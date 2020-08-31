Как стартапам попасть в нью-йоркский акселератор STARTA VENTURES

Алексей Гирин, основатель Starta Ventures
Starta Ventures — это акселератор в Нью-Йорке и два фонда. Основная миссия нашего акселератора и фондов – помогать компаниям из Восточной Европы и русскоговорящих регионов выходить на глобальный рынок. У нас под управлением 50 000 000 $. Есть фонд, который инвестирует в стартапы, и акселератор, который выступает для нас фильтром. Через акселератор прошло больше 120 компаний.
Логика процесса в том что, компании приезжают в Нью-Йорк и пытаются найти свое место, адаптироваться к глобальному бизнесу. Мы им всячески помогаем и в лучшие компании инвестируем из нашего фонда.
Мы смотрим на фаундеров, потому что инвестируем в людей, сфера не имеет значения. У нас в портфеле есть MedTech-проекты, EdTech,блокчейн, FinTech,-платформенные решения, маркетплейсы, много рекламных компаний, также есть компании в области CRM Security. Если говорить про стадии, то нам интересны компании на стадии Pre-Seed, это первая стадия, когда привлекается внешнее финансирование.
Наш акселератор дает определенный набор сервисов, сервисы по обучению, обратной связи и консалтинг. В результате стартап получает протестированную гепотезу своей модели, которая понятна инвесторам и бизнес-окружению. Мы представляем в Нью-Йорке коворкинг, где проходят различного рода мероприятия, есть возможность завязать контакты. Помимо этого даем деньги для команды из трех человек, чтобы три месяца находиться в Нью-Йорке, не отвлекаясь на вопросы, где взять деньги на жилье, еду и так далее.
Для большинства фаундеров есть ложные представления о функциях акселератора. Акселератор — это не консьерж-служба. Не ожидайте, что акселератор принесет вам на золотом блюдечке с каемочкой клиентов и инвесторов, потому что большинство акселераторов построены на той модели, что 80% стартапов должны умереть, а 20% привлекут инвестиции и выстрелят. Мы помогаем фаундерам с поиском контактов и правильных людей, но все зависит от них самих, от того, написали ли они письмо, позвонили вовремя и составили ли презентацию. Акселератор — это удочка, если ты не будешь ее закидывать или будешь закидывать неправильно, то ничего не сделаешь.
Наш акселератор подходит для компаний на ранних стадиях развития, компаниям, у которых есть инвестиции, NVP продукта и есть первые пользователи. Может быть, есть инвесторы, которые не платят пока денег, но подтверждают гипотезу. Важно знание английского языка. Идеально, если был предыдущий опыт, успешная история у стартапа или, наоборот, неуспешная история, но хотя бы понятная.
Минимальные условия для вступления в акселератор — это 7%. В связи с тем, что сейчас программы будут частично онлайн, мы их снизили до 4%. Деньги на компенсацию стоимости переезда — 20 000 $.
Совет стартапам. Будьте понаглее, активнее, посмелее, стучитесь во все двери, не думайте о том, будете ли вы выглядеть неловко. Требуйте контакта и обратной связи, выходите за рамки местного комьюнити.
Смотреть полное видео эфира на канале You Tube Dengi Media.
(Ссылка)
Подписывайтесь на Dengi Media.