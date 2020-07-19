Как стартапу получить финансирование IT Park с TUZ Ventures

Результаты будут опубликованы осенью 2020 года совместно с государственными органами, инвесторами, международным и местным технологическими сообществами.
Цель отчета — предоставление подробного анализа технологического рынка Узбекистана правительству страны, местному и зарубежному IT-сообществу, а также предпринимателям и фаундерам стартапов.
Участники опроса, отвечая открыто и детально, получают возможность получить консультацию и/или финансирование своего стартапа.
Пройти опрос можно на сайте IT Park.