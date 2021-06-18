Как стать food-блогером. Как набрать 1 500 000 подписчиков за год и давать мастер-классы по всей стране

Анна Тараканова, город — Нур-Султан, бренд-шеф, инфлюенсер, @mytastyhouse





Как начинался блог

Я шеф-повар, активную деятельность в Instagram начала пять лет назад. До карантина я проводила много мастер-классов офлайн в Казахстане, России и Кыргызстане. В основном это были программы по приготовлению мяса и стейков. Потом случился карантин и я начала заниматься своей онлайн-школой. Сейчас также предоставляю ресторанный консалтинг, помогаю разрабатывать меню для ресторанов.

Instagram помогает мне в развитии личного бренда, где я выступаю экспертом. Рецепты на моей странице — это не обычные рецепты, а проверенные, авторские.

Изначально я не собиралась становиться блогером. Меня на работе попросили завести страницу в Instagram и начать что-то выкладывать. Я выставляла фотографии своих блюд, и все завертелось.





До 10 000 подписчиков, я вообще не воспринимала себя как блогера. Я даже не могла себя так назвать. Когда начала делать бесплатные марафоны, я хорошо набрала аудиторию, люди активно подписывались и их стало много.

О рекламе

Интересоваться сотрудничеством и выходить ко мне с предложениями, бренды и рекламодатели начали, когда у меня было около 20 000 подписчиков. Первыми из них были небольшие компании — фермерские хозяйства и производители продукции.

Реклама в блоге для меня не основной доход, поэтому я беру только тех рекламодателей, которые мне нравятся, продукцией которых я пользуюсь и готова рекомендовать. Я не рекламирую рестораны, но открыта к сотрудничеству с производителями товаров, супермаркетами, фермерами, специями — со всем тем, из чего можно приготовить классные и вкусные блюда.

Сейчас с сотрудничаю с брендами METRO и Kenwood.

Плюсы и минусы

Плюсов много. Я с детства хотела попасть в телевизор, стать медийной личностью. Блог помог мне это реализовать. Он открыл мне много новых дорог, подарил новые знакомства и проекты.

Единственный минус — когда начинаешь расти, понимаешь, что тебе на самого себя времени не хватает. Раньше в своем блоге я все делала сама: и посты, и истории, и оформление. Но если у тебя есть какой-то крупный проект, нужно делегировать. Это главная сложность. Блогерство — это такая же работа, как и любая другая.

Еще мне было сложно научиться монтировать видео, я даже покупала курсы, чтобы научиться.

О планах

В планах у меня выход на пространство СНГ, коллаборации с международными брендами. Есть идеи по участию в кулинарных шоу и разработке интересных блюд для ресторанов и заведений.

С точки зрения профессионального развития, мне хотелось бы стать судьей на международных поварских конкурсах.

Советы начинающим food-блогерам

— не опускать руки и не думать, что все можно сделать за один день

— важно думать в долгосрочной перспективе и работать над личным брендом

— поверьте в себя и сделайте так, чтобы в вас поверили близкие.

Евгения Ким, город — Алматы, студентка UCF, food-блогер в TikTok, @y_kiim





Как начинался блог

Все началось, когда я прилетела домой с учебы на карантин. Было много свободного времени и тогда TikTok только набирал популярность. Я решила снимать разного вида ролики. Однажды моя мама готовила макароны, и я решила это снять. Просто сняла, смонтировала и выложила. Буквально через два-три дня видео набрало около одного миллиона просмотров. Хотя мама не профессиональный повар, она просто готовит для семьи.

Я получила много лайков и комментариев, предложила маме продолжить снимать видео, как она готовит. Поначалу мама стеснялась, но потом мы нашли время и снимали видео каждую неделю. Так мой блог превратился в food-блог, видео набирали большое количество просмотров и даже становились вирусными.

После первого видео на меня подписалось около 50 000 человек. А год назад я выложила видео с приготовлением пасты болоньез — видео набрало 20 000 000 просмотров. И к нам пришла аудитория не только из Казахстана, но и из стран СНГ, Бразилии, США, Индонезии и других стран. К середине осени у меня был уже 1 000 000 подписчиков. Это было здорово - осознавать, что тебя смотрят и лайкают столько людей. У нас никогда не было цели стать блогерами, мы просто делали то, что нам нравится.





О рекламе

Реклама в TikTok еще не так развита как в Instagaram или YouTube. На отметке 1 000 000 подписчиков к нам начали обращаться компании с предложениями о бартерном сотрудничестве, но размещать рекламу пока никто не хотел.

Наша первая большая коллаборация была с брендом «Цесна», мы рекламировали муку. Это для меня было серьезным испытанием, так как мы с мамой впервые сотрудничали с таким брендом. Мы сделали для них четыре видео. Это был необычный опыт.

Недавно мы сотрудничали по бартеру с брендом Kitfort — это российский бренд техники. Они нам прислали кухонную технику, и мы готовили на их плите, фритюрнице и так далее.

Плюсы и минусы

Для меня огромный плюс, что TikTok работает на непонятном для всех алгоритме. Нет определенных часов, когда люди заходят, нет специальных хештегов, от которых 100% придет аудитория. Когда выкладываешь видео, не знаешь, станет ли оно популярным или нет.

Блог помог нам с мамой стать ближе, проводить вместе больше времени, у нас появилось общее хобби. Так как я учусь в США, а в Алматы бываю максимум две-три недели или прилетаю летом на два месяца, нам не удавалось вместе провести много времени.





TikTok дал нам много вдохновения, особенно, когда люди пишут, скидывают фотографии того, как они готовят по нашим рецептам, ждут наши видео, следят за нами и восхищаются. TikTok стал платформой, которая помогла реализовать и показать то, как моя мама умеет вкусно и классно готовить.

Планы

Мы планируем развивать TikTok, добавлять больше контента из жизни, так как подписчикам интересна не только готовка. Еще хочу, чтобы мама начала вести Instagram, и писать там более подробные рецепты.

Советы начинающим food-блогерам

— пробуйте разные форматы и рецепты

— выходите из зоны комфорта и сначала снимайте все подряд, даже танцы, тогда вы найдете свое.

Аиша Адильхан, город – Алматы, food-блогер, кондитер, @aishka_cakes





Как начинался блог



Все началось в раннем детстве. Мне было семь лет, когда я начала увлекаться готовкой. Но ни я, ни мои родители не обращали на это внимания, думали это просто детский интерес. В 10 или 11 лет, мне подарили телефон с камерой, и я начала снимать и выкладывать в Instagram, как готовлю. Никакой глобальной цели у меня не было, но потом появился спрос на мои торты и рецепты.

В 15 лет я открыла свой первый аккаунт под названием @aishka_adi_cakes. Помню, за 2 месяца у меня набралось 4000 подписчиков, для меня это было просто открытие. Я была окрыленная и выкладывала в день по несколько рецептов. Заказывала все эти лампы и штативы для съемок, я горела этим.

Но потом появилась девушка, которая крала мой контент и публиковала его на своей странице. Я написала ей, но в мою сторону пошла агрессия в виде спама, и мою страницу заблокировали и удалили. Тогда я решила, что все это не мое. И только после долгих маминых уговоров через два года я создала новую страницу.

Своих первых 10 000 подписчиков я набрала благодаря сотрудничеству с другими блогерами, а потом страница начала расти сама — органически. Однажды дочка Баян Максаткызы, Айару, приготовила что-то по-моему рецепту, и они отметили меня как автора рецепта. Ко мне пришло тогда 12 000 подписчиков и я поняла, что действительно стала food-блогером.

О рекламе

Первые рекламные запросы пошли недавно, и на днях у меня будет первая съемка для крупного международного бренда.





Плюсы и минусы

Плюсов много. Я познакомилась со многими классными и успешными ребятами. Ничего не ограничивает мою фантазию, и я могу зарабатывать удаленно. Я сама себе начальник, могу работать не вставая с кровати, прямо в пижаме. А еще я научилась самодисциплине и правильному планированию времени.

Из минусов — заработок не стабильный и ты в телефоне 24/7, даже в отпуске.

О планах

Я хочу отучиться у лучших шеф-поваров и в академиях по всеми миру. Я уже выбрала несколько и жду открытия границ. Моя миссия — вывести уровень гастрономии в Казахстане, на новый уровень. И я сделаю все, что в моих силах. Хочу написать книгу и продолжу делиться рецептами в своем блоге.

Советы начинающим food-блоеграм

— наберитесь терпения, все придет, но не сразу.