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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как стать атлетом Red Bull, и как компания помогает казахстанским спортсменам
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Сегодня в 17:50

Как стать атлетом Red Bull, и как компания помогает казахстанским спортсменам

Алексей Черник, родной город — Алматы, National Marketing Manager, Red Bull Kazakhstan

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О поддержке спортсменов


Red Bull в Казахстане поддерживает большое количество спортсменов, будущих чемпионов. Мы помогаем молодежи заниматься тем, что они любят, и делаем так, чтобы как можно больше людей приобщались к спорту. Наша стратегия — вносить вклад в общество интересных молодых людей, занимающихся чем-то необычным. Молодежи нужны кумиры, люди, на которых можно равняться. Для этого мы ищем местных атлетов, которые достигли результатов.

Мы ищем звезд на стадии их восхождения


У Red Bull нет понятия «бренд-амбассадор». На амбассадоров обычно берут звезду, с которой заключают контракт на определенное время, они пользуются и продвигают продукт. Мы же работаем с лидерами мнений, спортсменами, ищем звезд на стадии их восхождения, помогаем им развиваться. И когда спортсмен становится звездой, наши отношения переходят на другой уровень, мы помогаем работать над личным брендом, и человек становится лицом Red Bull.

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Red Bull активно поддерживает киберспорт в Казахстане


Сейчас Red Bull активно поддерживает киберспорт в Казахстане, потому что это развивающееся направление. В условиях пандемии киберспорт особенно актуален — когда офлайн-мероприятия невозможны, люди могут сидеть в сети. Количество игроков и сыгранных игр за последнее время значительно возросло.

Об атлетах Red Bull


В Казахстане есть только два атлета Red Bull — Николай Черников, брейкер, и Юлия Галышева, чемпионка мира в могуле.

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У нас есть лидер в брейкинге — Николай Черников под никнеймом KillaKolya, его история показывает то, как человек может развиваться, участвуя в Red Bull BC One в течение пяти лет. Были моменты, когда он представлял Казахстан и выигрывал, были моменты, когда он не проходил в финал. Но мы из года в год видим его прогресс. В прошлом году Николай выиграл финал в Казахстане, получил путевку в мировой топ-16 по брейкингу, который проходил в Индии. Там он дошел до финала и занял второе место. В финале он бился на равных. Если почитать отзывы, то многие писали, что первое место было за Колей.

В Казахстане есть только два атлета Red Bull — Николай Черников и Юлия Галышева


Николай стал нашим лидером мнения в бренде по брейкингу. Он представляет брейкинг в Казахстане, благодаря ему наша страна вошла в топ по танцам, и о стране заговорили. Сейчас Коля участвует, судит и обучает танцоров по всему миру.

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Также сейчас мы работаем с Юлией Галышевой. Мы сделали брендинг, и она вошла в топ-800 спортсменов по всему миру, которые могут сказать, что они атлеты Red Bull. Юлия занимается могулом — это дисциплина лыжного фристайла, один из самых экстремальных видов спорта. Это крутое зрелище, и болельщики могут наблюдать весь проезд, не глядя в мониторы. При этом преодолеть эту небольшую трассу — огромный труд. Юлия начала заниматься в секции с четырех лет. Но в 2008 году сломала шейные позвонки, неудачно упав на трассе, и почти 3 недели лежала в больничной кровати, не шевелясь. Доктор тогда сказал, что со спортом можно попрощаться. Но спустя пять месяцев Юлия начала посещать тренировки. А через год на Олимпиаде 2010 года в Канаде заняла 11 место. В 2014 году в Сочи стала седьмой, а затем после перерыва в семь месяцев выиграла Кубок мира.

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#молодежь #спорт #redbull #брейкинг #атлеты
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