддержку во всех вопросах, касающихся TikTok.





О себе





Я танцую с трех лет. Мои любимые танцевальные стили — Popping, Hip-Hop, Bone Breaking. Эти стили зародились в районах Нью-Йорка, где жили преимущественно афроамериканцы в 70-х годах прошлого века, и быстро получили распространение по миру.

Это танцы, в которых много сложных движений всеми частями тела. Они доступны и интересны совершенно разным людям, которых объединяет любовь к свободе, музыке, молодежной культуре и желание совершенствоваться.

О творчестве в TikTok

TikTok стал моей главной сценой во время карантина, когда я, как и большинство моих коллег по танцевальному творчеству, остался без работы и возможности тренировок в залах. И тогда я решил танцевать для зрителей, которые могут оценить мою хореографию через экраны своих смартфонов. TikTok оказался идеальной платформой для самовыражения, я записывал свои танцы на видео и выкладывал на своей странице.

Я очень легко набрал в TikTok свою аудиторию, ведь зрителей привлекает качественный контент. Вообще, я перфекционист, поэтому все стараюсь делать идеально. Многие авторы TikTok быстро снимают видео, а у меня съемки длительные, я люблю заморачиваться над идеями, кадрами и освещением. Думаю, поэтому у меня получилось быстро развить свой аккаунт. TikTok открывает большие возможности для авторов творческих направлений, танцоров, артистов. Кроме того, я отметил, что на этой платформе сегодня успешно работают компании, которые хотят продвинуть свои продукты или услуги в массы.

В первые месяцы популярности у меня появилось много фанатов. Ко мне постоянно подходили люди и просили сфотографироваться с ними, к чему я быстро привык. Спустя еще пару месяцев я ощутил, что становлюсь более-менее финансово независимым человеком и могу позволить себе определенные покупки, что раньше было невозможно.





Свои ролики в TikTok я снимаю видео в разных направлениях, выбираю то, что нравится лично мне. В основном это танцевальные видео, но, кроме того, делаю ролики на аниме-тематику и шип-контент. Знаю, что мои подписчики любят такие ролики.

Я снимал ролики в содружестве с участниками различных хаусов, с отдельными блогерами, которые снимают схожий со мной контент.

О сложностях





В первое время я был полностью погружен в развитие своего аккаунта в TikTok. Но сегодня, помимо контента в TikTok, уделяю время танцам, съемке рекламы, сериалов. Кроме того, делаю свои первые шаги в музыкальной сфере.

Хотел бы дать совет начинающим авторам: если вы хотите всерьез заняться продвижением своего аккаунта в TikTok, старайтесь более дисциплинировано относиться к съемкам. Важно выпускать много контента, смотреть видео других интересных авторов и следить за трендами.

Об участии в Программе развития талантов





Для меня участие в Программе развития талантов от TikTok — большая удача. Программа дала возможность участвовать в интересных проектах платформы, одним из первых узнавать о трендах и развиваться в разных направлениях.

Благодаря Программе развития талантов я узнаю о новых событиях и обновлениях, которые происходят в мире TikTok. Круто, что и я таким образом вношу свою лепту в создание трендов на платформе! Главное — иметь желание творить!