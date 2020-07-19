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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Как стартапу получить финансирование IT Park с TUZ Ventures
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Сегодня в 10:24

Как стартапу получить финансирование IT Park с TUZ Ventures

TUZ Ventures, технологический венчурный фонд, основанный предпринимателями из Кремниевой долины, совместно с IT Park проводит исследование технологической экосистемы Узбекистана.

Результаты будут опубликованы осенью 2020 года совместно с государственными органами, инвесторами, международным и местным технологическими сообществами.

Цель отчета — предоставление подробного анализа технологического рынка Узбекистана правительству страны, местному и зарубежному IT-сообществу, а также предпринимателям и фаундерам стартапов.

Участники опроса, отвечая открыто и детально, получают возможность получить консультацию и/или финансирование своего стартапа.
Пройти опрос можно на сайте IT Park.

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#стартап #узбекистан #it #ташкент
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