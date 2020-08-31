Как стартапам попасть в нью-йоркский акселератор STARTA VENTURES

Вот коротко о том, как попасть в Нью-Йорк и стать участником акселератора Starta Ventures. Смотрите полное видео.Основная миссия нашего акселератора и фондов – помогать компаниям из Восточной Европы и русскоговорящих регионов выходить на глобальный рынок. У нас под управлением 50 000 000 $. Есть фонд, который инвестирует в стартапы, и акселератор, который выступает для нас фильтром. Через акселератор прошло больше 120 компаний.Мы им всячески помогаем и в лучшие компании инвестируем из нашего фонда.У нас в портфеле есть MedTech-проекты, EdTech,блокчейн, FinTech,-платформенные решения, маркетплейсы, много рекламных компаний, также есть компании в области CRM Security. Если говорить про стадии, то нам интересны компании на стадии Pre-Seed, это первая стадия, когда привлекается внешнее финансирование.В результате стартап получает протестированную гепотезу своей модели, которая понятна инвесторам и бизнес-окружению. Мы представляем в Нью-Йорке коворкинг, где проходят различного рода мероприятия, есть возможность завязать контакты. Помимо этого даем деньги для команды из трех человек, чтобы три месяца находиться в Нью-Йорке, не отвлекаясь на вопросы, где взять деньги на жилье, еду и так далее.Акселератор — это не консьерж-служба. Не ожидайте, что акселератор принесет вам на золотом блюдечке с каемочкой клиентов и инвесторов, потому что большинство акселераторов построены на той модели, что 80% стартапов должны умереть, а 20% привлекут инвестиции и выстрелят. Мы помогаем фаундерам с поиском контактов и правильных людей, но все зависит от них самих, от того, написали ли они письмо, позвонили вовремя и составили ли презентацию. Акселератор — это удочка, если ты не будешь ее закидывать или будешь закидывать неправильно, то ничего не сделаешь.Может быть, есть инвесторы, которые не платят пока денег, но подтверждают гипотезу. Важно знание английского языка. Идеально, если был предыдущий опыт, успешная история у стартапа или, наоборот, неуспешная история, но хотя бы понятная.В связи с тем, что сейчас программы будут частично онлайн, мы их снизили до 4%. Деньги на компенсацию стоимости переезда — 20 000 $.Будьте понаглее, активнее, посмелее, стучитесь во все двери, не думайте о том, будете ли вы выглядеть неловко. Требуйте контакта и обратной связи, выходите за рамки местного комьюнити.(Ссылка)