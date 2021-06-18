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Как стать food-блогером. Как набрать 1 500 000 подписчиков за год и давать мастер-классы по всей стране
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Сегодня в 12:50

Как стать food-блогером. Как набрать 1 500 000 подписчиков за год и давать мастер-классы по всей стране

Анна Тараканова, город — Нур-Султан, бренд-шеф, инфлюенсер, @mytastyhouse

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Как начинался блог

Я шеф-повар, активную деятельность в Instagram начала пять лет назад. До карантина я проводила много мастер-классов офлайн в Казахстане, России и Кыргызстане. В основном это были программы по приготовлению мяса и стейков. Потом случился карантин и я начала заниматься своей онлайн-школой. Сейчас также предоставляю ресторанный консалтинг, помогаю разрабатывать меню для ресторанов.

Instagram помогает мне в развитии личного бренда, где я выступаю экспертом. Рецепты на моей странице — это не обычные рецепты, а проверенные, авторские.

Изначально я не собиралась становиться блогером. Меня на работе попросили завести страницу в Instagram и начать что-то выкладывать. Я выставляла фотографии своих блюд, и все завертелось.

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До 10 000 подписчиков, я вообще не воспринимала себя как блогера. Я даже не могла себя так назвать. Когда начала делать бесплатные марафоны, я хорошо набрала аудиторию, люди активно подписывались и их стало много.

О рекламе

Интересоваться сотрудничеством и выходить ко мне с предложениями, бренды и рекламодатели начали, когда у меня было около 20 000 подписчиков. Первыми из них были небольшие компании — фермерские хозяйства и производители продукции.

Реклама в блоге для меня не основной доход, поэтому я беру только тех рекламодателей, которые мне нравятся, продукцией которых я пользуюсь и готова рекомендовать. Я не рекламирую рестораны, но открыта к сотрудничеству с производителями товаров, супермаркетами, фермерами, специями — со всем тем, из чего можно приготовить классные и вкусные блюда.

Сейчас с сотрудничаю с брендами METRO и Kenwood.

Плюсы и минусы

Плюсов много. Я с детства хотела попасть в телевизор, стать медийной личностью. Блог помог мне это реализовать. Он открыл мне много новых дорог, подарил новые знакомства и проекты.

Единственный минус — когда начинаешь расти, понимаешь, что тебе на самого себя времени не хватает. Раньше в своем блоге я все делала сама: и посты, и истории, и оформление. Но если у тебя есть какой-то крупный проект, нужно делегировать. Это главная сложность. Блогерство — это такая же работа, как и любая другая.

Еще мне было сложно научиться монтировать видео, я даже покупала курсы, чтобы научиться.

О планах

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В планах у меня выход на пространство СНГ, коллаборации с международными брендами. Есть идеи по участию в кулинарных шоу и разработке интересных блюд для ресторанов и заведений.

С точки зрения профессионального развития, мне хотелось бы стать судьей на международных поварских конкурсах.

Советы начинающим food-блогерам

— не опускать руки и не думать, что все можно сделать за один день

— важно думать в долгосрочной перспективе и работать над личным брендом

— поверьте в себя и сделайте так, чтобы в вас поверили близкие.


Евгения Ким, город — Алматы, студентка UCF, food-блогер в TikTok, @y_kiim

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Как начинался блог

Все началось, когда я прилетела домой с учебы на карантин. Было много свободного времени и тогда TikTok только набирал популярность. Я решила снимать разного вида ролики. Однажды моя мама готовила макароны, и я решила это снять. Просто сняла, смонтировала и выложила. Буквально через два-три дня видео набрало около одного миллиона просмотров. Хотя мама не профессиональный повар, она просто готовит для семьи.

Я получила много лайков и комментариев, предложила маме продолжить снимать видео, как она готовит. Поначалу мама стеснялась, но потом мы нашли время и снимали видео каждую неделю. Так мой блог превратился в food-блог, видео набирали большое количество просмотров и даже становились вирусными.

После первого видео на меня подписалось около 50 000 человек. А год назад я выложила видео с приготовлением пасты болоньез — видео набрало 20 000 000 просмотров. И к нам пришла аудитория не только из Казахстана, но и из стран СНГ, Бразилии, США, Индонезии и других стран. К середине осени у меня был уже 1 000 000 подписчиков. Это было здорово - осознавать, что тебя смотрят и лайкают столько людей. У нас никогда не было цели стать блогерами, мы просто делали то, что нам нравится.

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О рекламе

Реклама в TikTok еще не так развита как в Instagaram или YouTube. На отметке 1 000 000 подписчиков к нам начали обращаться компании с предложениями о бартерном сотрудничестве, но размещать рекламу пока никто не хотел.

Наша первая большая коллаборация была с брендом «Цесна», мы рекламировали муку. Это для меня было серьезным испытанием, так как мы с мамой впервые сотрудничали с таким брендом. Мы сделали для них четыре видео. Это был необычный опыт.

Недавно мы сотрудничали по бартеру с брендом Kitfort — это российский бренд техники. Они нам прислали кухонную технику, и мы готовили на их плите, фритюрнице и так далее.

Плюсы и минусы

Для меня огромный плюс, что TikTok работает на непонятном для всех алгоритме. Нет определенных часов, когда люди заходят, нет специальных хештегов, от которых 100% придет аудитория. Когда выкладываешь видео, не знаешь, станет ли оно популярным или нет.

Блог помог нам с мамой стать ближе, проводить вместе больше времени, у нас появилось общее хобби. Так как я учусь в США, а в Алматы бываю максимум две-три недели или прилетаю летом на два месяца, нам не удавалось вместе провести много времени.

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TikTok дал нам много вдохновения, особенно, когда люди пишут, скидывают фотографии того, как они готовят по нашим рецептам, ждут наши видео, следят за нами и восхищаются. TikTok стал платформой, которая помогла реализовать и показать то, как моя мама умеет вкусно и классно готовить.

Планы

Мы планируем развивать TikTok, добавлять больше контента из жизни, так как подписчикам интересна не только готовка. Еще хочу, чтобы мама начала вести Instagram, и писать там более подробные рецепты.

Советы начинающим food-блогерам

— пробуйте разные форматы и рецепты

— выходите из зоны комфорта и сначала снимайте все подряд, даже танцы, тогда вы найдете свое.


Аиша Адильхан, город – Алматы, food-блогер, кондитер, @aishka_cakes

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Как начинался блог

Все началось в раннем детстве. Мне было семь лет, когда я начала увлекаться готовкой. Но ни я, ни мои родители не обращали на это внимания, думали это просто детский интерес. В 10 или 11 лет, мне подарили телефон с камерой, и я начала снимать и выкладывать в Instagram, как готовлю. Никакой глобальной цели у меня не было, но потом появился спрос на мои торты и рецепты.

В 15 лет я открыла свой первый аккаунт под названием @aishka_adi_cakes. Помню, за 2 месяца у меня набралось 4000 подписчиков, для меня это было просто открытие. Я была окрыленная и выкладывала в день по несколько рецептов. Заказывала все эти лампы и штативы для съемок, я горела этим.

Но потом появилась девушка, которая крала мой контент и публиковала его на своей странице. Я написала ей, но в мою сторону пошла агрессия в виде спама, и мою страницу заблокировали и удалили. Тогда я решила, что все это не мое. И только после долгих маминых уговоров через два года я создала новую страницу.

Своих первых 10 000 подписчиков я набрала благодаря сотрудничеству с другими блогерами, а потом страница начала расти сама — органически. Однажды дочка Баян Максаткызы, Айару, приготовила что-то по-моему рецепту, и они отметили меня как автора рецепта. Ко мне пришло тогда 12 000 подписчиков и я поняла, что действительно стала food-блогером.

О рекламе

Первые рекламные запросы пошли недавно, и на днях у меня будет первая съемка для крупного международного бренда.

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Плюсы и минусы

Плюсов много. Я познакомилась со многими классными и успешными ребятами. Ничего не ограничивает мою фантазию, и я могу зарабатывать удаленно. Я сама себе начальник, могу работать не вставая с кровати, прямо в пижаме. А еще я научилась самодисциплине и правильному планированию времени.

Из минусов — заработок не стабильный и ты в телефоне 24/7, даже в отпуске.

О планах

Я хочу отучиться у лучших шеф-поваров и в академиях по всеми миру. Я уже выбрала несколько и жду открытия границ. Моя миссия — вывести уровень гастрономии в Казахстане, на новый уровень. И я сделаю все, что в моих силах. Хочу написать книгу и продолжу делиться рецептами в своем блоге.

Советы начинающим food-блоеграм

— наберитесь терпения, все придет, но не сразу.

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