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Как стать популярным и зарабатывать на Aitube. 3 истории видеоблогеров из Казахстана
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Сегодня в 12:50

Как стать популярным и зарабатывать на Aitube. 3 истории видеоблогеров из Казахстана

С февраля 2022 года на казахстанском видеохостинге Aitube была запущена программа монетизации контента. С момента запуска уже около 400 человек заработали и получили свои выплаты. Например, один пользователь заработал 518 500 тенге.

Трое казахстанских видеоблогеров рассказали, как стать популярным на Aitube и зарабатывать на своем канале.


Диас Нурланов, 18 лет, Zefryx TV, aitube, youtube

Диас Нурланов.jpeg

Как все началось

Я с детства любил снимать видео, влоги. Мой энтузиазм не уменьшался, даже если их никто не смотрел. Два года назад я завел канал. У меня был выбор: создавать контент в футбольной или игровой тематике. Выбрал второе. Это хорошее направление, так как два из пяти ведущих каналов с наибольшим количеством подписчиков по всему миру связаны именно с играми: PewDiePie и Fernanfloo. Интерес к игровому контенту на казахском языке высокий. Подобное видео принесло мне миллион просмотров на YouTube.

За 2 года моя аудитория выросла до 384 000 человек, а общее количество просмотров видео превысило 28 миллионов.

О развитии на Aitube


Мне интересно пробовать новое, постоянно ставить перед собой интересные задачи и цели. Поэтому я зинтересовался Aitube, решив попробовать свои силы на новой площадке.
На Aitube у любого зарегистрированного пользователя автоматически подключается монетизация. Это один из больших плюсов платформы, который выгодно ее отличает от других. Например, с 2019 года на YouTube нельзя запустить рекламу на контент на казахском языке.

Как зарабатывать на Aitube


Aitube — отличная платформа, которая позволяет видеоблогерам зарабатывать.
Чтобы стать популярным на платформе, нужно делать интересный и качественный контент, который придется по вкусу аудитории. Также важно постоянство. Не стоит ожидать, что ваш второй или даже десятый ролик сразу принесет 100 000 просмотров.

Отсюда сразу вытекает несколько советов начинающим:

— определитесь с темой и направлением вашего канала. Это должно быть то, от чего вы не устанете даже после 100 видео

— делайте контент на казахском языке. Его никогда не бывает много.

Если вы хотите стать популярным в игровом жанре, желательно выбирать трендовые и популярные игры, такие как Minecraft, Fortnite, GTA и Garena Free Fire. Я играю в последнее.

Дулыга Мырзахан, 20 лет, DUKA, aitube

Дулыга Duka.jpeg

Как все началось

Для меня делать контент и заливать его на видеохостинговые платформы — хобби, которое приносит прибыль.

К стримингу и гейминговому контенту я пришел как-то незаметно, плавно. Просто снимал ролики без остановки. Спрашивал себя: «А буду ли я сам смотреть этот ролик?». Любой начинающий автор должен задавать себе этот вопрос.
Сегодня я придерживаюсь такого принципа: выдерживать интервал между роликами от одного до трех дней.

О развитии на Aitube


На Aitube я пришел по совету друга Олега. Сразу увидел плюсы присутствия на платформе: близость команды техподдержки, привлекательная программа монетизации. И стал заливать контент на платформу.

Считаю, что если хостинг будет продолжать развиваться, то это принесет пользу казахстанским креаторам и поспособствует развитию локального контента.

Как зарабатывать на Aitube


Монетизировать свой контент я мечтал еще с 2014 года. Рад, что мне это удалось. На Aitube хорошая монетизация. Радует, что крупные компании покупают рекламу на площадке. В первые месяцы выхода на платформу я зарабатывал от 300 000 до 500 000 тенге.

Самое главное — работать и регулярно выкладывать ролики. Труд — это ключ к успеху.
На Aitube много свободных ниш, так как платформа запустилась лишь в декабре 2019 года. У любого желающего есть много возможностей для роста. Надо понять, что будет интересно смотреть вашей аудитории и вам самим. Это могут быть обзоры и разборы на сериалы, фильмы, игры, стриминги, блоги. Посмотрите, как делают подобный контент другие авторы, и определите, чем вы будете отличаться от них. Слава приходит не сразу, но продолжайте работать, и вы достигните цели.

Арман Талгат, 21 год, Areke, aitube

Арман Areke TV.PNG

Как все началось


Мне с детства нравится играть в игры, особенно с другими игроками по сети. Есть особый кайф в том, чтобы находить единомышленников среди таких же игроков. Свои ролики публикую с 2015 года. В целом веду три канала. Последний посвящен тюнингу авто и автомобильным обзорам.
Одним из лучших опытов стало интервью, которое я взял два года назад у одного ютубера. У него было 60 000 подписчиков, и это видео попало в рекомендации. Ощущения, когда твой контент в тренде, мотивируют не останавливаться и продолжать делать контент.

О развитии на Aitube


Первым начал снимать и выкладывать контент на Aitube мой друг. Он рассказал, что у этой площадки крутые условия монетизации.

Моя стратегия продвижения каналов заключается в продуманности идеи, а мои идеи всегда находят отклик у зрителей. Я бы не брался за контент, который не интересует меня самого. Аудиторию не обмануть, сразу видно, если ты сам не горишь тем, о чем рассказываешь, или тем, что делаешь. Трушный контент всегда будет востребованным.

Как зарабатывать на Aitube


Чтобы стать популярным на Aitube, нужны желание творить и креативность. Новые идеи тоже не помешают! Если работать быстро и оперативно, можно зарабатывать сумму больше, чем средняя зарплата в Казахстане.

Настоятельно рекомендую прокачивать креативное мышление, находить новые ниши и систематически выкладывать контент. Я бы также уделял внимание техническим аспектам контента, то есть делать цепляющие и понятные обложки к видео и следить за качеством звука.

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#казахстан #видеоблог #видеоблогеры #монетизация #aitube
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