Как стать атлетом Red Bull, и как компания помогает казахстанским спортсменам

Алексей Черник, родной город — Алматы, National Marketing Manager, Red Bull Kazakhstan





О поддержке спортсменов

Мы ищем звезд на стадии их восхождения

Red Bull активно поддерживает киберспорт в Казахстане

Об атлетах Red Bull

В Казахстане есть только два атлета Red Bull — Николай Черников и Юлия Галышева

Мы помогаем молодежи заниматься тем, что они любят, и делаем так, чтобы как можно больше людей приобщались к спорту. Наша стратегия — вносить вклад в общество интересных молодых людей, занимающихся чем-то необычным. Молодежи нужны кумиры, люди, на которых можно равняться. Для этого мы ищем местных атлетов, которые достигли результатов.На амбассадоров обычно берут звезду, с которой заключают контракт на определенное время, они пользуются и продвигают продукт. Мы же работаем с лидерами мнений, спортсменами, ищем звезд на стадии их восхождения, помогаем им развиваться. И когда спортсмен становится звездой, наши отношения переходят на другой уровень, мы помогаем работать над личным брендом, и человек становится лицом Red Bull.В условиях пандемии киберспорт особенно актуален — когда офлайн-мероприятия невозможны, люди могут сидеть в сети. Количество игроков и сыгранных игр за последнее время значительно возросло.Были моменты, когда он представлял Казахстан и выигрывал, были моменты, когда он не проходил в финал. Но мы из года в год видим его прогресс. В прошлом году Николай выиграл финал в Казахстане, получил путевку в мировой топ-16 по брейкингу, который проходил в Индии. Там он дошел до финала и занял второе место. В финале он бился на равных. Если почитать отзывы, то многие писали, что первое место было за Колей.Он представляет брейкинг в Казахстане, благодаря ему наша страна вошла в топ по танцам, и о стране заговорили. Сейчас Коля участвует, судит и обучает танцоров по всему миру.Юлия занимается могулом — это дисциплина лыжного фристайла, один из самых экстремальных видов спорта. Это крутое зрелище, и болельщики могут наблюдать весь проезд, не глядя в мониторы. При этом преодолеть эту небольшую трассу — огромный труд. Юлия начала заниматься в секции с четырех лет. Но в 2008 году сломала шейные позвонки, неудачно упав на трассе, и почти 3 недели лежала в больничной кровати, не шевелясь. Доктор тогда сказал, что со спортом можно попрощаться. Но спустя пять месяцев Юлия начала посещать тренировки. А через год на Олимпиаде 2010 года в Канаде заняла 11 место. В 2014 году в Сочи стала седьмой, а затем после перерыва в семь месяцев выиграла Кубок мира.