Как создать успешный глобальный стартап: советы для поиска идей и работы с инвесторами

Никита Рыжих, 32 года, родной город — Бишкек, Founder/CEO FitJab, @pianist77

О себе и проекте FitJab

Я родился и вырос в Бишкеке, окончил AUCA. В 21 год получил работу в крупнейшей ювелирной компании Украины. Открывал собственные бизнес-проекты в разных сферах. Жил в Нью-Йорке, где учился в киноакадемии и в Джульярдской школе — я пианист, композитор. Там же увлекся триатлоном. Затем вернулся в Бишкек, чтобы принять участие в большом строительном проекте. Параллельно купил франшизу Nike. Но постепенно понял, что не хочу зависеть от географии своего бизнеса. Хотел работать на весь мир, делать что-то глобальное.

В 2017 году я приехал в Нью-Йорк, чтобы участвовать в финале Чемпионата мира по Ironman 70.3. Среди участников увидел девушку в хиджабе, которая тоже проходила дистанцию в сорокаградусную жару. Это вызывало уважение. Я начал изучать этот вопрос и не нашел никаких проектов для девушек-мусульманок, которые занимаются спортом. При этом я понимал, что рынок мусульманского населения растет. По прогнозам, к 2050 году он станет ведущим в мире. Я понял, что в этом есть не только социальная ценность, но и перспектива для бизнеса. Так появилась идея создания FitJab.

FitJab — это первое в мире фитнес-приложение для девушек-мусульманок. Оно сделано по стандартам халяль. Упражнения демонстрируют профессиональные девушки-тренеры, которые не оголяют части тела. Тренер сохраняет те же ценности, что и пользователь, находится в тех же условиях — они на одной волне. Это целевой продукт, который получает положительные отзывы от людей. Первая страна по скачиваниям — Саудовская Аравия, потом Египет и США.





Мы работаем над несколькими способами монетизации. Одна из них — подписка: месячная, квартальная или годовая. Рассматриваем возможность добавить функцию «Покупка навсегда».

Сейчас мы первые в мире запускаем йогу на арабском языке. Теперь это будет не просто фитнес-приложение, а lifestyle-приложение.

Про деньги

Деньги — это ответ мира на то, сколько сил, знаний и энергии ты ему отдаешь. Мне импонирует мысль, что больше денег можно заработать только легче. У каждого есть уникальный талант и сильные стороны, которые позволяют делать что-то с легкостью. И именно эти качества помогают нам зарабатывать. Например, однажды я написал песню и продал ее за 4000 $.

Больше денег можно заработать только легче





Деньги — это ресурсы, с помощью которых ты можешь делать интересные вещи в жизни. Мы с супругой предпочитаем вкладывать деньги в себя, в свое развитие и образование детей. Также мы вкладываем в путешествия, здоровье, спорт.

С точки зрения инвестиций, я предпочитаю иметь твердые вложения в виде недвижимости или перспективной земли — это база. Дальше вкладываю в развитие собственного бизнеса. Я не занимаюсь акциями, хотя это интересно. Если бы вкладывал, выбирал компании, которые мне импонируют. Например, Tesla, потому что мне нравится Илон Маск.





Нужно понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Сейчас на рынке много мошенников, которые привлекают инвесторов и гарантируют возвратность в размере 40% за два месяца. Тогда как нормальная, реальная цифра — 5-7 % годовых. Нужно тщательно отбирать проекты, в которые вы вкладываетесь.

Как привлечь инвестиции

Я не раз работал с инвесторами. В том числе мы искали инвесторов для запуска FitJab. У меня есть три совета, которые могут помочь вам при поиске инвестиций:

1. Профессиональные инвесторы всегда вкладывают не в бизнес и цифры, а в людей.

Стартап-инвесторов всегда интересует масштаб вашего мышления. Они смотрят на то, как вы презентуете свою идею, чего вы добились или к чему стремитесь. Нужно показать, что вы умеете балансировать между показателями прибыльности и дальнейшим развитием продукта. Для этого важно прокачивать себя, много читать, путешествовать, совершенствовать навыки общения.

2. Никогда не продавайте себя на встрече с инвесторами.





Я не говорю, сколько денег мне нужно, пока меня не спросят. При первой встрече рассказываю про проект, про то, что мы уже сделали, про команду и ее заинтересованность в работе, про рынок, про наши планы, про людей, с которыми я консультируюсь. Инвесторы видят, что мне это действительно нравится, что я разбираюсь в теме, грамотно выстраиваю работу и формирую команду, советуюсь с профессионалами в отрасли. А когда у людей появляется ответный интерес, они сами спрашивают об условиях, а я предлагаю варианты.

3. Остерегайтесь токсичных инвестиций.





Многие основатели допускают ошибку, думая, что деньги — это главное. Но лично для меня при выборе инвестора на первом месте стоят его связи, на втором — его экспертиза и профессионализм, а на третьем — деньги. Также сомнительные инвесторы могут повлиять на вашу репутацию.

Как выбрать сферу для создания стартапа

Чтобы разбираться в трендах, нужно много читать, быть подписанным на определенные ресурсы. Вот список тех, что читаю я:

— The Verge

— Wired

— CrunchBase

— TechCrunch

— Mashable

— The New York Times

— Reddit

— Telegram-канал vc.ru

— Telegram-канал «Темная сторона»

— Telegram-канал Inc. Russia.

Также как founder я состою в закрытых сообществах: Stripe community, Accelerator's Alumni Community, Mesto.co.





Не стоит приходить в сферу, если вы ничего о ней не знаете. Большинство думает, что стартапер — это двадцатилетний парень в худи. Но средний возраст стартапера в США — 41 год. Обычно это состоявшиеся люди, которые длительное время работали в какой-то сфере, знают ее проблемы и понимают, как можно их решить. Такие люди легко привлекают инвестиции благодаря своему опыту, а их проекты быстро становятся прибыльными.

Сферы, которые нуждаются в качественных стартапах:





— строительство

— медицина

— еще одна интересная отрасль — пенсионеры. В ближайшие 10-15 лет в мире будет самое большое количество за всю историю человечества людей на пенсии. И это абсолютно новое поле для деятельности. Пенсионерам нужны свои социальные сети, игры и так далее. Например, в США есть продукт — телефоны с огромными кнопками. Такая возможность появляется впервые, и фантазировать здесь можно бесконечно

— экология — безусловный тренд. На акселераторах экостартапы всегда получают финансирование

— технологии дронов и роботов

— в мире растет интерес к развивающимся рынкам, среди которых Центральная Азия. Мы находимся на начальной стадии и можем сделать еще много интересного в самых разных сферах.